Aux États-Unis, Bullsnake mange des balles de golf en les confondant avec des œufs ; Sauvé

Alors que d’une part Internet regorge de vidéos et d’actualités sur l’impressionnant quotient intellectuel des animaux, certains exemples prouvent que tous les animaux ne sont pas toujours les plus intelligents. Récemment, un serpent aux États-Unis a dû être sauvé après avoir mangé deux balles de golf qu’il a confondues avec des œufs de poule, s’être empêtré dans une clôture et a dû être libéré. Mardi, le Northern Colorado Wildlife Center a publié une déclaration concernant l’incident, indiquant que des membres du personnel avaient été appelés pour aider un reptile empêtré dans une clôture.

« Eh bien, nous ne voyons pas cela tous les jours. Notre équipe a été appelée pour venir en aide à cette couleuvre qui s’est retrouvée coincée dans une clôture après avoir avalé deux balles de golf dans un poulailler; il les avait confondus avec des œufs de poule comestibles », a écrit le centre dans un message Facebook. Ils ont également publié des images montrant comment les balles de golf ont créé des renflements identifiables le long du corps du serpent.

Lorsque les membres du personnel ont ramené le serpent, ils ont découvert que les balles de golf avaient sérieusement obstrué ses intestins. Ainsi, ils ont commencé le processus laborieux d’employer des méthodes spécialisées pour aider le serpent à régurgiter les balles.

Les deux balles de golf, après avoir été retirées du serpent, ont été montrées sur une autre image. Le reptile se porte actuellement « plutôt bien », selon les responsables de la faune, et ne souffre que d’un minimum de douleur et de dégâts d’écailles. Naturellement, il avait faim et avait déjà consommé un modeste repas de notre part.

Selon le musée d’histoire naturelle de Boulder de l’Université du Colorado, la couleuvre à nez mince est l’un des serpents les plus courants du Colorado et peut être trouvée dans plusieurs États des États-Unis. Bien qu’ils consomment également des oiseaux et des œufs, les petits mammifères comme les souris et les écureuils constituent la majorité de l’alimentation de la couleuvre. Le département de la conservation du Missouri affirme que la couleuvre à nez mince est « un voisin utile pour les agriculteurs » et devrait être conservée en raison de sa capacité à éradiquer les ravageurs qui mangent les cultures.

