Autumn on Prairie attire près de 1 000 visiteurs – Shaw Local

FRANKLIN GROVE – Près de 1 000 personnes ont afflué samedi dans les prairies de Nachusa pour le retour de Autumn on the Prairie.

“La journée s’est très bien déroulée”, a déclaré Bill Kleiman, directeur du projet Nachusa Grasslands. “Le temps était excellent – ensoleillé et chaud, mais pas chaud.”

Nachusa Grasslands est une réserve de 4 000 acres composée de vastes prairies restantes, de forêts et de zones humides reconnectées grâce à la restauration de l’habitat, selon le site Web de la conservation. Il crée “l’une des prairies les plus grandes et les plus biologiquement diversifiées de l’Illinois”.

Autumn on the Prairie a attiré environ 930 visiteurs et recruté 70 bénévoles, a déclaré Kleiman.

“C’est assez élevé pour nous”, a-t-il déclaré. “Nous en avions peut-être 1 200 il y a cinq ans lorsque nous avons eu des bisons pour la première fois, mais approcher 1 000 est un chiffre assez solide.”

Les visiteurs ont rempli cinq wagons lors de manèges à la recherche de bisons, a déclaré Kleiman.

“Fréquemment, les bisons étaient très proches et les gens étaient visiblement ravis de les voir de près”, a-t-il déclaré. “Nous avions également des randonnées toutes les demi-heures et la plupart d’entre elles étaient également complètes toute la journée.”

Il n’y avait vraiment rien de nouveau à l’événement de cette année, mais ils font toujours des ajustements pour améliorer Autumn on the Prairie en fonction des commentaires, a déclaré Kleiman.

Environ la moitié du troupeau est vue lors d’une tournée en chariot à travers la prairie le samedi 17 septembre 2022 aux prairies de Nachusa. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Les visiteurs découvrent le troupeau de bisons le samedi 17 septembre 2022 à l’automne annuel de Nachusa Grasslands dans la prairie. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Un bison mâle monte la garde dans la prairie des prairies de Nachusa le 17 septembre 2022. L’aire naturelle a tenu samedi son automne annuel dans la prairie, proposant des randonnées, des activités éducatives et des visites en chariot du troupeau de bisons. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)