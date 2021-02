HOUSTON (AP) – Le lendemain de son accouchement dans un hôpital frontalier du Texas, Nailet et son nouveau-né ont été emmenés par des agents fédéraux dans un centre de détention que les immigrants appellent souvent la «glacière».

À l’intérieur, de grandes cellules étaient remplies de femmes et de leurs jeunes enfants. Nailet et son fils ont été hébergés avec 15 autres femmes et ont reçu un tapis pour dormir, avec peu d’espace pour s’éloigner malgré la pandémie de coronavirus, a-t-elle déclaré. Les lumières restaient allumées 24 heures sur 24. Les enfants éternuaient et toussaient constamment.

Nailet, qui a gardé son nouveau-né au chaud avec une couette qu’elle a obtenue à l’hôpital, a déclaré à l’Associated Press que les agents de la patrouille frontalière ne lui diraient pas quand ils seraient libérés. Elle et son fils ont été détenus pendant six jours dans un poste de patrouille frontalière. C’est deux fois plus longtemps que les règles fédérales le permettent généralement.

«Je devais constamment insister pour qu’ils m’apportent des lingettes et des couches», a déclaré Nailet, qui a quitté Cuba l’année dernière et a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué par crainte de représailles si elle était forcée de revenir.

Un plus grand nombre de familles d’immigrants ont traversé la frontière américano-mexicaine au cours des premières semaines de l’administration du président Joe Biden. Des signes d’alerte émergent des crises frontalières qui ont marqué le mandat de l’ancien président Donald Trump: des centaines d’immigrants nouvellement libérés sont déposés dans des groupes à but non lucratif, parfois de manière inattendue, et des comptes comme celui de Nailet de détention prolongée dans des établissements de courte durée se multiplient.

Les mesures de contrôle du virus ont considérablement réduit l’espace dans les installations de rétention qui ont été débordées lors d’une vague d’arrivées en 2018 et 2019, lorsque des rapports ont fait état de familles entassées dans des cellules et d’enfants non accompagnés devant prendre soin les uns des autres.

La plupart des stations de la patrouille frontalière ne sont pas conçues pour servir les enfants et les familles ou pour retenir les gens à long terme. Pour faire face à ce nouvel afflux, l’agence a rouvert mardi une grande installation de tentes dans le sud du Texas pour accueillir les familles et les enfants d’immigrants.

Dans un communiqué la semaine dernière, les douanes et la protection des frontières américaines ont déclaré que certaines de ses installations avaient atteint la «capacité maximale de rétention de sécurité» et ont cité plusieurs défis: les protocoles COVID-19, les changements dans la loi mexicaine et l’espace limité pour retenir les immigrants.

«Nous continuerons à utiliser toutes les autorités actuelles pour éviter de garder les individus dans un rassemblement pour une durée quelconque», a déclaré l’agence, qui a refusé une demande d’entrevue.

Pendant ce temps, les centres de détention à long terme pour les enfants qui traversent seuls la frontière – certains envoyés par des parents forcés d’attendre au Mexique – sont pleins à 80%. US Health and Human Services, qui gère ces centres, rouvrira dès lundi une installation de pointe dans un ancien camp pour les travailleurs des champs pétrolifères de Carrizo Springs, au Texas. Il peut accueillir environ 700 adolescents. Les installations de surtension ont un coût estimé à 775 dollars par enfant et par jour, et les démocrates les ont vivement critiquées pendant les années Trump.

Il n’y a pas de facteur déterminant clair pour l’augmentation du nombre de familles et d’enfants qui traversent. Certains experts et partisans pensent que davantage essaient de traverser illégalement maintenant que Biden est président, estimant que son administration sera plus permissive que celle de Trump.

Beaucoup ont attendu un an ou plus dans le cadre du programme «Rester au Mexique» de Trump qui oblige les demandeurs d’asile à rester au sud de la frontière pendant qu’un juge examine leur cas. La Maison Blanche n’ajoute pas de personnes au programme mais n’a pas dit comment elle résoudra les cas en suspens. Il a également refusé d’expulser les enfants non accompagnés en vertu d’un ordre de santé publique lié à la pandémie émis par Trump.

D’autres citent les retombées des catastrophes naturelles en Amérique centrale et les troubles dans des pays comme Haïti.

Les États-Unis ont également cessé de renvoyer certaines familles d’immigrants dans certaines régions du Mexique, en particulier dans les régions de l’État de Tamaulipas en face du sud du Texas. Le changement de pratique semble inégal, les immigrés étant expulsés ailleurs et aucune explication claire des différences.

Une loi est entrée en vigueur au Mexique qui interdit la détention d’enfants dans les centres de détention pour migrants. Mais le ministère mexicain des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les accords avec les États-Unis pendant la pandémie restaient «aux mêmes conditions». La déclaration notait «qu’il est normal qu’il y ait des ajustements au niveau local, mais cela ne signifie pas que la pratique a changé ou s’est arrêtée».

Certaines mères enceintes, comme Nailet, qui se sont vu refuser l’entrée aux États-Unis, traversent à nouveau pendant le travail. Leurs enfants deviennent citoyens américains par droit d’aînesse. La patrouille frontalière libère généralement ces familles dans le pays, bien que des rapports aient fait état d’expulsions de parents immigrés et d’enfants nés aux États-Unis.

Dans le cas de Nailet, le CBP a déclaré qu’une augmentation imprévue du nombre de familles traversant la frontière près de Del Rio, à environ 241 kilomètres à l’ouest de San Antonio, avait conduit à sa détention prolongée.

Les partisans disent que les responsables auraient dû libérer Nailet rapidement, ainsi que d’autres familles avec de jeunes enfants, et devraient accélérer le traitement pour éviter les retards. Les autorités ont longtemps résisté à ce qu’elles appellent «catch and release», qui, selon elles, inspire davantage d’immigrants à essayer d’entrer illégalement dans le pays, souvent par le biais de passeurs liés à des gangs transnationaux.

Toujours dans la douleur d’avoir accouché, Nailet a soigné son nouveau-né dans la cellule froide. Lorsqu’elle a dit aux agents frontaliers que l’hôpital avait annoncé son retour le 1er février, elle a dit qu’ils avaient refusé de l’emmener.

CBP dit que Nailet et son fils ont passé un bilan de santé mercredi soir.

Elle a été libérée jeudi et emmenée dans un hôtel avec l’aide d’un groupe à but non lucratif, la Val Verde Border Humanitarian Coalition, qui est l’une des nombreuses organisations accueillant un plus grand nombre de familles d’immigrants après leur départ du gouvernement.

Le Dr Amy Cohen, pédopsychiatre et directrice exécutive du groupe de défense de l’immigration Every Last One, a décrit comment la détention à la frontière peut traumatiser un nouveau-né: le froid, la lumière constante, le stress émanant de leur mère qui allaite.

«C’est une période extrêmement vulnérable», a-t-elle déclaré. «Il consomme le stress qu’elle vit. C’est sa première exposition au monde extérieur à l’utérus. C’est extraordinairement cruel et dangereux. »

Une augmentation antérieure des passages illégaux des frontières, combinée à des retards dans le traitement des familles, a conduit à des conditions horribles dans plusieurs postes frontaliers en 2019, avec des pénuries de nourriture et d’eau et les enfants se sont souvent débrouillés seuls.

L’année précédente, lorsque l’administration Trump a séparé des milliers de familles d’immigrants dans le cadre de sa politique de «tolérance zéro», de nombreuses personnes ont été détenues dans un entrepôt reconverti dans le sud du Texas. Des milliers d’enfants enlevés à leurs parents ont été placés sous la garde du gouvernement, y compris des installations d’urgence à Tornillo , Texas et Homestead, Floride.

Les journalistes d’Associated Press Christopher Sherman et María Verza de Mexico ont contribué à ce rapport.