Aux États-Unis, Chelsea’s Pulisic sort des crampons inspirés du tatouage de tigre

Les tatouages ​​accrocheurs de Christian Pulisic sont l’inspiration de sa dernière collection avec Puma. (Photo de Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

L’attaquant américain Christian Pulisic n’obtiendra peut-être pas le temps de jeu à Chelsea que ses fans veulent voir, mais il obtient quelque chose qui remuera quelque chose dans le cœur et l’esprit de certains de ses plus grands fans (et ennemis) : des bottes inspirées de son tatouages.

Si vous n’êtes pas familier avec les tatouages ​​​​de Pulisic, ils sont bruyants. L’une des premières pièces majeures qu’il a obtenues était un pygargue à tête blanche géant avec un drapeau américain flottant en arrière-plan qui occupe l’intégralité de son épaule droite et environ la moitié de son biceps. Le tatouage de tigre sur son avant-bras est tout aussi grand et encore plus visible, car deux yeux de tigre ornent l’arrière du bras de telle manière qu’il peut le tenir au-dessus de ses yeux pour célébrer un but.

Conçu pour la vitesse 💨 Nouveau @pumafootball x CP Collection, maintenant disponible.https://t.co/CIOZZLJOsO pic.twitter.com/su2eNoXgGT — Christian Pulisic (@cpulisic_10) 16 mai 2023

Et maintenant, après une première botte signature qui a confirmé le dévouement de Pulisic aux Stars and Stripes, sa nouvelle botte de Puma présente un design inspiré de ces deux tatouages ​​​​exactes, que Pulisic décrit comme ses favoris.

« Chaque tatouage que j’ai représente une partie spéciale de mon voyage et comment je suis arrivé ici », a déclaré Pulisic dans le communiqué de presse de Puma. « Je suis ravi d’apporter cette collection aux joueurs de football du monde entier et de les inspirer à atteindre n’importe quel objectif auquel ils se sont fixés. »

Puma note également dans son communiqué qu’avec le design et les notes personnelles intégrées, Pulisic espère « continuer à influencer la prochaine génération de joueurs de football pour conquérir le terrain ». Cela semble suggérer que la prochaine génération de joueurs va conquérir le terrain en se faisant tatouer une ménagerie d’animaux.

Puma a conçu une version abstraite du tatouage de tigre de Pulisic sur sa dernière version de bottes. Puma

Les bottes sont blanches, bleues et jaunes, adaptées à Chelsea, avec un côté du Puma Formstrip classique doté d’une aile géométrique, tandis qu’il est entièrement transformé en tigre de l’autre avec le même design géométrique fragmenté. Ils comporteront également toutes les cloches et sifflets modernes que vous avez l’habitude de voir dans les bottes ces jours-ci, avec des mots comme « ULTRAWEAVE » utilisés pour rendre « cette cale est très légère » plus excitante.

Ce que vous pensez de ces bottes se résume à combien les tatouages ​​​​de Pulisic vous rappellent ce gars du gymnase local qui vous demande sans cesse combien d’ensembles il vous reste sur le rack de squat. Il est également tout à fait possible que Puma et Pulisic publient un coloris inspiré de Chelsea juste à temps pour que Pulsic s’éloigne enfin de Stamford Bridge, ce qui pourrait en faire un objet de collection.

Quoi qu’il en soit, les nouvelles chaussures de tatouage fantaisie seront publiées sur l’application Puma le 16 mai et sur d’autres détaillants en ligne sélectionnés le 18 mai.