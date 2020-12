Et cela, selon le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony S. Fauci, pourrait signifier de nouveaux pics de cas, en plus de la flambée existante.

Mais un nombre important d’Américains ont voyagé et d’innombrables rassemblements ont eu lieu, comme ils le feront pendant les vacances du Nouvel An.

Deux des pires jours de décès de l’année ont eu lieu la semaine dernière. Un certain nombre d’États ont établi des records de décès le 22 décembre ou le 23 décembre, notamment l’Alabama, le Wisconsin, l’Arizona et la Virginie-Occidentale, selon les données du Times.

Le nombre de cas aux États-Unis reste à peu près aussi élevé qu’il ne l’a jamais été. Le nombre total d’infections a dépassé 19 millions samedi, ce qui signifie qu’au moins 1 personne sur 17 a contracté le virus au cours de la pandémie. Et le virus a tué plus de 332 000 personnes – une sur mille dans le pays.

«Nous sommes vraiment à un point très critique», a-t-il déclaré. «Si vous mettez plus de pression sur le système par ce qui pourrait être une poussée post-saisonnière en raison des voyages et du rassemblement probable de personnes pour, vous savez, les bonnes raisons d’être ensemble pour les vacances, il est très difficile pour les gens de ne fais pas ça.

Environ 3,8 millions de personnes sont passées par Administration de la sécurité des transports points de contrôle de voyage entre le 23 décembre et le 26 décembre, contre 9,5 millions à ces jours l’année dernière. Seul un quart des personnes qui ont volé le lendemain de Noël de l’année dernière l’ont fait vendredi, et les voyages de la veille de Noël ont diminué d’un tiers par rapport à 2019.

Et Prévisions AAA que plus de 81 millions d’Américains voyageraient en voiture pendant la période des fêtes, du 23 décembre au 3 janvier, ce qui serait environ un tiers de moins que l’an dernier.

Pour l’instant, les États-Unis ne connaissent plus de croissance explosive globale, bien que l’aggravation de l’épidémie en Californie ait annulé les progrès dans d’autres parties du pays. L’État a ajouté plus de 300 000 cas au cours de la période de sept jours se terminant le 22 décembre. Et six États du Sud ont connu une augmentation soutenue des cas la semaine dernière: le Tennessee, l’Alabama, la Géorgie, la Caroline du Sud, la Floride et le Texas.

Les anomalies dans les rapports de vacances peuvent masquer tout pic post-Noël jusqu’à la deuxième semaine de janvier. Les tests devraient diminuer vers Noël et le Nouvel An, et de nombreux États ont déclaré qu’ils ne communiqueraient pas de données certains jours.

Le jour de Noël, les chiffres des nouvelles infections (91 922) et des décès (1 129) étaient nettement inférieurs aux moyennes sur sept jours. Mais samedi, les nouvelles infections ont dépassé 225 800 nouveaux cas et les décès ont dépassé 1 640, une augmentation attendue vendredi, certains États ayant signalé des chiffres pendant deux jours après Noël.

Regarder les vacances de Thanksgiving pour des cours est compliqué. Le nombre de cas et les décès ont continué d’augmenter depuis, mais les schémas ressemblent à une pléthore de microspreads plutôt qu’à un événement de grande diffusion.

Dans l’ensemble, des experts ont déclaré au Times que les régions des États-Unis qui s’amélioraient avant Thanksgiving – comme le Midwest – ont continué de bien se porter par la suite, tandis que les régions qui affichaient des chiffres plus élevés avant les vacances ont continué de s’aggraver.