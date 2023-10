Aux États-Unis, 4 000 travailleurs de Mack Truck quittent leur travail et se joignent à la lutte de l’UAW

Les travailleurs syndiqués de Mack Trucks se sont mis en grève lundi après avoir voté contre un accord de principe de cinq ans conclu par les négociateurs avec l’entreprise.

Le syndicat United Auto Workers a déclaré que 4 000 travailleurs syndiqués ont débrayé à 7 heures du matin, ajoutant ainsi aux troubles sociaux dans l’industrie qui ont pris au piège les trois grands constructeurs automobiles de Détroit.

Avec ces travailleurs qui ont rejoint les piquets de grève, le nombre total de membres de l’UAW en grève dépasse désormais les 30 000 dans 22 États, a annoncé lundi le syndicat.

Le président du syndicat, Shawn Fain, a déclaré dans une lettre adressée à Volvo Trucks, la société mère de Mack, que 73 % des travailleurs avaient voté contre l’accord lors du décompte des résultats dimanche.

L’UAW représente les travailleurs de Mack en Pennsylvanie, dans le Maryland et en Floride. Les dirigeants syndicaux étaient parvenus à un accord de principe sur l’accord le 1er octobre.

Les sections locales 171, 677, 1247, 2301 et 2420 de l’UAW dans les régions 8 et 9 de l’UAW représentent les travailleurs de Mack Trucks à Macungie et Middletown, en Pennsylvanie ; Hagerstown et Baltimore, Maryland ; et Jacksonville, en Floride.

L’accord que les négociateurs étaient parvenus avec Mack il y a un peu plus d’une semaine prévoyait une augmentation de salaire de 19 pour cent sur la durée du contrat et de 10 pour cent après la ratification. Il y avait également une prime de ratification de 3 500 $, aucune augmentation des cotisations hebdomadaires de soins de santé, une augmentation des paiements forfaitaires annuels pour les retraités et une somme forfaitaire annuelle 401(k) de 1 000 $ pour compenser les coûts de santé des employés qui ne bénéficient pas d’assurance maladie après la retraite.

La grève débutera lundi

Fain a déclaré dans sa lettre au responsable des relations du travail de Volvo Trucks que les employés travaillant tôt lundi quitteraient les usines après avoir effectué les tâches nécessaires pour éviter d’endommager les équipements de l’entreprise.

Fain a écrit que les membres de l’UAW et les travailleurs de tout le pays recherchent leur juste part des salaires et des avantages sociaux.

L’entreprise et le syndicat sont toujours divisés sur les horaires de travail, la santé et la sécurité, les pensions, les soins de santé, la couverture des médicaments sur ordonnance, les heures supplémentaires et d’autres questions, a-t-il écrit.

Le contrat a peut-être été annulé en raison des attentes élevées que Fain a établies lors des négociations avec les trois constructeurs automobiles de Détroit. Lors de ces négociations, l’UAW a demandé une augmentation de 36 pour cent sur quatre ans, tandis que Ford a proposé 23 pour cent et les deux autres sociétés sont à 20 pour cent.

Aux États-Unis, 13 000 travailleurs de l’automobile sont au chômage dès le premier jour de grève Vidéo en vedetteQuelque 13 000 travailleurs de l’automobile ont débrayé dans le cadre de la grève du syndicat United Auto Workers contre Ford, GM et Stellantis. Beaucoup espèrent une résolution rapide de la grève, y compris les travailleurs et les fabricants de pièces au Canada.

« Je suis inspiré de voir les membres de l’UAW chez Mack Trucks réclamer un meilleur accord et prêts à se lever et à quitter leur poste pour l’obtenir », a déclaré Fain dans un communiqué préparé. « Les membres ont le dernier mot, et c’est leur solidarité et leur organisation qui permettront d’obtenir un contrat équitable chez Mack. »

Le président de Mack Trucks, Stephen Roy, a déclaré dimanche soir dans un communiqué que l’entreprise était « surprise et déçue » que le syndicat ait choisi de faire grève. Le syndicat, écrit-il, a qualifié l’accord de principe de record pour l’industrie des camions lourds. « Nous sommes convaincus que les autres parties prenantes comprennent également que notre marché, nos activités et notre environnement concurrentiel sont très différents de ceux des constructeurs de voitures particulières », indique le communiqué.

Mack, écrit-il, fait partie du seul groupe de fabrication de camions lourds qui assemble tous ses véhicules et moteurs pour l’Amérique du Nord aux États-Unis, en concurrence avec les camions construits dans des pays à moindres coûts.

L’entreprise est engagée dans la négociation collective et est convaincue que les deux parties parviendront à un accord garantissant des salaires et des avantages sociaux compétitifs tout en préservant l’avenir de l’entreprise, indique le communiqué.

L’UAW a déclenché une grève dans certaines usines gérées par les constructeurs automobiles General Motors, Ford et Jeep Stellantis le 15 septembre. Elle a commencé avec une usine d’assemblage pour chaque entreprise, puis s’est étendue à 38 entrepôts de pièces détachées GM et Stellantis. Deux usines d’assemblage supplémentaires chez Ford et GM ont été ajoutées plus tard.

Vendredi, le syndicat a décidé de ne pas étendre les grèves à d’autres usines pour le moment après que GM ait accepté d’inclure ses usines de batteries pour véhicules électriques dans le contrat national de l’UAW, assurant qu’elles seraient syndiquées. Le syndicat a également fait état de progrès auprès des trois constructeurs automobiles.