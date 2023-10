Aux États-Unis, le bilan des morts s’élève à 22 dans la guerre entre Israël et le Hamas

WASHINGTON (AP) — Le nombre de citoyens américains confirmés avoir été tués dans le Guerre Israël-Hamas Le nombre est passé à au moins 22 et au moins 17 autres Américains sont portés disparus, a annoncé mercredi le Département d’État. Cela représente une augmentation du nombre de morts par rapport aux 14 morts de la veille, dans une guerre qui a déjà fait plus de 2 200 morts des deux côtés.

Signe supplémentaire du soutien américain à Israël, le secrétaire d’État Antony Blinken est parti rencontrer des responsables sur place. Et l’armée américaine est en train de déplacer un deuxième porte-avions vers la mer Méditerranée dans le cadre des efforts visant à empêcher que la guerre ne dégénère en un conflit régional plus dangereux.

Kirby a déclaré que l’USS Dwight D. Eisenhower et ses navires seraient un « atout disponible » si nécessaire. L’USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus avancé de la Marine, et son groupe d’attaque sont déjà arrivés en Méditerranée orientale.