Aux États-Unis, 4 chats supplémentaires meurent de la grippe aviaire H5N1

Quatre autres chats sont morts de la grippe aviaire H5N1 aux États-Unis, dont deux animaux de compagnie dans le Dakota du Sud sans lien avec la volaille ou les vaches laitières, selon des responsables étatiques et fédéraux. Au moins 14 chats sont récemment morts de la grippe aviaire.

Parmi les cas nouvellement signalés, deux étaient des chats domestiques morts dans une propriété du comté de Campbell dans le Dakota du Sud, selon un responsable de l’État et le ministère américain de l’Agriculture (USDA).

Beth Thompson, la vétérinaire de l’État, a déclaré qu’il n’y avait aucun bétail sur la propriété où les animaux sont morts. « Aucun autre détail sur la manière dont les chats ont été infectés n’est connu pour le moment », a déclaré Thompson à BNO News.

Deux autres cas ont été récemment signalés dans le Michigan, l’un dans le comté d’Isabella et l’autre dans le comté d’Ionia. Les deux cas concernaient des chats d’étable dans des fermes laitières commerciales où des vaches étaient également infectées par le H5N1.

Dans la propriété du comté d’Ionia, deux opossums de Virginie ont également été infectés par le virus de la grippe aviaire.

« Les chats sont particulièrement sensibles au virus H5N1 2.3.4.4b et la majorité des chats malades ont été signalés dans ou à proximité d’installations avicoles ou de laiteries affectées », a déclaré Shilo Weir, porte-parole du service d’inspection de la santé animale et végétale de l’USDA, à BNO News.

Aux États-Unis, au moins 14 chats sont morts de la grippe aviaire H5N1 depuis que le virus a été confirmé chez des vaches laitières fin mars. On pense que le nombre réel de chats infectés est plus élevé en raison du nombre limité de tests.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités ont confirmé qu’un chat domestique du Montana avait également été infecté par le H5N1 après avoir présenté des « signes neurologiques » et la découverte d’une mouffette morte sur la propriété. On ne sait pas si la mouffette a également été infectée.

La propagation mondiale du clade 2.3.4.4b du H5N1 – et sa récente propagation à un nombre croissant de mammifères – a suscité des inquiétudes quant à la possibilité de transmission interhumaine à partir d’une future variante, même si, jusqu’à présent, seuls quelques cas humains ont été signalés. été découvert après contact avec des oiseaux ou des bovins infectés.

Le ministère américain de l’Agriculture (USDA) a annoncé fin mars que la grippe aviaire avait été détectée chez des vaches laitières au Kansas et au Texas, ce qui en fait le tout premier cas chez des bovins. Le nombre d’épidémies dans les fermes laitières est depuis passé à 51 dans 9 États et un ouvrier agricole du Texas a également été testé positif.

Mardi, le CDC a demandé aux services de santé des États de poursuivre la surveillance de la grippe à des niveaux accrus tout au long de l’été pour aider à détecter les cas potentiels de grippe aviaire dans la communauté. D’autres échantillons seront également soumis pour sous-typage afin de faciliter la distinction entre la grippe saisonnière et le H5N1.

« Le CDC s’engage à soutenir les responsables de la santé publique de l’État et locaux et continuera à fournir des informations pour soutenir leurs efforts de réponse à la grippe H5N1 », a déclaré l’agence dans un communiqué.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement américain a annoncé un financement de près de 200 millions de dollars pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire H5N1 chez les vaches laitières, comprenant un soutien aux fermes laitières, des tests, le développement de vaccins, la surveillance et des mesures pour garantir la sécurité du lait commercial.

Les chats sont connus pour être très vulnérables à cette nouvelle souche de grippe aviaire H5N1. Le premier cas chez un chat porteur de cette variante a été signalé près d’un élevage de canards dans le sud de la France en décembre 2022, après quoi l’animal a été euthanasié.

En 2023, près de 40 chats sont morts dans deux refuges pour animaux en Corée du Sud après avoir mangé de la nourriture pour chats contaminée, et en Pologne, plus d’une douzaine de chats sont morts dans une épidémie vraisemblablement causée par de la viande crue contaminée.

Aux États-Unis, au moins 27 chats ont désormais été infectés par la grippe aviaire H5N1, dont 14 cas signalés ces dernières semaines. Les 13 autres cas se sont produits l’année dernière en relation avec des volailles ou des oiseaux sauvages infectés.