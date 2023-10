Aux États-Unis, trois petites entreprises sur quatre sont sous-assurées – Hiscox

L’enquête a également déclenché un signal d’alarme : une partie importante des petites entreprises ne disposent pas d’une couverture d’assurance essentielle. Plus de trois personnes sur dix ne possédaient pas d’assurance responsabilité civile générale, une police fondamentale. Près de quatre entreprises sur dix en activité depuis 10 ans ou plus n’avaient jamais non plus mis à jour leur assurance responsabilité civile générale.