Aux côtés d’un nouveau stade des White Sox, South Loop obtiendrait des résidences, un hôtel, des restaurants et bien plus encore.

Le développeur de Chicago Related Midwest envisage d’utiliser un nouveau stade des White Sox comme catalyseur pour un développement de plusieurs milliards de dollars sur un terrain vacant de South Loop connu sous le nom de The 78 qui insufflera une nouvelle vie au centre-ville.

Des sources proches du projet ont étoffé la vision du promoteur pour le terrain de 62 acres, qui comprendrait 5 000 unités résidentielles, dont 1 000 abordables, un immeuble de bureaux, un hôtel et des dizaines de restaurants et de bars le long d’une berge sud revigorée.

Le stade de 35 000 à 38 000 places qui serait le nouveau domicile des White Sox serait une pièce du puzzle, mais seulement une pièce. Le projet, s’il se concrétise, permettrait à la parcelle de gagner enfin son surnom de « 78e » quartier de Chicago.

Cette vision a séduit Ald. Nicole Lee, dont le 11e quartier comprend le quartier de Bridgeport où les Sox jouent actuellement dans le champ de taux garanti.

Elle a été informée vendredi soir par Related Midwest, ainsi que par le président des Sox, Jerry Reinsdorf, et Terry Savarise, responsable des opérations du stade de l’équipe. Et elle devait admettre que cela avait l’air trop beau pour que les Sox le laissent passer.

“Ce que j’ai vu était un plan très bien pensé”, a déclaré Lee au Sun-Times vendredi soir.

« Vous parlez d’un stade moderne construit dans une sorte de plan directeur pour une communauté. … Ce n’est pas quelque chose qui tombe du ciel. Nous n’avons pas cela » à Bridgeport, a-t-elle ajouté.

« Cela me brise le cœur de penser que l’équipe pourrait aller n’importe où mais rester sur la 35e rue. Mais c’est leur affaire et ils doivent prendre leurs propres décisions.»

Plus qu’une approximation

Les plans prévoient également 4 000 places de stationnement sous Roosevelt Road, au nord du stade et, au sud, une école comptant des milliers d’étudiants à côté d’un centre de recherche de l’Université de l’Illinois connu sous le nom de Discovery Partners Institute. Le directeur exécutif de l’institut, Bill Jackson, a confirmé qu’il s’agissait là d’éléments majeurs des plans de Related Midwest.

“L’investissement sera supérieur de plusieurs milliards de dollars à ce qui est prévu pour la phase 1”, a déclaré une source qui a vu le plan. « Ce n’est pas qu’une approximation. C’est une façon de changer tout un pan de la ville.

“Ramener les gens au centre-ville (…) est une dure nécessité économique pour cette ville”, a ajouté la source. « Ils vont venir en ville parce qu’il y a des choses à faire. … C’est un grand pas en avant vers cela. Quelqu’un travaille à Willis Tower. Ils… pouvaient se rendre à pied à un match de football et à cet incroyable quartier de divertissement construit autour. C’est une histoire plus grande qu’une simple approximation.

Le président des White Sox, Jerry Reinsdorf, a déclaré l’été dernier qu’il étudiait la possibilité de quitter le champ à taux garanti lorsque le bail de l’équipe expirera après la saison 2029.

De nombreuses questions demeurent, notamment sur le montant de la contribution de Reinsdorf et sur le montant du financement public qui serait nécessaire – étant donné que la demande de ressources publiques est élevée et que l’appétit du public pour financer les stades est faible.

Suite à l’article du Chicago Sun-Times plus tôt cette semaine selon lequel les Sox étaient en négociations sérieuses en vue d’un transfert au 78, le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a réitéré son scepticisme quant au financement public des stades, déclarant aux journalistes que “personne n’a encore fait de demande” au club. l’État ou l’Assemblée générale de l’Illinois, et qu’il « examinerait tout ce qu’ils pourraient suggérer ou demander ».

Pritzker a ajouté : « Vous connaissez mon point de vue sur les équipes privées et sur la question de savoir si le public devrait payer pour des installations privées qui seront utilisées pour des entreprises privées. Cela dit, il y a des choses que le gouvernement fait [to] soutenir les entreprises dans tout l’État.

L’argent du TIF pourrait-il être utilisé ?

Le conseil municipal a autorisé un district de financement par augmentation d’impôts en 2019 pour financer les projets d’infrastructure nécessaires à la préparation du développement du 78, une ancienne gare de triage.

Mais utiliser l’argent du TIF pour un stade pourrait s’avérer politiquement périlleux pour le maire Brandon Johnson, qui a promis de freiner les TIF et les subventions lucratives aux promoteurs.

Le budget du maire de 16,7 milliards de dollars pour 2024 a utilisé un excédent record de 434 millions de dollars au titre du TIF pour tenir sa promesse de maintenir le cap sur les impôts fonciers.

Malgré cela, Johnson pourrait être suffisamment séduit par la possibilité de créer un nouveau quartier dans la boucle sud sur lequel il envisagerait de se pencher en utilisant les fonds du TIF.

« La rivière est l’un de nos plus grands atouts. S’il y avait un point d’ancrage sud au bord de la rivière qui stimulait réellement la circulation, l’activité et l’énergie, cela aurait un impact significatif sur la maximisation de cet actif essentiel. Cela nous donnerait quelque chose pour attirer les touristes et les résidents dans la ville », a déclaré un allié du maire.

L’Illinois Sports Facilities Authority a construit et possède un champ à taux garanti. L’autorité n’a pas encore été informée du nouveau plan, mais elle serait probablement impliquée dans le financement d’un nouveau stade de baseball en utilisant les sources habituelles des taxes sur les hôtels, les restaurants et autres taxes touristiques.

Le champ de taux garanti a ouvert ses portes en 1991 et a été mis à jour depuis lors.

Si les White Sox déménageaient, l’ancien stade aurait besoin d’un nouvel utilisateur. Certains ont suggéré que l’équipe de football des Chicago Fire pourrait s’y installer depuis Soldier Field. The Fire n’a pas commenté directement cette possibilité, affirmant que la priorité du club est désormais d’achever son centre de formation dans le Near West Side.

Lee a déclaré que les White Sox et leurs associés avaient réfléchi à l’avenir du stade actuel et savaient “qu’ils ne peuvent pas nous laisser un trou”.

Lee a également convenu que « le feu a le plus de sens » en tant que nouveau locataire.

Bail du terrain à tarif garanti

Le champ à taux garanti a ouvert ses portes en 1991, à côté de l’ancienne maison de l’équipe, le Comiskey Park, aujourd’hui démoli. Le financement a été réuni dans le cadre d’un accord de dernière minute qui a empêché les Sox de déménager à Saint-Pétersbourg, en Floride.

Alors-Gouverneur. Jim Thompson a arrêté le temps pour faire pression sur les législateurs, qui ont approuvé l’accord après la date limite de minuit de la session en 1988. Il comprenait les revenus générés par une augmentation de la taxe sur les chambres d’hôtel de Chicago et des contributions annuelles de 5 millions de dollars de la ville et de l’État.

L’Illinois Sports Facilities Authority a construit et possède un champ à taux garanti. L’équipe a été autorisée à ouvrir un magasin de fans et un bar/restaurant dans cette structure de rampe d’accès en face du parc. Mais les fans n’ont pas grand-chose d’autre à faire à proximité immédiate du stade de baseball.

Le bail initial était très favorable aux Sox. Pendant la première décennie, l’équipe ne payait aucun loyer si la fréquentation annuelle était inférieure à 1,2 million. En vertu de son bail actuel, qui court jusqu’à la saison 2029, l’équipe paie 1,5 million de dollars de loyer annuel. Les Sox contrôlent les revenus provenant de la vente de billets, des concessions, du stationnement et des opérations de marchandises.

Et bien que le parc ait été rénové au fil des ans, il n’y a eu aucun développement autour du parc, bien que le bail ait été modifié ces dernières années pour permettre aux Sox d’ouvrir un magasin d’équipe et un restaurant sur un terrain appartenant à l’État de l’autre côté de la rue.

Placer les White Sox dans une partie plus dense de la ville nécessiterait un aménagement différent, avec un parking souterrain à plusieurs niveaux. Les planificateurs penseraient probablement que de nombreux fans assisteraient aux matchs depuis la station Roosevelt Road du CTA desservant les lignes rouge, verte et orange, et depuis les services de covoiturage. Des bateaux-taxis sont également possibles.

Le nouveau stade des Sox serait financé « comme n’importe quel autre stade de baseball en Amérique », a indiqué la source. “Il y aura un certain nombre de sources différentes.”

Le marché immobilier du centre-ville est-il saturé ?

Le nombre d’unités résidentielles que le marché pourrait absorber reste incertain. Les loyers moyens du centre-ville continuent d’augmenter, même si les experts affirment que le marché a été refroidi par la tendance au travail à domicile et par les craintes concernant la criminalité dans le centre-ville.

Ron DeVries, directeur général principal de la société de recherche Integra Realty Resources, a déclaré que le site South Loop de Related serait bien adapté aux logements multifamiliaux car il est si proche du centre-ville et donne sur la rivière. Il a également déclaré que les résidences seraient construites par étapes et n’arriveraient pas sur le marché d’un seul coup.

“C’est quelque chose qui ne va pas se développer au cours des cinq prochaines années”, a déclaré DeVries. “Cela a un long horizon.”

DeVries a déclaré que le marché du centre-ville avait reçu environ 3 000 nouveaux logements en 2023, et 3 500 autres étaient prévus cette année. Après 2024, la nouvelle offre potentielle diminuera considérablement, a-t-il déclaré.

Presque toutes les constructions sont destinées à des appartements locatifs. Le développement des condominiums a ralenti à un rythme effréné, sauf dans le marché limité des unités valant plusieurs millions de dollars, rapportent les analystes.

Les hôtels, quant à eux, ont connu un rebond post-pandémique du tourisme et des réunions d’affaires. Un nouvel hôtel au 78 pourrait en bénéficier ainsi que des événements majeurs à McCormick Place.