RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Quand Ann Camden a appris le mois dernier que sa fille de 17 ans avait été exposée au coronavirus à l’école et était renvoyée chez elle, elle a emballé ses affaires, a sauté dans la voiture et a fait les deux heures de route. à la côte pour rester avec ses parents récemment vaccinés.

La mère de 50 ans avait reçu un diagnostic de cancer du sein de stade IV et ne pouvait pas se permettre d’être infectée. Elle n’était pas non plus éligible en vertu des règles de la Caroline du Nord pour recevoir un vaccin COVID-19. Elle a donc laissé ses filles jumelles avec son mari et s’est enfuie pour se mettre en sécurité.

Partout aux États-Unis, des millions de personnes médicalement vulnérables qui avaient initialement été citées comme groupe prioritaire de vaccination ont été lentement repoussées sur la liste alors que les Centers for Disease Control and Prevention ont modifié ses directives pour favoriser les personnes âgées, quelle que soit leur condition physique, et les travailleurs. dans un large éventail de secteurs d’emploi.

La Caroline du Nord est l’un des 24 États qui place actuellement des personnes de moins de 65 ans souffrant de «problèmes de santé sous-jacents» vers le bas du peloton pour recevoir le vaccin, selon Jen Kates, vice-présidente principale et directrice de la santé mondiale et de la politique VIH à la famille Kaiser. Fondation. Un rapport qu’elle a écrit pour la fondation le mois dernier a classé la Pennsylvanie comme le seul État à rendre les vaccins disponibles pour les personnes médicalement vulnérables au cours de sa première phase de distribution.

Lorsque la Caroline du Nord a dévoilé ses directives initiales en octobre, elle a placé les personnes atteintes de plusieurs maladies chroniques en tête de liste. Cependant, en réponse aux recommandations de décembre du CDC de donner la priorité aux personnes de 75 ans et plus, il a laissé tomber les personnes atteintes de maladies chroniques à la phase 2. est passé à la phase 4 – pour être vacciné après «les travailleurs essentiels de première ligne» mais avant «tout le monde».

«Quand ils nous ont fait glisser dans le groupe 4, c’était très calme», a déclaré Camden. «C’était comme: ‘Nous ne voulons pas en parler. On va juste te coucher là-bas. C’était en soi insultant.

Le principal responsable de la santé publique de l’État, le Dr Mandy Cohen, a déclaré que les résidents de moins de 65 ans souffrant de maladies chroniques avaient été déplacés vers le bas de la liste après que les responsables de la santé ont reçu des données montrant que les résidents âgés sont beaucoup plus susceptibles de mourir du COVID-19, bien qu’elle ait reconnu que « l’âge n’est pas un indicateur parfait du risque. »

Camden a décidé de ne pas attendre que l’État la qualifie. Deux jours seulement après son arrivée chez ses parents, un ami l’a mise en contact avec un pharmacien CVS à Wilmington qui avait des doses de vaccin sur le point d’être gaspillées. Camden a reçu une photo de Moderna dans la salle à manger du pharmacien le 21 février.

«Il incombe à nous tous de le prendre quand nous pouvons l’obtenir», a déclaré Camden. «Je ne veux pas me sentir coupable ou gêné parce que j’allais l’avoir chaque fois que je le pourrais.»

Jon D’Angelo, un résident du comté de Carteret âgé de 32 ans qui souffre d’amyotrophie spinale, n’était pas admissible à un vaccin car il ne vit pas dans un établissement de soins de longue durée. Il a dit qu’il avait sauté la ligne, mais a refusé de décrire où et comment il avait reçu le vaccin. Après une pause d’une minute lorsqu’on lui a demandé comment il justifiait ses actions, il a répondu: «La justice est plus importante.»

En réponse aux frustrations de personnes comme Camden et D’Angelo, les États révisent à nouveau leurs directives. Lundi, 28 États, dont la Caroline du Nord, avaient au moins partiellement ouvert l’admissibilité aux vaccins dans tout l’État à ceux souffrant de problèmes de santé à haut risque, a déclaré Kates. Quatre autres États mettent le vaccin à la disposition des résidents médicalement vulnérables vivant dans certains comtés.

La Caroline du Nord a annoncé cette semaine qu’elle commencerait à vacciner les personnes de 16 ans ou plus avec au moins l’une des 18 conditions à risque le 17 mars. Et la semaine dernière, l’État a élargi ses critères d’éligibilité pour inclure des personnes comme D’Angelo qui reçoivent à- soins à domicile. D’Angelo est désormais éligible rétroactivement dans le cadre de la phase 1, qui a été lancée en décembre.

« Je suis content qu’ils l’aient fait, mais le fait qu’il ait fallu trois mois pour corriger est scandaleux », a déclaré D’Angelo.

Lundi, la Caroline du Sud a élargi l’admissibilité aux personnes handicapées et à risque, et le Michigan l’a fait pour les résidents médicalement vulnérables de 50 ans et plus. La Californie ouvre la vaccination aux personnes handicapées et à risque le 15 mars.

En Géorgie, le gouverneur a annoncé cette semaine que les personnes de 16 ans ou plus souffrant de problèmes de santé graves seraient éligibles à partir du 15 mars. Shana Frentz, une femme de 36 ans atteinte de deux maladies auto-immunes, a déclaré qu’elle avait obtenu un rendez-vous dans une pharmacie de Géorgie qui a commencé à signer. les gens un jour avant l’annonce. Avant cela, elle avait exploré la possibilité de se rendre dans un État voisin. Au cours des mois qu’il a fallu avant qu’elle ne devienne éligible en Géorgie, elle a déclaré qu’elle et d’autres comme elle se sentaient «un peu mises de côté».

Maura Wozniak, une résidente de la région de Charlotte âgée de 42 ans, est atteinte de fibrose kystique et attendra que ce soit son tour pour se faire vacciner. Wozniak était furieuse contre la décision de la Caroline du Nord de la repousser, car cela signifiait un délai plus long pour ses enfants pour retourner en classe. Mais après avoir appris sur les réseaux sociaux qu’elle deviendrait bientôt éligible, elle a pleuré de soulagement.

«Ils ont pu entendre les appels d’individus à haut risque dans l’État», a déclaré Wozniak. «Le fait qu’ils nous aient donné une date était prometteur. Est-ce que tout va être parfait? Non, mais au moins il y a une certaine fenêtre maintenant.

