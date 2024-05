Aux États-Unis, 1 enfant sur 9 est atteint de TDAH

Les enfants ne vont pas bien.

Un nouveau rapport des Centers for Disease Control and Prevention révèle une augmentation stupéfiante du TDAH, ou trouble déficitaire de l’attention/hyperactivitédiagnostics chez les enfants américains.

Qualifiant le TDAH de « problème de santé publique croissant », les chercheurs ont découvert qu’un enfant sur neuf âgé de 3 à 17 ans avait reçu un diagnostic de trouble, dont les symptômes comprennent des difficultés d’attention, une hyperactivité et des comportements impulsifs.

L’étude, qui paraît dans le Journal de psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent, ont découvert qu’entre 2016 et 2022, les diagnostics de TDAH chez les enfants ont augmenté de plus d’un million.

Melissa Danielson, statisticienne au Centre national des CDC sur les malformations congénitales et les troubles du développement, attribue cette augmentation aux conséquences mentales de la pandémie. « Beaucoup de ces diagnostics… pourraient être le résultat d’un examen d’un enfant pour un diagnostic différent, quelque chose comme l’anxiété ou la dépression, et de la découverte par leur clinicien que l’enfant souffrait également de TDAH », a-t-elle déclaré.

En effet, le rapport révèle que près de 78 % des enfants diagnostiqués avec un TDAH souffraient d’au moins un autre trouble diagnostiqué. Parmi ces diagnostics supplémentaires, les plus courants étaient les problèmes de comportement ou de conduite, l’anxiété, les retards de développement, l’autisme et/ou la dépression.

Danielson note que le TDAH était initialement considéré comme un trouble hyperactif qui affectait les garçons. Même s’il est désormais admis qu’elle affecte également les deux sexes, les symptômes s’expriment différemment.

Elle explique : « Les garçons souffrent souvent de TDAH hyperactif ou impulsif, où ils courent dans la rue, sautent d’objets ou font des choses qui pourraient les rendre plus susceptibles de se blesser. Les filles ont tendance à manifester leur TDAH de manière plus inattentive. Ils rêveront, manqueront de concentration ou seront hyper concentrés sur une tâche particulière qui n’est peut-être pas celle sur laquelle ils doivent se concentrer.

Même si le nombre d’enfants diagnostiqués avec le TDAH a augmenté, le rapport révèle qu’environ la moitié seulement traitaient cette maladie avec des médicaments, contre les deux tiers en 2016. Danielson explique que cette baisse pourrait être due à une pénurie de médicaments pour le TDAH. les données ont été collectées.

Dr Max Wiznitzer, un professeur de neurologie pédiatrique à l’Université Case Western Reserve, soupçonne que la baisse de la médication pourrait également être le résultat de la réticence des parents. « Il existe un mythe selon lequel cela crée une dépendance, alors que ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré. Wizniter affirme que des études ont montré que les personnes traitées avec le TDAH ne présentent pas de risque accru de toxicomanie.

Entre-temps, une étude indépendante a révélé qu’entre 2000 et 2021, le nombre d’appels aux centres antipoison américains pour des erreurs de médicaments contre le TDAH chez les enfants a bondi de 300 %, et une étude de l’Université du Michigan a révélé qu’un étudiant sur quatre dans les collèges et lycées abuse des stimulants prescrits. pour le TDAH. De plus, les médicaments contre le TDAH sont connus pour provoquer des effets secondaires tels que des maux de tête et une perte d’appétit.

Wiznitzer est un partisan des médicaments contre le TDAH car il pense qu’ils peuvent aider à contrôler les symptômes de l’hyperactivité et de l’inattention et à faciliter la concentration. Non traité pendant l’enfance, le TDAH est connu pour augmenter le risque de diabète, de maladies cardiaques et de réduction de la durée de vie chez les adultes. C’est pourquoi Wiznitzer plaide pour une sensibilisation et un diagnostic accrus.

Le TDAH est généralement traité par une combinaison de thérapie comportementale et de médicaments, mais le rapport révèle que moins de la moitié des enfants et adolescents diagnostiqués avec un TDAH suivent une thérapie comportementale.

Des recherches récentes suggèrent qu’au-delà des médicaments, l’utilisation de la thérapie comportementale, en conjonction avec un traitement non pharmacologique, y compris une stimulation cérébrale non invasive, pourrait très bien constituer la voie de l’avenir pour le traitement du TDAH.