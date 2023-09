Aux États-Unis, où le revenu médian des ménages a le plus augmenté en 2022

Le revenu médian des ménages du Delaware est passé de 74 070 $ en 2021 à 80 750 $ en 2022, soit la plus forte augmentation du pays en pourcentage et en montant en dollars.

Alors que les résidents de certains États ont vu leurs revenus médians diminuer encore plus, les revenus des ménages dans 16 États et dans le District de Columbia ont en fait augmenté au cours de la même période.

Revenu médian des ménages en 2022 : 93 550 $

93 550 $ Revenu médian des ménages en 2021 : 93 340 $

93 340 $ Changement en pourcentage : 0,2%

0,2% Modification du montant en dollars : 210 $

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Vous voulez gagner plus et décrocher l’emploi de vos rêves ? Rejoignez l’événement virtuel gratuit CNBC Make It: Your Money le 17 octobre à 13 h HE pour apprendre à améliorer vos compétences en entretien et en négociation, à construire votre carrière idéale, à augmenter vos revenus et à accroître votre patrimoine. Registre gratuitement aujourd’hui.