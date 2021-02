Aux élections israéliennes, une chance pour les Arabes de gagner de l’influence – ou de la perdre

Pourtant, si M. Abbas réussit, il pourrait aider à décider du prochain Premier ministre israélien après les élections générales du mois prochain, même si cela signifie le retour au pouvoir d’une alliance de droite. Fatigué du rôle périphérique traditionnellement joué par les partis arabes d’Israël, il espère que son petit groupe islamiste, Raam, maintiendra l’équilibre du pouvoir après les élections et se révélera un partenaire incontournable pour tout dirigeant juif cherchant à former une coalition.

Il est un partisan de l’islam politique. Il dirige un parti arabe issu du même courant religieux qui a engendré le mouvement militant Hamas. Et pendant la plus grande partie de sa vie politique, il n’a jamais envisagé de soutenir les partis de droite qui ont dirigé Israël pendant la majeure partie des quatre dernières décennies.

Le changement de M. Abbas fait partie d’une transformation plus large qui se produit dans le monde politique arabe en Israël.

Accéléré par la campagne électorale, deux tendances convergent: d’une part, les politiciens et les électeurs arabes croient de plus en plus que pour améliorer la vie des Arabes en Israël, ils doivent chercher le pouvoir au sein du système au lieu d’exercer des pressions de l’extérieur. Par ailleurs, les principaux partis israéliens se rendent compte qu’ils doivent attirer les électeurs arabes pour remporter des élections très serrées – et certains sont prêts à travailler avec les partis arabes en tant que partenaires potentiels de la coalition.

Les deux tendances naissent plus du pragmatisme politique que du dogme. Et si le moment a le potentiel de donner aux électeurs arabes un réel pouvoir, il pourrait se retourner contre eux: les actions de M. Abbas diviseront le vote arabe, tout comme les ouvertures des partis dirigés par des juifs, et les deux facteurs pourraient réduire le nombre de législateurs arabes prochaine législature.