Autumnwatch fait un retour épique sur les écrans la semaine prochaine après le choc de la BBC

La montre AUTUMNWATCH fait son retour sur la BBC après avoir été supprimée plus tôt cette année.

Les fans du programme nature bien-aimé ont été stupéfaits lorsque le Beeb a annoncé qu’il avait été supprimé des horaires.

BBC

Le Beeb a relancé Autumnwatch après sa hache plus tôt cette année[/caption] BBC

Le programme bien-aimé s’est associé à The One Show pour diffuser trois épisodes spéciaux la semaine prochaine.[/caption]

Cependant, le diffuseur a relancé l’émission pour trois émissions spéciales.

Autumnwatch s’est associé à The One Show pour projeter les épisodes qui seront diffusés dans quelques jours.

Chris Packham, Michaela Strachan et Gillian Burke seront tous de retour pour les films, diffusés mardi, mercredi et jeudi prochains.

Les présentateurs rejoindront l’émission phare de BBC One à partir de 19 heures ces jours-là, faisant des reportages à travers le pays.

Taquinant les émissions spéciales, le Beeb a déclaré : « Les téléspectateurs verront une variété de merveilles naturelles, y compris la plus grande colonie de grandes chauves-souris rhinolophes du Royaume-Uni, le rut annuel du cerf élaphe dans la New Forest et les sons des chouettes hulottes dans la forêt de Kielder, dans le Northumberland. .

« Chaque VT mettra en lumière les changements annuels de comportement des animaux tout au long de l’automne, ainsi que le travail effectué pour protéger l’environnement et la faune locale. »

Jack Bootle, responsable des commissions pour les contenus factuels spécialisés à la BBC, a déclaré : « Je suis ravi que nous ayons pu unir nos forces avec The One Show pour ramener Autumnwatch pour ces trois émissions spéciales saisonnières.

« Aux côtés de Springwatch et Winterwatch, ces émissions spéciales nous donnent une autre occasion de présenter à notre public les merveilles de la faune britannique à travers le Royaume-Uni. »

La présentatrice Michaela Strachan a déclaré : « L’automne marque une belle transition dans le calendrier de la nature et je suis ravie que nous puissions continuer à proposer cet événement saisonnier aux téléspectateurs à travers le Royaume-Uni et capturer les merveilles de la faune britannique. »

La BBC a été confrontée à une énorme réaction de la part des fans de la nature suite à sa décision de supprimer Autumnwatch.

Plus de 100 plaintes ont été déposées auprès du diffuseur, les incitant à défendre son annulation.