Aux États-Unis, la documentation sur les ovnis est classifiée. Mais pas dans d’autres pays.

En 1952, deux journalistes brésiliens ont présenté des photos qui, selon eux, représentaient un disque volant. Les photos ont créé un tollé. Elles n’ont pas été démystifiées par une enquête militaire ultérieure, bien que certains ufologues aient affirmé plus tard que les images avaient été fabriquées. (Ed Keffel/O Cruzeiro/Archives nationales du Brésil)

Commentez cette histoire Commentaire

RIO DE JANEIRO — Tôt dans la soirée d’août 1954, un avion brésilien a été repéré par un objet non identifié de « forte luminosité » qui n’apparaissait pas sur le radar. Deux décennies plus tard, une communauté fluviale de la jungle amazonienne du nord a été visitée à plusieurs reprises par des orbes lumineux qui éclairaient les habitants. En 1986, plus de 20 phénomènes aériens non identifiés ont illuminé le ciel des États les plus peuplés du Brésil, envoyant l’armée de l’air brésilienne à leur poursuite.

Les histoires ne sont pas les délires d’un Passionné d’OVNI. Il s’agit d’évaluations officielles de pilotes et d’officiers militaires brésiliens – qui ont souvent eu du mal à mettre des mots sur ce qu’ils avaient vu – et peuvent être trouvées dans les remarquables archives historiques du Brésil sur les visites d’OVNIS signalées.

Encore plus extraordinaire ? Tout cela est du domaine public.

Il n’y a pas d’habilitation de sécurité. Aucun document fortement expurgé. N’importe qui peut accéder aux fichiers – les rapports militaires, les enregistrements vidéo et audio, les photographies granuleuses non vérifiées – et des milliers de personnes l’ont fait.

« Il est relativement facile d’obtenir ces informations ici », a déclaré Rodolpho Santos, historien à l’Institut fédéral du Minas Gerais. « Et la variété des disques est bonne et considérable. »

Le Brésil et les États-Unis sont deux pays aux proportions continentales, avec de fréquentes observations d’OVNIS et des communautés actives de passionnés extraterrestres. Mais comment chacun a-t-il répondu aux questions humaines les plus fondamentales : sommes-nous seuls ? – a été très différent. Aux États-Unis, la question des phénomènes aériens non identifiés a souvent été traitée comme un secret gouvernemental jalousement gardé. Entre-temps, au Brésil et dans une grande partie de l’Amérique du Sud, on observe une attitude plus détendue à l’égard de l’inexplicable, du droit du public à savoir et des limites de l’explication scientifique.

Aujourd’hui, alors que les législateurs de Washington réclament la même transparence dont ont bénéficié d’autres parties du monde depuis des années, les différences culturelles et nationalistes entre la manière dont les pays interprètent le ciel et ce qui est divulgué sont devenues encore plus apparentes.

En Amérique du Sud, au moins quatre pays – l’Uruguay, l’Argentine, le Chili et le Pérou – disposent de programmes gouvernementaux qui étudient et enquêtent sur l’activité des ovnis. Argentine et Chili régulièrement publier des rapports sur l’identification des objets aériens. Et en Uruguay, qui transmet les informations sur les ovnis aux États-Unis depuis les années 1970, l’armée court la Commission de réception et d’enquête sur les plaintes concernant des objets volants non identifiés.

« Nous partageons l’information avec le public depuis le début », a déclaré le colonel Ariel Sánchez, chef du programme uruguayen. « Nous pensons que les gens doivent être informés. »

Selon les chercheurs, la question de savoir si un pays partage cette affirmation dépend souvent de ses intérêts militaires. Les États-Unis, par exemple, ont souvent été moins enclins à faire de la publicité ou à s’engager publiquement sur les questions concernant les ovnis – allant même jusqu’à diffuser de la désinformation dans les années 1950 – par crainte de céder un avantage stratégique aux adversaires et de mettre en péril la sécurité nationale.

« Les États-Unis ont toujours eu tendance à garder le secret », a déclaré Chris Impey, astronome à l’Université de l’Arizona. « Ce n’est qu’au cours de la dernière année qu’il y a eu une pression en faveur de la transparence, mais avec en toile de fond le déni catégorique ou le secret. »

Au Brésil, où les sondages montrent que 33 pour cent des personnes croient à la vie extraterrestre, les ufologues ne sont pas traités comme des cinglés. Ils dirigent des magazines et opèrent par l’intermédiaire d’organisations à consonance officielle, telles que le Commission brésilienne des ufologues. Certains ont été accordés un public devant le Sénat brésilien l’année dernière et ont rencontré certains des chefs militaires les plus importants du pays. Les généraux, à leur tour, s’interrogent ouvertement sur les extraterrestres sans crainte de dérision.

« La science humaine est très petite pour pouvoir expliquer tous les phénomènes », a déclaré le général Marco Aurélio Rosa. « Et notre métissage culturel et ethnique a permis aux Brésiliens d’avoir cette curiosité pour le surnaturel, le mystique et le transcendantal, qui finit par nous amener à la question de l’ufologie. »

L’armée brésilienne a commencé à poser de telles questions dans les années 1950, peu de temps après, deux journalistes revenaient d’une mission à Rio de Janeiro avec ce qu’ils prétendaient être des photos extraordinaires. Ils montraient un objet circulaire volant au-dessus d’une montagne de granit. L’une des photos, désormais conservée dans les archives nationales, a fait la couverture du magazine national O Cruzeiro. « DISQUE VOLANT », disait le titre. D’autres observations d’autres disques volants ont rapidement suivi. Le public était impatient de trouver des réponses. L’armée a lancé une enquête puis a tenu une conférence publique en 1954 à son académie nationale de Rio de Janeiro.

Le colonel João Adil Oliveira, l’un des officiers les plus respectés de l’époque, s’est présenté devant un large public.

« La question des disques volants » il a proclamé, « est sérieux et mérite d’être traité avec sérieux. » L’armée n’a pas été en mesure de réfuter les photos des journalistes, ni de déterminer la provenance du disque. (Des années plus tard, certains ufologues a affirmé que les photos avaient été truquées; la question reste vivement débattue parmi les passionnés brésiliens.)

Au cours des décennies qui ont suivi, la manière dont l’armée a traité les informations faisant état d’observations ultérieures était en grande partie fonction de l’engagement hésitant du Brésil en faveur de la transparence. Durant la dictature militaire qui a gouverné le Brésil de 1964 à 1985, la plupart des informations étaient restreintes. Mais lorsque le pays est revenu à la démocratie, et notamment après l’adoption en 2011 d’une loi sur la liberté d’information, les Brésiliens ont fait usage de leur nouveau droit en demandant avant tout l’accès aux archives d’ovnis.

En 2013, l’armée a été inondée de demandes, selon les informations de l’époque. La pile de demandes d’informations concernant les ovnis était près de quatre fois supérieure à la deuxième plus importante, celle impliquant la solde des militaires. Alors que la pression montait, Celso Amorim, alors ministre de la Défense, a signé une réunion avec des ufologues brésiliens et a ensuite ordonné le transfert d’un vaste trésor d’enregistrements d’OVNI aux archives nationales pour un accès public.

« Je l’ai fait à cause de la demande de l’époque », se souvient Amorim, aujourd’hui conseiller principal du président Luiz Inácio Lula da Silva.

Pour la première fois, des chercheurs et des ufologues ont pu examiner les incidents les plus curieux de l’histoire récente du Brésil. Certaines se sont avérées être des fraudes ou ont été facilement expliquées. Mais concernant d’autres, des questions persistaient.

L’une d’elles impliquait la communauté amazonienne pauvre de Colares, dans l’État du Pará. Dans la seconde moitié de 1977, la communauté était en proie à la panique. On disait que les rivières de la région avaient été envahies par des objets volants et lumineux. Ils ont braqué des lumières sur des personnes qui, selon les archives militaires, ont signalé des symptômes de paralysie et de vertiges.

Une unité militaire a été envoyée pour enquêter. Il a passé quatre mois dans la région. L’équipe a photographié les lumières volantes, interrogé des dizaines de personnes et rédigé des rapports détaillés comprenant des dessins de l’avion lumineux qui, dans des notes déclassifiées, ressemblaient à des ballons de football américains volants. Les observateurs militaires ont déclaré que ce qu’ils avaient vu défiait toute explication.

« Nous estimons que nous ne sommes pas parvenus à une conclusion totalement satisfaisante », écrivait João Flavio de Freitas Costa dans son rapport de novembre 1977. « Les cas… nous ont laissés dans le doute et sans explications, sur la base de nos normes de connaissances. »

D’autres rapports concernaient ce qui serait connu ici sous le nom de « Nuit officielle des ovnis ». Cela s’est produit en mai 1986, lorsque 21 objets volants distincts ont été signalés dans le sud-est du Brésil. Des dizaines de personnes, voire des milliers, ont été témoins des objets volants. L’un de ces témoins était un pilote qui, alors qu’il était en vol, a appelé une tour de contrôle.

« J’en vois trois maintenant », a déclaré le pilote, selon l’enregistrement.

« Serait-ce une étoile filante ?

« Une étoile filante qui reste immobile ? il a dit. « C’est beau. Il passe du rouge au jaune. … Regarde-les. J’ai des frissons. »

L’armée a envoyé des avions pour intercepter les objets. Cmdr. José Pessoa Calvalcanti de Albuquerque a tenté de décrire ce dont ont été témoins les militaires et le contrôle aérien dans un rapport confidentiel du 2 juin 1986. « Ce sont des phénomènes solides et reflètent une certaine intelligence, écrit-il, par leur capacité à accompagner et à garder leurs distances. des observateurs et qu’ils volent en formation.

Mais même dans un pays largement ouvert au débat et à l’enquête sur des phénomènes non identifiés, toutes les questions n’ont pas été entièrement divulguées. Selon les ufologues, les photographies et vidéos militaires des orbes qui ont visité la communauté fluviale amazonienne, ainsi que les documents militaires concernant peut-être la rencontre présumée la plus notoire, connue sous le nom d’« incident de Varginha », sont absents des archives.

En janvier 1996, trois jeunes femmes ont affirmé avoir vu une créature bipède alors qu’elles se promenaient dans un terrain vague de la ville de Varginha, dans le sud-est du pays. Ce n’était ni un humain ni un animal, affirmaient-ils. L’histoire a mis la ville de 140 000 habitants dans le vertige et a donné lieu à de folles rumeurs. Les gens ont affirmé qu’il s’agissait d’un extraterrestre qui, après son observation, avait été capturé par l’armée et caché – des allégations que le général Rosa a qualifiées de fausses.

« L’armée n’a pas un morceau d’ET », a-t-il déclaré impassible.

Pendant des années, Kátia Andrade Xavier, l’une des trois jeunes femmes, a déclaré qu’elle avait été ridiculisée pour son histoire. Peu d’employeurs voulaient l’embaucher. Les gens, dit-elle, la traitaient de folle, de menteuse, de démoniaque.

Mais maintenant, alors que de plus en plus de pays posent davantage de questions sur les ovnis, elle a déclaré qu’elle était reçue différemment.

« Les gens voient mon histoire complètement différemment », a-t-elle déclaré. «Je me sens réalisé. Je suis content. »