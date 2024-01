Aux États-Unis, au moins 70 décès sont liés aux intempéries hivernales

Au moins 70 personnes aux États-Unis sont mortes de causes liées aux conditions météorologiques après plus d’une semaine de tempêtes hivernales glaciales et de températures extrêmement froides, selon les rapports des responsables de l’État, des services de police, des médecins légistes et des médias.

Ce chiffre est susceptible d’augmenter à mesure que les autorités s’efforcent d’évaluer le nombre de morts dues au froid glacial, aux routes gelées et aux vents violents, en particulier dans les régions du pays peu habituées aux périodes prolongées de gel profond.

Lundi, dans le Tennessee, un homme est décédé après être tombé à travers une lucarne alors qu’il déneigeait le toit d’une entreprise. Mardi, en Pennsylvanie, cinq femmes d’une même famille ont été tuées dans une collision avec un semi-remorque, quelques instants seulement après s’être rassemblées sur le bord d’une autoroute enneigée à la suite d’un autre accident. Et mercredi, dans l’Oregon, une branche d’arbre, affaiblie par le vent et la glace, a arraché une ligne électrique sous tension, tuant deux adultes et un adolescent.

Le Tennessee a connu un nombre particulièrement élevé de morts. Au moins 25 personnes semblent être mortes de causes liées aux conditions météorologiques, notamment d’hypothermie, de chutes et d’accidents de la route, selon les responsables de la santé de l’État. Et dans l’Oregon, au moins 11 personnes seraient mortes de causes liées aux conditions météorologiques, dont les trois qui ont été tuées par la ligne électrique. Les deux États ont déclaré l’état d’urgence la semaine dernière, tout comme le Kentucky, où au moins cinq personnes sont mortes pendant la vague de froid.