Aux États-Unis, 1 adulte sur 8 a pris Ozempic ou un autre médicament GLP-1, selon une enquête KFF

Aux États-Unis, environ 1 adulte sur 8 a utilisé un médicament GLP-1 comme Ozempic ou Mounjaro à un moment donné de sa vie, et la moitié d’entre eux – environ 6 % des adultes, soit plus de 15 millions de personnes – utilisent actuellement une ordonnance. , selon les nouvelles données d’une enquête de KFF.Vidéo ci-dessus — Experts : Le coût élevé rend les médicaments contre le diabète inaccessiblesLa Food and Drug Administration des États-Unis a signalé des pénuries de médicaments GLP-1 Ozempic, Wegovy et Mounjaro à différents dosages au cours de l’année écoulée alors que les fabricants de médicaments se sont précipités pour répondre à une demande qui monte en flèche. La semaine dernière, Novo Nordisk a déclaré qu’aux États-Unis, au moins 25 000 personnes commençaient chaque semaine à prendre leur médicament Wegovy, soit cinq fois plus que le nombre de personnes qui pouvaient commencer à le prendre chaque semaine en décembre. Selon la nouvelle enquête, la plupart des adultes qui ont utilisé ces médicaments l’ont fait pour gérer des maladies chroniques telles que le diabète ou les maladies cardiaques. Plus de 40 % des personnes interrogées souffrant de diabète et environ un quart de celles souffrant de maladies cardiaques ont déclaré avoir utilisé des médicaments GLP-1. Mais environ 2 adultes sur 5 ont utilisé des médicaments GLP-1 uniquement pour perdre du poids, selon le sondage KFF. Ozempic ni Mounjaro ne sont spécifiquement approuvés pour la perte de poids ; la FDA leur a donné le feu vert pour traiter le diabète de type 2 en 2017 et 2022, respectivement. Mais les médecins les utilisent généralement hors AMM pour perdre du poids. Wegovy, qui a été approuvé en 2021 pour le traitement de l’obésité, contient le même ingrédient clé qu’Ozempic, appelé sémaglutide, tandis que Mounjaro en utilise un légèrement différent, le tirzépatide. Dans l’ensemble, les adultes âgés de 50 à 64 ans étaient les plus susceptibles d’avoir utilisé des médicaments GLP-1, mais Selon l’enquête KFF, les jeunes adultes étaient plus susceptibles de les utiliser uniquement pour perdre du poids. Medicare interdit la couverture des médicaments amaigrissants sur ordonnance, et seulement 1 % des personnes âgées ont déclaré avoir utilisé un médicament GLP-1 uniquement pour perdre du poids. , selon l’enquête KFF. Mais la plupart des adultes – plus de 60 % – affirment que la politique de Medicare devrait être modifiée pour inclure une couverture pour ces médicaments lorsqu’ils sont prescrits pour perdre du poids. Pourtant, quelle que soit la couverture d’assurance, la plupart des adultes qui ont utilisé des médicaments GLP-1 ont déclaré qu’il était difficile de se le permettre. Selon le sondage KFF, un mois d’approvisionnement en médicaments GLP-1 peut coûter environ 1 000 dollars, et le mois dernier, le sénateur Bernie Sanders a lancé une enquête sur les « prix scandaleusement élevés » pratiqués par les fabricants. Au milieu de coûts élevés et d’une offre limitée, certains les adultes peuvent chercher des alternatives aux médicaments très recherchés. L’année dernière, la FDA a mis en garde contre les versions composées de sémaglutide qui combinent, mélangent ou modifient des ingrédients d’une manière qui n’est pas réglementée ou approuvée. pharmacies agréées par l’État ou installations de sous-traitance enregistrées auprès de la FDA », a déclaré l’agence, citant des rapports faisant état d’événements indésirables chez des personnes ayant utilisé du sémaglutide composé. La grande majorité des adultes ayant utilisé des médicaments GLP-1 – environ 80 % – ont déclaré avoir reçu les médicaments. soit une prescription d’un médecin traitant ou d’un spécialiste, selon l’enquête KFF. Mais environ 11 % ont déclaré les avoir obtenus auprès d’un fournisseur en ligne ou d’un site Web, et 10 % ont déclaré les avoir obtenus auprès d’un spa médical ou d’un centre de médecine esthétique. Les résultats de l’enquête KFF sont basés sur les réponses recueillies auprès d’un échantillon représentatif à l’échelle nationale de près de 1 500 personnes. adultes au cours de la dernière semaine d’avril. Meg Tirrell et Tami Luhby de CNN ont contribué à ce rapport.

