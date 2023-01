Aux disciples d’Andrew Tate qui se sentent opprimés par la société : les hommes blancs hétéros gagnent toujours | Zoïa Patel

UNEEn ce qui concerne le contenu viral de TikTok, la diatribe controversée de Flynn Martin a commencé sans prétention: un jeune homme blanc assis dans sa voiture, casquette de baseball et t-shirt gris, parlant de manière conversationnelle. Il serpente pendant les premières secondes avec des mises en garde et des prévarications, mais sa phrase suivante met le feu à l’application. “Est-ce que c’est vraiment bien”, dit-il d’une voix traînante, “d’être un homme blanc hétéro ? Parce que je suis né comme ça. Cue des milliers de points et de duos déchirant Martin en morceaux.

J’ai regardé la vidéo TikTok originale – qui a depuis été supprimée, ainsi que son compte Phlinmartin original – avec une sorte de fascination malade. Alors qu’il déclamait les hommes féministes émasculés, qu’il qualifiait de gros et d’inaptes, je me demandais ce qui avait poussé Martin à craquer et à cracher ces bêtises sur Internet.

Alors que d’autres se moquaient de ses opinions et soulignaient les failles évidentes de sa logique, je ne pouvais pas dépasser l’insécurité nue de ce jeune homme qui semblait sincèrement ressentir un sentiment de persécution simplement pour exister en tant qu’homme blanc hétéro qu’il est.

Ayant subi une discrimination réelle en tant que personne brune et en tant que femme dans le patriarcat, je pouvais voir une colère chez Martin qui se reflétait en moi – c’est juste que son idée de l’oppression et mon expérience de celle-ci sont des mondes à part. Pourquoi? Parce que la frustration à laquelle il réagit est entièrement liée à la sphère sociale, alors que le racisme et le sexisme qui m’obsèdent sont ancrés dans tous les systèmes de la société – école, santé, travail.

Martin, qui est australien, n’est pas le premier du genre à utiliser les médias sociaux pour exprimer sa frustration face à ce qu’il considère comme la police éveillée qui ruine tout pour les hommes blancs hétéros. Des influenceurs en ligne comme Andrew Tate, auquel Martin fait référence dans le TikTok, gagnent leur vie en alimentant la rage sans direction des jeunes hommes, et à certains égards, je dois le leur remettre pour s’approprier si efficacement le récit de la victime.

Mais ce dont Martin et d’autres jeunes hommes de son acabit ne semblent pas être conscients, c’est que même si leur capital social diminue, les hommes blancs hétérosexuels gagnent toujours, en ce qui concerne les indicateurs tangibles de bien-être.

Si vous êtes blanc en Australie, vous êtes déjà statistiquement en avance en termes d’espérance de vie, d’éducation et de santé par rapport aux Australiens des Premières Nations. Si vous êtes un homme, vous êtes statistiquement plus susceptible d’accéder à des postes de direction, moins susceptible de subir des violences sexuelles et gagnerez probablement plus que les femmes occupant le même poste que vous. Et si vous êtes hétéro, vous ne serez pas confronté à la probabilité plus élevée d’être victime de discrimination, de harcèlement sexuel ou de violence au travail que les Australiens LGBTQ + peuvent.

La seule mise en garde que j’ajouterais serait peut-être d’ajouter les mots « classe moyenne » à la longue liste de plaintes de Martin, car le privilège de classe recoupe d’autres privilèges et opportunités.

Mais bien que ces inégalités restent enracinées, les progrès vers la correction de ces déséquilibres ont stagné au stade de la reconnaissance. Ceux qui ont le plus de pouvoir social et politique (y compris ceux qui ont ridiculisé la vidéo originale de Martin et même Martin lui-même) sont occupés à classer qui est le plus marginalisé ou qui a le plus de privilèges, tandis que les personnes qui font face aux impacts tangibles de l’inégalité luttent seules.

Il aurait été facile de rejoindre les hordes et de se moquer de Martin, de secouer la tête devant sa supposée ignorance et de passer à autre chose. Mais je me sentais en fait un peu fatigué que le message de compréhension des inégalités systémiques et des privilèges soit devenu si déformé que nous nous concentrons maintenant sur l’explication aux hommes blancs hétéros qu’ils ne sont pas en quelque sorte victimes du même système qui a été conçu avec leurs besoins à l’esprit, au lieu de préconiser des mesures politiques significatives pour remédier aux inégalités que nous avons identifiées pour les minorités.

Martin et ses amis s’opposeraient-ils réellement, par exemple, à rendre les services de garde d’enfants plus accessibles, ou à augmenter l’offre de logements abordables et sociaux, ou à financer de meilleurs programmes de santé pour réduire les méfaits du tabagisme dans les communautés socio-économiques défavorisées ? Je parie que si on leur posait ces questions en dehors du contexte de la politique identitaire, ils considéreraient au moins les mérites de chaque solution.

Au lieu de cela, il est très probable que le contrecoup de sa vidéo n’ait fait que renforcer à Martin que les flocons de neige facilement offensés en ligne détestent injustement les hommes blancs hétéros. Et nous avons en fait vraiment besoin d’hommes blancs hétéros – ceux qui ont le plus de pouvoir – pour être à bord si nous voulons changer quoi que ce soit pour le mieux.