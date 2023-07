Aux États-Unis, un enfant de 3 ans abat sa sœur d’un an : rapport

Un enfant de 3 ans a accidentellement tiré et tué sa sœur d’un an avec une arme de poing lundi dans l’État américain de Californie.

L’incident a été signalé de Fallbrook dans le comté de San Diego. La police locale a répondu à un appel de l’enfant lundi matin. À leur arrivée, ils ont découvert que l’enfant de 3 ans avait accidentellement tiré et tué sa sœur d’un an. L’enfant avait trouvé une arme de poing non sécurisée dans la maison et a pu y accéder.

L’enfant d’un an a été retrouvé avec une blessure à la tête. Le personnel des pompiers a transporté l’enfant à l’hôpital Palomar, où elle a été déclarée morte à 8h30.

De plus amples détails sont attendus.