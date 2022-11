Aux Émirats arabes unis, les Russes fuyant la guerre contre l’Ukraine cherchent le succès à “Dubaïsk”

Commentez cette histoire Commentaire

Les Russes ont toujours fait partie de l’étrange mosaïque culturelle de la marina de Dubaï, avec ses yachts et ses chaînes de cafés, ses gymnases et ses cliniques de chirurgie esthétique, ses mosquées et ses bars. Mais depuis l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine, un torrent de nouveaux arrivants est arrivé – ne cherchant plus refuge contre les hivers rigoureux, mais contre la guerre et les sanctions internationales.

“Poutine est un terroriste, et je ne veux pas faire la guerre pour ses ambitions”, a déclaré Sergei Tulinov, 35 ans, un tatoueur de Kaliningrad qui a vendu son entreprise et s’est installé à Dubaï peu après que la Russie a annoncé une mobilisation militaire partielle fin septembre. . “Je ne vois aucune raison de défendre ma patrie alors que personne ne l’a attaquée.”

Il a choisi Dubaï pour son niveau de vie élevé, ses faibles impôts et ses conditions de visa faciles pour les Russes, affirmant qu'”il n’y a rien de la russophobie qui se développe ailleurs dans le monde à cause de la guerre”.

Les tatouages ​​étant moins populaires au Moyen-Orient que chez eux, Tulinov prévoit d’ouvrir un salon de beauté spécialisé dans les cosmétiques permanents pour les “glitterati” obsédées par l’image de Dubaï.

Cette cité-État cosmopolite des Émirats arabes unis riches en pétrole s’est longtemps positionnée comme un refuge non aligné pour la richesse et la finance mondiales. Désormais, la décision des Émirats arabes unis de ne pas se joindre aux sanctions occidentales contre Moscou pour sa guerre en Ukraine a fait de Dubaï une nouvelle plaque tournante pour les Russes en quête de fortune, qui voient une grande partie du reste du monde leur être fermée.

Les Russes peuvent obtenir un visa touristique de 90 jours à l’entrée et peuvent obtenir la résidence par l’intermédiaire d’un employeur ou d’un nouveau programme de visa indépendant.

Selon le courtier immobilier Betterhomes, les Russes ont constitué le plus grand groupe d’acheteurs non résidents de juillet à septembre de cette année. Beaucoup de ces « propriétés d’investissement » dans la marina sont vides, tandis que d’autres sont louées par leurs propriétaires – l’un ou l’autre est un moyen pratique de garer de l’argent. Certains achats seraient effectués avec de la crypto-monnaie, une avenue populaire pour contourner les sanctions.

Les Émirats arabes unis ne publient pas de ventilation des nationalités des résidents, mais les Russes ici parlent de centaines de milliers de nouveaux arrivants depuis la guerre. Plusieurs banques occidentales – dont JP Morgan et Bank of America – ont transféré du personnel de Russie à Dubaï en réponse aux sanctions. Les données de l’agence fédérale russe des statistiques montrent qu’entre juillet et septembre, quelque 277 000 de ses citoyens se sont rendus aux Émirats, soit plus de trois fois plus qu’à la même période en 2019, avant la pandémie.

Olesya Sabra, une enseignante d’anglais du sud de la Russie, est arrivée quelques jours avant le début de la guerre, cherchant un nouveau départ dans un endroit ensoleillé près de la mer. Elle a rapidement mis en place un réseau de près de 300 étudiants, issus pour la plupart de la marina et d’autres quartiers huppés. La majorité sont des Russes ou des russophones qui se précipitent pour apprendre la langue de travail de Dubaï. “Partout où vous allez, vous entendez le russe”, a-t-elle déclaré. Les gens ont russifié le nom de la ville – ils l’appellent maintenant “Dubaisk”.

Un nombre croissant de ses étudiants sont des hommes en âge de servir, a-t-elle déclaré : “J’avais l’habitude d’enseigner principalement aux jeunes femmes à la recherche d’un mari riche, maintenant ce sont surtout les jeunes hommes qui parlent à peine anglais et essaient de trouver du travail ici.”

Contrairement à la ruée des hommes qui ont fui au hasard vers les pays frontaliers de la Russie à la suite de l’annonce de mobilisation de Poutine, les Russes arrivant à Dubaï ont généralement plus d’argent et des projets plus ambitieux. Beaucoup voient une chance d’investir dans un endroit qui est devenu l’une des rares réussites économiques de 2022 – tiré par des investissements financés par des pétrodollars, ainsi qu’une série d’introductions en bourse réussies et une bourse qui a constamment surpassé ses rivaux plus établis.

Les grands pavillons russes sont omniprésents dans les foires commerciales de la ville, arborant un chapiteau “Made in Russia”. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est récemment rendu dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, pour des réunions visant à développer ce que les deux parties appellent un « partenariat stratégique » ; Le président des Émirats arabes unis Mohamed ben Zayed al-Nahyan a rencontré Poutine en Russie en octobre. Comme l’a fait remarquer un éminent législateur russe le mois dernier, les Émirats arabes unis sont la principale destination arabe pour les investissements russes et le plus grand investisseur arabe en Russie.

Mais la quête rapide et lâche de croissance des Émirats arabes unis a suscité certaines critiques. En mars, le Groupe d’action financière intergouvernemental basé à Paris a placé les Émirats arabes unis sur sa «liste grise» des pays qui n’en font pas assez pour lutter contre le blanchiment d’argent et les activités financières illégales. Les Émirats arabes unis ont déclaré qu’ils s’engageaient à travailler avec le GAFI en vue d’une amélioration. Quoi qu’il en soit, grâce à la crypto-monnaie, les Russes de Dubaï disent qu’ils n’ont aucun problème à déplacer des fonds, même si les sanctions signifient que la plupart de leurs cartes bancaires ne fonctionnent pas.

Sur The Palm, une île artificielle à côté de la marina, une clique d’affaires russes riches voyage entre les réunions dans des limousines Maybach d’un million de dollars et des plates-formes de sport personnalisées Brabus, flanquées de gardes du corps, puis se retirent dans des complexes de luxe. À proximité, plusieurs oligarques sanctionnés, dont des membres du cercle restreint de Poutine, ont amarré leurs superyachts.

“Malgré toutes les nouvelles, les affaires en Russie sont toujours en plein essor, et ces gars-là ont besoin de comptes bancaires fonctionnels, en particulier pour traiter avec l’Europe”, a déclaré le consultant en affaires Adel Maher, qui a constaté une augmentation de la demande de la part des Russes cherchant à créer des entreprises et à s’établir. résidence afin qu’ils puissent utiliser Dubaï comme intermédiaire pour transférer de l’argent entre la Russie et l’Europe.

Tulinov, le tatoueur, a des objectifs plus modestes. Comme beaucoup de nouveaux arrivants, il n’a pas attendu pour voir s’il avait reçu une carte de brouillon.

« J’ai perdu cinq amis militaires tués en Ukraine, c’est terrible. La plupart des jeunes en Russie ne croient pas à la propagande, c’est l’ancienne génération », a-t-il déclaré.

“Quand je suis parti, toutes les autorités m’ont demandé quand je reviendrais”, a-t-il ajouté. “Je ne le ferai pas.”

Pour d’autres, Dubaï n’est qu’une escale. Dans un café de la marina, une demi-douzaine d’hommes russes dans la vingtaine ont pris le petit déjeuner avant de se connecter pour le travail à distance. Tous avaient l’intention d’éviter le service militaire s’ils recevaient ce qu’ils appelaient « l’invitation ».

“A Moscou, j’ai ressenti une pression tout autour de moi, chaque jour, vous attendez que quelque chose de mal se produise”, a déclaré Bogdan, 27 ans, un informaticien qui s’est exprimé à la condition qu’il ne soit identifié que par son prénom par crainte de représailles. “Chaque conversation mène à la guerre.”

Bogdan a déclaré qu’il voyage habituellement pour échapper à l’hiver russe, mais qu’il prévoit de rester à l’étranger plus longtemps cette année. « J’adore Moscou donc je reviendrai. Et la Russie est ma maison. J’espère juste que je ne serai pas obligé un jour de le quitter pour toujours.

Natalya Abbakumova à Riga, en Lettonie, a contribué à ce rapport.