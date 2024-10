Aux États-Unis, les électeurs n’élisent pas directement le président. Parfois, cela peut saper la volonté populaire

Les États-Unis disposent d’un système unique pour élire un président, le Collège électoral. Dans les temps modernes, il a confié un pouvoir de vote disproportionné à quelques États assez également divisés politiquement.

Cela oblige les campagnes à consacrer la majeure partie de leur argent à ce qu’on appelle États du champ de bataille. Il y en a sept cette année : l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

Le manque d’attention porté aux autres États donne aux électeurs dans une grande partie du pays le sentiment qu’eux-mêmes et les questions qui les intéressent sont négligés lors de la course présidentielle.

Les électeurs américains ne choisissent pas leur président directement par le biais du vote populaire. Quand ils ont votéils votent techniquement pour une liste d’électeurs qui voteront ensuite pour le président et le vice-président un jour précis en décembre.

Presque tous les États ont des lois obligeant les électeurs à voter pour le vainqueur du vote populaire de leur État, mais cela ne signifie pas que le candidat présidentiel qui obtient le plus de voix au Collège électoral est celui favorisé par la majorité des électeurs.

Lors de deux des six dernières élections présidentielles américaines, les candidats ont perdu le vote populaire national mais ont remporté la présidence. Cela inclut l’ancien président Donald Trump, qui a perdu le vote populaire face à la démocrate Hillary Clinton en 2016 par près de 2,9 millions, mais qui a quand même remporté suffisamment de voix au collège électoral pour devenir président.

Cela semble souvent insensé aux gens qui vivent dans les démocraties du reste du monde. Les États-Unis sont le seul pays à disposer d’un système dans lequel les électeurs sélectionnent un corps électoral dont la seule fonction est de choisir le président. Dans la plupart des autres démocraties, le président est élu directement par la volonté populaire des électeurs.

Le nombre d’électeurs présidentiels de chaque État est égal au nombre de ses représentants à la Chambre des représentants et au Sénat des États-Unis. Cela profite aux petits États et prépare le terrain pour que les élections présidentielles dépendent en grande partie d’une poignée d’États swing.

Un candidat à la présidentielle doit remporter la majorité des 538 votes électoraux au total pour gagner (le District de Columbia en obtient trois). La plupart des États utilisent un système dans lequel tous les électeurs attribuent leurs voix au vainqueur populaire de l’État. Le Maine et le Nebraska font exception, attribuant les leurs sur une base proportionnelle.

Le Collège électoral encourage les campagnes présidentielles à concentrer les visites et les dépenses sur un petit nombre d’États swing.

Les États du champ de bataille présidentiel de cette année représentent 18 % de la population du pays, mais ont dominé l’attention des candidats démocrates et républicains à la présidentielle et de leurs colistiers.

Jusqu’à mardi, les tickets démocrates et républicains ont connu un peu plus de 200 arrêts de campagne au total, dont les trois quarts dans les sept États du champ de bataille, selon une base de données des événements de campagne basée sur les rapports d’Associated Press. La Pennsylvanie à elle seule a été visitée 41 fois, soit le plus grand nombre de tous les États. Les données AP montrent que le Michigan est deuxième, avec 31 visites jusqu’à mardi, suivi de près par le Wisconsin, avec 27. Le reste : Caroline du Nord, 18 ; Nevada, 13 ans ; et l’Arizona et la Géorgie avec 12 visites chacune.

Mais il ne s’agit pas seulement des visites d’État : les campagnes présidentielles adaptent leur présence à des pays spécifiques qu’elles estiment essentiels à leur succès. La base de données de l’AP montre que les événements de campagne dans ces sept États ont été concentrés dans des comtés comptant 22,7 millions d’électeurs inscrits, soit seulement 10 % de tous les électeurs inscrits au niveau national pour l’élection présidentielle de cette année.

Le manque d’attention de la part des candidats à la présidentielle se fait cruellement sentir dans des endroits comme Waukegan, dans l’Illinois, une ville ouvrière à majorité latino qui a connu des difficultés avec la fermeture de ses usines et la détérioration de son front de mer. À l’exception d’une collecte de fonds occasionnelle à Chicago, l’Illinois est en grande partie contourné par les candidats à la présidentielle car il vote de manière fiable pour les démocrates.

Son voisin du nord, le Wisconsin, est un terrain de prédilection pour les candidats à la présidentielle.

La dernière fois qu’un candidat à la présidentielle a mis les pieds à Waukegan, c’était lorsque l’ancien président Donald Trump a atterri à son aéroport en 2020. Il a quitté Air Force One, a fait un seul signe de la main et est immédiatement monté dans un SUV en direction de Kenosha, dans le Wisconsin.

Mais à Racine, une ville du Wisconsin de taille similaire située à seulement 80 km au nord de Waukegan, Trump a accueilli un rassemblement en juin près d’un port surplombant le lac Michigan, où il s’est réjoui du développement le long des rives du lac, a parlé des efforts de revitalisation à Racine et dans la région métropolitaine de Milwaukee et a souligné l’importance de leurs électeurs dans sa tentative de retour à la Maison Blanche. À peine un mois plus tôt, avant d’abandonner la course, le président Joe Biden avait fait l’éloge d’un nouveau centre Microsoft dans le comté de Racine lors de l’événement. un arrêt de campagne en ville.

Les habitants de Waukegan disent qu’ils se sentent perdus dans la conversation nationale lors des élections présidentielles et souhaiteraient pouvoir également être sur le radar des candidats.

« Ce ne sont pas tant les candidats qui sont en cause, mais plutôt le collège électoral antidémocratique », a déclaré Matt Muchowkshi, président du parti démocrate du canton de Waukegan. « Il est frustrant que les votes de certains électeurs comptent davantage, et qu’ils écartent et discréditent les votes d’électeurs plus urbains et de couleur. »

Le journaliste multimédia d'Associated Press, Kevin S. Vineys, à Washington, a contribué à ce rapport.

