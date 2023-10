Aux États-Unis, le bilan des morts s’élève à 22 dans la guerre entre Israël et le Hamas

WASHINGTON (AP) — Le nombre de citoyens américains confirmés avoir été tués dans le Guerre Israël-Hamas Le nombre est passé à au moins 22 et au moins 17 autres Américains sont portés disparus, a annoncé mercredi le Département d’État. Cela représente une augmentation du nombre de morts par rapport aux 14 morts de la veille, dans une guerre qui a déjà fait plus de 2 200 morts des deux côtés.

Une « poignée » de citoyens américains font partie des quelque 150 otages capturés par les militants du Hamas lors de leur offensive choquante du week-end contre Israël, a déclaré mercredi le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Signe supplémentaire du soutien américain à Israël, le secrétaire d’État Antony Blinken est parti rencontrer des responsables sur place. Et l’armée américaine est en train de déplacer un deuxième porte-avions vers la mer Méditerranée dans le cadre des efforts visant à empêcher que la guerre ne dégénère en un conflit régional plus dangereux.

Kirby a déclaré que l’USS Dwight D. Eisenhower et ses navires seraient un « atout disponible » si nécessaire. L’USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus avancé de la Marine, et son groupe d’attaque sont déjà arrivés en Méditerranée orientale.

L’attaque a soulevé des questions sur la rôle de l’Iran, principal sponsor du Hamas, et s’il a été directement impliqué dans l’opération. Mais les États-Unis ont collecté des informations suggérant que de hauts responsables du gouvernement iranien ont été pris au dépourvu par cette attaque à plusieurs volets, selon un responsable américain qui n’était pas autorisé à discuter publiquement de la question et s’est exprimé sous couvert d’anonymat. Ces renseignements ont informé les responsables de la Maison Blanche, affirmant publiquement qu’ils n’avaient pas encore vu de preuves d’une implication directe des Iraniens dans la planification ou l’exécution de l’attaque du Hamas.

« Nous n’avons rien vu qui indique qu’ils ont spécifiquement réduit les contrôles pour soutenir cette série d’attaques, ou qu’ils ont été impliqués dans la formation. Et évidemment, cela a nécessité un certain entraînement de la part de ces terroristes », a déclaré Kirby, tout en ajoutant que les États-Unis continueront d’examiner les renseignements « et de voir si cela nous amène à des conclusions différentes ».

En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est associé à un rival politique de premier plan pour créer un cabinet de guerre, établissant ainsi un certain degré d’unité alors que le gouvernement fait face à la pression de l’opinion publique pour renverser le Hamas. Israël a poursuivi ses frappes aériennes destructrices à Gaza, où une potentielle offensive terrestre entraînerait probablement un grand nombre de victimes des deux côtés du conflit.

Alors que de nombreuses compagnies aériennes suspendent leurs vols commerciaux à destination et en provenance d’Israël en raison des échanges de roquettes et de missiles en cours, Kirby a déclaré que les États-Unis exploraient « toute une gamme d’autres options » pour aider les Américains qui souhaitent partir, semblant laisser ouverte la possibilité d’un Évacuation assistée par les États-Unis.

Kirby a déclaré que l’administration était toujours en pourparlers avec Israël et l’Egypte pour tenter d’organiser un passage sûr pour les civils de Gaza. « Ces gens sont aussi des victimes », a-t-il déclaré. « Ils n’ont pas demandé au Hamas de faire cela. »

Le président Joe Biden, qui doit rencontrer les dirigeants juifs plus tard mercredi, a cherché à relier directement les attaques du Hamas à des décennies d’antisémitisme et de violence endurées par les Juifs du monde entier.

« Cette attaque a fait remonter à la surface les souvenirs douloureux et les cicatrices laissées par un millénaire d’antisémitisme et de génocide contre le peuple juif », a déclaré Biden aux journalistes. Il a ajouté : « Nous devons être parfaitement clairs : il n’y a aucune justification au terrorisme, non. excuse et le type de terrorisme qui a été exposé ici est tout simplement au-delà des limites, au-delà des limites.

Biden a déclaré que lui et la vice-présidente Kamala Harris s’étaient entretenus par téléphone mercredi avec Netanyahu. C’était au moins le quatrième appel entre Biden et Netanyahu depuis l’attaque de samedi.

« Les États-Unis soutiennent Israël et nous allons y travailler tout au long de la journée et au-delà », a déclaré Biden.