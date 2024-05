Aux États-Unis, les filles ont eu leurs premières règles de plus en plus tôt au cours des 50 dernières années, selon une nouvelle étude | Actualités américaines

Aux États-Unis, les filles ont eu leurs premières règles plus tôt au cours des cinq dernières décennies et il a fallu plus de temps pour connaître des cycles réguliers, selon une nouvelle étude.

L’étude, publiée dans Réseau JAMA ouvertont constaté que la tendance est particulièrement prononcée parmi les participants noirs, hispaniques, asiatiques et métis, ainsi que parmi ceux qui ont déclaré un statut socio-économique inférieur.

« C’est important parce que des règles précoces », ou premières règles, « et des règles irrégulières peuvent signaler des problèmes physiques et psychosociaux plus tard dans la vie », a déclaré Zifan Wang, chercheur postdoctoral à la TH Chan School of Public Health de l’Université Harvard et auteur principal de l’étude.

À partir de 2019, des chercheurs de Harvard et de l’Institut national des sciences de la santé environnementale (NIEHS) ont interrogé plus de 71 000 participantes nées entre 1950 et 2005 pour savoir quand elles ont eu leurs premières règles, quand elles sont devenues régulières et pour certaines informations démographiques. Les chercheurs ont ensuite divisé le groupe en cinq tranches générationnelles.

Ils ont constaté que les femmes nées dans la tranche la plus âgée, entre 1950 et 1969, avaient leurs règles à 12,5 ans en moyenne, contre 11,9 ans pour le groupe le plus jeune, né entre 2000 et 2005.

L’étude a été menée via une application dans le cadre du Étude Apple sur la santé des femmes. Cela a permis aux chercheurs de revenir plusieurs fois auprès d’un groupe, ou ce que les chercheurs appellent une conception d’étude longitudinale.

Même si l’étude était de grande envergure, elle s’appuie sur des informations autodéclarées – qui sont généralement considérées comme moins fiables que des sources telles que les dossiers médicaux ou financiers. Dans certains cas, il aurait fallu aux participants de réfléchir à des décennies en arrière. Néanmoins, l’étude fournira probablement une orientation pour les recherches futures.

En plus d’un âge moyen des premières règles plus jeune, l’étude a révélé que le taux de personnes ayant leurs premières règles précoces (avant 11 ans) ou très tôt (avant 9 ans) doublait environ entre les générations les plus âgées et les plus jeunes. Pour le groupe le plus âgé, 8,6% ont eu leurs règles avant l’âge de 11 ans, contre 15,5% des personnes de la génération la plus jeune. De même, 0,6 % des personnes de la génération la plus âgée ont eu leurs règles avant l’âge de neuf ans, contre 1,4 % de la génération la plus jeune.

« Nous voyons certainement des patientes qui ont leurs règles à neuf ou dix ans », a déclaré le Dr Anne-Marie Amies Oelschlager, gynécologue pédiatrique à la faculté de médecine de l’Université de Washington et présidente de l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). ) comité de consensus clinique pour la gynécologie.

Elle poursuit : « Même si cela est considéré comme étant typique, c’est assez pénible pour nos patients et leurs parents. Ils sont encore à l’école primaire en troisième ou en quatrième année, et il est difficile d’essayer de gérer les périodes en troisième ou en quatrième année.

Il est important de noter que les premières règles à un âge plus jeune peuvent ne pas être pathologiques. Amies Oelschlager a déclaré qu’un meilleur assainissement et une meilleure nutrition sont probablement au moins en partie la raison pour laquelle les filles ont leurs règles plus tôt, tant aux États-Unis que dans le monde.

« Si une personne montre des signes de puberté avant l’âge de huit ans, elle devrait en parler à son médecin, et si elle n’a pas eu ses règles avant l’âge de 15 ans, elle devrait également en parler à son médecin », a-t-elle déclaré. Dans certains cas, une puberté très précoce peut être le signe de maladies rares mais graves, telles que des tumeurs cérébrales.

Des règles précoces peuvent avoir des implications à vie. Le début de la puberté fusionne les plaques de croissance, ce qui signifie que les personnes qui atteignent la puberté tôt peuvent ne pas atteindre leur taille génétique maximale. Cela peut également augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et de cancer du sein chez les femmes.

Le développement physiologique précoce peut également avoir des conséquences sociales dramatiques, car il ne coïncide pas avec le développement cognitif précoce. Les enfants qui connaissent une puberté précoce courent un risque accru de violence sexuelle, d’infections sexuellement transmissibles et de grossesse précoce.

La puberté précoce est également associée à un risque accru de dépression, d’anxiété, de toxicomanie et de comportements suicidaires.

Amies Oelschlager a déclaré que la littérature suggère actuellement que le développement des seins se produit chez les jeunes filles américaines, mais que des recherches supplémentaires seront nécessaires pour confirmer que les premières règles surviennent en moyenne chez les filles de moins de 12 ans, comme le suggère la nouvelle étude ouverte du JAMA Network.

De nombreux facteurs influencent le début de la puberté, mais les raisons exactes du développement des premières règles et des seins à un âge plus jeune sont débattues. Une hypothèse est qu’un pourcentage de graisse corporelle plus élevé incite l’hypophyse à produire des hormones de puberté. Autres recherches a montré que l’indice de masse corporelle est le meilleur indicateur des premières règles. Les scientifiques estiment qu’une plus grande prévalence de l’obésité infantile pourrait expliquer la proportion plus élevée de filles ayant des règles précoces.

« Ce que nous devons nous demander, c’est pourquoi [body mass index] augmenté? » Le Dr Frank Biro, médecin au centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati, a déclaré Américain scientifique. « Une activité physique réduite et un régime alimentaire plus dense en calories font probablement partie du puzzle. Mais je pense qu’un autre élément crucial est notre exposition environnementale omniprésente aux produits chimiques perturbateurs endocriniens.

Les perturbateurs endocriniens issus des plastiques et de la pollution pétrochimique se retrouvent dans un large éventail de biens de consommation, notamment les pesticides, les matériaux de construction, les meubles, les jouets pour enfants, les tissus et les cosmétiques. La plupart ne sont toujours pas réglementées malgré les avertissements des scientifiques concernant leurs effets négatifs potentiels sur la santé humaine.

Wang a déclaré qu’un large éventail de facteurs doivent être pris en compte pour comprendre pourquoi les premières règles peuvent survenir chez les jeunes filles.

« Ces facteurs peuvent inclure ce qui se trouve dans l’environnement, comme les produits chimiques qui affectent les hormones et la pollution de l’air, ou les habitudes alimentaires, le stress et les expériences négatives de l’enfance », a-t-elle déclaré. « L’étude de ces facteurs pourrait nous aider à trouver de meilleurs moyens d’arrêter ou de ralentir ces tendances. »