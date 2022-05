Aux États-Unis, le contrecoup de l’ère des droits civiques a fait des armes à feu un troisième rail politique

Aux États-Unis, en revanche, la question est si saillante et si partisane que l’adoption des droits des armes à feu est pratiquement une exigence pour les politiciens républicains qui tentent de prouver leur bonne foi conservatrice aux électeurs. Prendre une position extrême pro-gun peut être un moyen pour les candidats de se démarquer dans les champs primaires bondés. Soutenir le contrôle des armes à feu, en revanche, rendrait un républicain vulnérable à un défi primaire de la droite, ce qui aide à expliquer pourquoi il prend si rarement cette position.

Et même si ce paysage politique devait changer, il y aurait toujours la question des tribunaux. Alors que la droite abordait la question des droits des armes à feu en politique, les avocats conservateurs ont accordé une nouvelle attention au deuxième amendement dans les revues de droit et les salles d’audience, a écrit Adam Winkler, spécialiste du droit constitutionnel à l’UCLA, dans le livre “Gunfight: the Battle over the Right to Portez des armes en Amérique.

La Federalist Society a fait pression pour la nomination de juges conservateurs, transformant lentement le pouvoir judiciaire en une institution conservatrice qui a consacré un large droit du deuxième amendement pour les individus à posséder des armes. À moins que des précédents de la Cour suprême comme District de Columbia c.Heller renversé, il serait difficile pour le gouvernement d’adopter des mesures générales de contrôle des armes à feu.

Des fusillades comme celle d’hier soir au Texas suffisent à attirer l’attention sur la puissance et l’élan du mouvement pro-armes. Mais le changer serait le travail de plusieurs décennies. Même si les politiciens travaillent avec diligence, il y aura plus de fusillades de masse avant que cela ne se produise. En attendant, les parents et les enfants à travers les États-Unis imagineront la douleur que ressentent les familles du Texas aujourd’hui et se demanderont s’ils pourraient être les prochains.