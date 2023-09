Aux États-Unis, les décès liés à la température pourraient être multipliés par cinq d’ici 2100

Le temps chaud est sur le point de tuer beaucoup plus d’Américains chaque année si les tendances actuelles se maintiennent, suggèrent des recherches récentes. Il estime que les États-Unis pourraient connaître 200 000 décès annuels liés à la température d’ici la fin du siècle dans un scénario climatique mauvais mais possible, soit environ cinq fois le nombre de décès observés aujourd’hui. Nous pourrions cependant encore être en mesure de réduire considérablement le nombre de morts en rendant les villes plus adaptées à la chaleur, en particulier dans le nord des États-Unis.

Comment savoir si la chaleur vous rend malade

L’étude a été menée par des chercheurs de la Texas A&M University et de l’Université de l’Illinois à Chicago, et publié le mois dernier dans la revue GeoHealth. Sur la base des données collectées auprès de plus de 100 à- Dans les grandes villes, les auteurs ont créé des modèles pour ce qui pourrait arriver aux décès liés à la température aux États-Unis selon diverses projections climatiques. Ils se sont principalement concentrés sur un avenir dans lequel le réchauffement moyen de la planète atteindrait 3 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels d’ici 2100 : un scénario qui n’est pas vraiment le pire. scénario que nous pourrait être sur la bonne voie se réunir sans actions agressives pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou autres solutions drastiques.

Aux États-Unis, de nos jours, la plupart des décès liés à la température sont causés par l’exposition au froid et non à la chaleur. Il est donc probable que certains décès seraient évités par des hivers généralement plus doux et compenseraient l’augmentation des décès provoqués par des étés plus chauds, du moins jusqu’à un certain point. Les auteurs estiment que ce tournant serait atteint dans un avenir où la planète deviendrait plus chaude de 3 degrés Celsius. Après cela, le nombre de décès supplémentaires dépendrait de la manière dont les personnes et les villes se seraient adaptées au climat.

Au cours de la dernière décennie, environ 45 800 décès liés à la température ont eu lieu chaque année aux États-Unis entre 2011 et 2020, ont découvert les auteurs. Dans un scénario où la température mondiale augmenterait de 3 degrés Celsius et où il y aurait peu d’adaptation en réponse, environ 200 000 décès liés à la température se produiraient chaque année, prédisent-ils.

La majeure partie de cette augmentation projetée est liée à une population croissante et vieillissante, ont calculé les auteurs, plutôt qu’aux effets directs du seul changement climatique (les personnes âgées, en particulier, sont beaucoup plus vulnérables à la chaleur extrême). Cependant, le changement climatique modifiera radicalement la façon dont de nombreuses villes vivent les saisons. Dans les États du sud, où les températures estivales sont déjà très élevées, de nombreuses régions disposent de nombreuses infrastructures pour aider les gens à se rafraîchir, comme la climatisation. Mais à mesure que ces mêmes températures deviennent monnaie courante dans le nord des États-Unis, les villes mal préparées devraient connaître beaucoup plus de décès, affirment les auteurs.

« Nous constatons qu’à l’avenir, les décès liés à la température vont augmenter dans le nord des États-Unis, principalement en raison d’une augmentation des décès liés à la chaleur », a déclaré l’auteur principal Jangho Lee, climatologue à l’Université de l’Illinois à Chicago. dans un déclaration fourni à l’American Geophysical Union, éditeur de l’étude. « C’est parce que les villes du sud, comme Phoenix ou Houston, sont déjà très bien adaptées à la chaleur, alors que les villes du nord ne le sont pas. »

Même avec une population américaine croissante et plus âgée, une grande partie de ces décès sont encore évitables sous un réchauffement de 3 degrés. L’avenir de Celsius, notent les auteurs. Ils ont estimé qu’environ 28 % des décès pourraient être évités si les villes du Nord s’adaptaient aussi bien que celles du Sud d’ici 2100 (ce qui représente un total de 144 000 décès par an). Bien sûr, c’est un objectif beaucoup plus facile à dire qu’à réaliser.

« En fin de compte, personne ne sait avec quelle efficacité nous nous adapterons aux températures plus chaudes du siècle à venir. Cependant, les investissements réalisés par la société pour rendre des villes comme Houston ou Phoenix vivable dans un climat chaud sont énormes et il est loin d’être assuré que nous ferons des investissements similaires dans d’autres villes à mesure que le climat se réchauffe », écrivent les auteurs.