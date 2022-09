Aux États-Unis, des femmes et des hommes signent officiellement de nouvelles conventions collectives

Les membres de l’USWNT signent un nouveau CBA avec US Soccer après un match amical contre le Nigeria. Getty Images

Des représentants de l’équipe nationale féminine et masculine des États-Unis – accompagnés de quelques membres du Congrès – ont officiellement signé leurs nouvelles conventions collectives avec la Fédération américaine de football après la victoire 2-1 de l’USWNT sur le Nigeria à Audi Field.

Avec une poignée de main bipartite, des discours passionnés, des signatures cérémonielles, mardi a apporté tout ce que l’on peut attendre d’une grande nuit à Washington, DC – à seulement quelques kilomètres de la capitale des États-Unis – et a été l’aboutissement d’un processus long et parfois controversé.

L’USWNT a accepté les conditions en mai avec US Soccer en collaboration avec l’équipe nationale masculine des États-Unis, qui fonctionnait également dans le cadre d’une CBA expirée. Les deux accords distincts pour les hommes et les femmes américains défendent l’égalité de rémunération selon des conditions économiques identiques, y compris le partage des revenus commerciaux et l’égalité des prix de la Coupe du monde.

Les joueurs de l’USWNT ont d’abord déposé une plainte auprès de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi en mars 2016, alléguant une inégalité de rémunération et de traitement. Un procès fédéral a suivi trois ans plus tard, avant le triomphe de l’équipe à la Coupe du monde 2019, et la relation entre les joueurs et la fédération s’est détériorée à partir de là avant de s’améliorer.

Le point bas est survenu en mars 2020, lorsque les joueuses se sont échauffées pour un match avec leur maillot à l’envers pour cacher le logo US Soccer par solidarité, suite à la diffusion publique d’arguments juridiques sexistes de la fédération, qui suggéraient que les joueuses étaient inférieures à Hommes.

Ensuite, le président américain de football, Carlos Cordeiro, s’est excusé avant de démissionner dans la semaine. L’ancienne joueuse de l’USWNT, Cindy Parlow Cone, est devenue présidente de US Soccer et, en février 2022, les parties ont réglé un recours collectif pour 24 millions de dollars.

Un accord sur de nouvelles conventions collectives pour les hommes et les femmes, qui courent chacune jusqu’en 2028, a suivi en mai.

“Il y a eu tellement de hauts et de bas”, a déclaré Parlow Cone à ESPN à la mi-temps du match de mardi. “C’était comme un tour de montagnes russes. J’ai [would] pense que nous nous rapprochons d’un accord, puis on a l’impression qu’il s’effondre, puis nous nous rapprochons d’un accord et il s’effondre.”

Mardi était une fête. Les joueurs américains ont applaudi chaque discours alors qu’ils étaient enveloppés dans des écharpes “Equal Pay” sous licence de leur association de joueurs – plutôt que de la fédération – dans un autre exemple de la façon dont l’équipe a prouvé sa valeur commerciale au milieu de son profil croissant.

Le secrétaire américain au travail Marty Walsh, présent pour représenter le président Joe Biden, a pris le micro pour féliciter les femmes américaines tout en notant que cette réalisation était “un message au reste du pays qu’il est important que nous respections nos travailleurs, nous respectons nos travailleurs”. “, et tout le monde devrait être payé de la même manière pour faire le même travail qu’un homme.”

La sénatrice Maria Cantwell a suivi avec un discours sur l’utilisation du “pouvoir de ce moment” pour faire adopter une législation nationale pour l’égalité de rémunération dans le sport.

Parlow Cone, qui a joué pour l’USWNT et remporté une Coupe du monde et deux médailles d’or olympiques, a fait partie du parcours des joueurs au cours des décennies précédentes avant de rejoindre la fédération dans un rôle de leadership (d’abord en tant que vice-président). En prenant ses fonctions de présidente, elle a immédiatement déclaré qu’elle souhaitait avoir une approche plus collaborative avec les joueurs pour trouver une solution à leur procès.

“Pour que ce jour soit enfin là”, a déclaré Parlow Cone, “je ne peux littéralement pas dire à quel point c’est important pour moi personnellement, mais plus important encore, ce que cela va signifier pour le reste du monde – pas juste ici aux États-Unis, pas seulement dans le sport, mais dans le reste du monde.”

La présidente de l’USWNT Players Association, Becky Sauerbrunn, dans son deuxième passage en tant que capitaine d’équipe à 37 ans, a été l’une des joueuses à l’avant-garde de la bataille. Elle était l’une des cinq à avoir déposé cette plainte initiale auprès de l’EEOC il y a plus de six ans. Mardi, elle a pris le micro au nom des joueurs.

“Je tiens à remercier les joueurs d’hier et d’aujourd’hui pour notre persévérance et je n’ai jamais hésité à poser la question : ‘Pourquoi pas ?'”, a déclaré Sauerbrunn à la foule restante avant de les remercier pour leur soutien au fil des ans. “Je pense que nous, les joueurs, savions vraiment que nous étions sur la bonne voie lorsque nous avons commencé à attirer à notre cause certains des esprits les plus brillants de leur domaine.