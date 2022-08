Aux élections kenyanes, une bataille acharnée pour diriger une puissance africaine

À quelques jours du vote, la course est un casse-tête – un contraste frappant avec de nombreux autres pays africains, comme l’Ouganda et le Mali, où les espoirs démocratiques autrefois élevés ont cédé la place à des votes fictifs et à des coups d’État militaires. Pour ses alliés occidentaux, cela montre pourquoi le Kenya compte plus que jamais. Depuis ses premières élections multipartites compétitives il y a 20 ans, la nation d’Afrique de l’Est est devenue un centre technologique en plein essor, un partenaire clé de la lutte contre le terrorisme, une source d’athlètes de classe mondiale et un point d’ancrage de la stabilité dans une région secouée par la famine et les conflits.

Les Kenyans sont des électeurs enthousiastes, avec un taux de participation de 80 % aux élections de 2017 (contre 52 % pour la course présidentielle aux États-Unis un an plus tôt) ; mardi, 22,1 millions d’électeurs inscrits choisiront des candidats pour six courses, dont le président, le parlement et les organes locaux.