Aux Bahamas, une sympathie persistante pour Sam Bankman-Fried

En tant que porte-drapeau autoproclamé de l’industrie de la cryptographie dans son ensemble, M. Bankman-Fried s’efforçait de diversifier l’économie d’une île qui a longtemps cherché à s’étendre au-delà du tourisme, et qui a été punie par la diminution du nombre de visiteurs causée par le Pandémie de covid19. Il a aidé à organiser une conférence printanière sur la cryptographie qui a attiré des centaines de visiteurs bien nantis. À Albany, le complexe en bord de mer où lui et ses associés vivaient, ils étaient connus comme de généreux employeurs ; un chauffeur-livreur a déclaré qu’il avait reçu un pourboire de plus de 100 $ pour apporter une modeste commande de Burger King à un investisseur en crypto-monnaie là-bas.

Dans certains cas, les attitudes des résidents reflètent une simple empathie. “Je me sens mal pour lui”, a déclaré Philip Butler, un ancien de la Christian Life Church de Nassau.

Le nouveau directeur général de FTX, John Ray, lors d’un témoignage au Congrès ce mois-ci, a accusé les autorités des Bahamas d’avoir illégalement retiré 100 millions de dollars de l’échange de crypto-monnaie dans les heures qui ont précédé son effondrement. M. Ray a qualifié le processus d ‘«irrégulier» et a déclaré que les autorités avaient bloqué ses efforts pour obtenir des réponses. Le régulateur des valeurs mobilières des Bahamas a nié cela dans un communiqué.

Aux Bahamas, le taux de criminalité global est faible, mais les personnes reconnues coupables sont souvent condamnées à de longues peines. Fox Hill, où M. Bankman-Fried a été détenu, est connu localement sous le nom de “Fox Hell”. Il regorge de 1 400 prisonniers – 40% de plus que ce qu’il a été construit pour abriter – et dispose d’une eau courante limitée, qui sort souvent de couleur brune, selon d’anciens prisonniers et leurs familles.

L’effondrement soudain de l’échange de crypto a laissé l’industrie stupéfaite.

Un ancien détenu libéré cette année, Sean Hall, a déclaré qu’un petit-déjeuner typique était du gruau avec des sardines, ramassé dans une tasse moisie. Pour le déjeuner, la viande hachée non assaisonnée avec du riz est courante. Le dîner n’est souvent pas livré du tout. La violence était courante, tant de la part des gardiens que des autres détenus.

Selon les normes de Fox Hill, M. Bankman-Fried a reçu un traitement royal. Il a été détenu dans l’aile médicale de la prison avec jusqu’à cinq prisonniers dans une pièce de type dortoir sous surveillance constante, selon l’administrateur. Végétalien, on lui a donné du pain grillé et de la confiture au petit-déjeuner; pour les déjeuners et les dîners, il mangeait des légumes verts et d’autres légumes.

Pourtant, les conditions de détention ont pesé sur la décision de M. Bankman-Fried de conclure un accord avec les procureurs américains pour être extradé vers les États-Unis, selon une personne informée des discussions.