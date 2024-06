Aux États-Unis, 61 % des adultes souffriront d’une maladie cardiovasculaire d’ici 2050 : rapport

61 % des adultes américains souffriront probablement d’un certain type de maladie cardiovasculaire au cours des 30 prochaines années, à mesure que l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité deviendront plus courants, prévient l’American Heart Association (AHA).

« Nous reconnaissons que le paysage de la santé cardiovasculaire va changer au cours des trois prochaines décennies en raison du tsunami à venir composé d’une hausse des coûts des soins de santé, d’une population plus âgée qui vit plus longtemps et d’un nombre croissant de personnes issues de populations défavorisées », a déclaré Nancy Brown, PDG de l’AHA. expliqué dans une déclaration.

Le cardiologue et économiste de la santé Dhruv S. Kazi prédit une « tempête presque parfaite » qui verra la prévalence de l’hypertension artérielle passer de 51,2 % à 61 %, celle de l’obésité de 43,1 % à 60,6 % et celle du diabète de 16,3 %. à 26,8%.







Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès aux États-Unis depuis la création de l’American Heart Association en 1924, tandis que les accidents vasculaires cérébraux sont la cinquième cause de décès. Akarawut – stock.adobe.com

En conséquence, plus de 184 millions d’Américains recevront un diagnostic de maladie cardiovasculaire d’ici 2050, contre 128 millions en 2020, selon l’étude. projections que l’AHA a publiées mardi.

L’organisation affirme que la maladie coûtera 1,8 billion de dollars, qui comprend 1,4 billion de dollars en coûts directs de santé ainsi que des « coûts indirects », tels que les décès prématurés et la perte de productivité économique. L’AHA rapporte que les coûts directs des soins de santé liés aux maladies cardiovasculaires ont totalisé 393 milliards de dollars en 2020.

Les maladies cardiovasculaires font référence à plusieurs affections, notamment les crises cardiaques, l’insuffisance cardiaque, les arythmies cardiaques, les maladies vasculaires, les malformations cardiaques congénitales, les accidents vasculaires cérébraux et l’hypertension artérielle.







Les maladies cardiovasculaires font référence à plusieurs affections, notamment les crises cardiaques, l’insuffisance cardiaque, les arythmies cardiaques, les maladies vasculaires, les malformations cardiaques congénitales, les accidents vasculaires cérébraux et l’hypertension artérielle. DVS – stock.adobe.com

Parmi ces sombres estimations, il y a de bonnes nouvelles. L’AHA s’attend à ce que les gens deviennent plus actifs physiquement, que le tabagisme devienne moins populaire et que leurs habitudes alimentaires s’améliorent légèrement dans les années à venir.

L’organisation affirme que l’approbation de médicaments GLP-1 comme Ozempic et Wegovy « pourrait également conduire à un changement radical dans notre approche médicale » du diabète et de l’obésité.

En attendant, l’AHA appelle à un accès généralisé à des soins de santé abordables et de qualité et à davantage de financement pour la recherche de pointe sur la prévention et le traitement cardiovasculaires.

« Notre population vieillissante nécessite une main-d’œuvre et des infrastructures cardiovasculaires améliorées, y compris l’accès aux établissements et aux ressources de soins de longue durée », a déclaré Brown. « Nous devons mieux aider nos enfants et leurs familles à reconnaître l’impact que les choix en matière de santé faits aujourd’hui influenceront notre santé pour les années à venir. »

Comment réduire votre risque de maladie cardiovasculaire