Autumn Nations Series: Will Stuart et Adam Radwan rappelés dans l’équipe d’entraînement d’Angleterre pour le choc contre la Nouvelle-Zélande | Actualités du rugby à XV

Will Stuart est de retour pour renforcer les options de première ligne de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande

Will Stuart et Adam Radwan ont été rappelés dans l’équipe d’entraînement de l’Angleterre pour la confrontation de samedi avec la Nouvelle-Zélande.

L’accessoire de bain Stuart revient pour la première fois depuis qu’il a aidé l’Angleterre à remporter une série 2-1 en Australie cet été, après s’être blessé à la veille de l’annonce par Eddie Jones de son équipe pour les Autumn Nations Series de cette année.

Mais la tête serrée de 26 ans, qui a 20 sélections pour l’équipe nationale, est maintenant de retour en lice pour jouer contre les All Blacks et entre dans l’équipe d’entraînement de 36 joueurs de l’entraîneur-chef Jones avant le match à Twickenham, avec l’attaquant londonien Tom Pearson non plafonné.

Radwan, quant à lui, revient au bercail à la place de Max Malins après que les Saracens se soient blessés lors de la victoire de dimanche contre les Northampton Saints.

L’ailier n’a pas joué pour l’Angleterre depuis qu’il a marqué un essai lors de la victoire des Autumn Nations Series l’an dernier contre les Tonga, après avoir fait irruption sur la scène internationale avec un triplé lors de la victoire cet été contre le Canada.

Cependant, l’homme des Newcastle Falcons a été rappelé pour l’affrontement avec les All Blacks à Twickenham avec Malins quittant le terrain après s’être blessé en première mi-temps de la victoire 45-39 de Sarries à domicile contre Northampton en Gallagher Premiership.

L’Angleterre entame sa première rencontre avec la Nouvelle-Zélande depuis la superbe victoire 19-7 contre les All Blacks en demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2019, soutenue par la victoire sur le Japon 52-13 et Jones s’est engagé à “poursuivre” les visiteurs.

L'entraîneur-chef de l'Angleterre, Eddie Jones, a déclaré qu'affronter la Nouvelle-Zélande serait une excellente occasion pour ses joueurs de briser l'histoire et de les battre.

“Pour un joueur anglais, c’est une énorme opportunité”, a déclaré Jones. “Si vous regardez l’histoire du sport, le jeu dure depuis 150 ans et l’Angleterre a remporté 22% des tests contre la Nouvelle-Zélande.

“Donc, il y a un récit sur le jeu qui dit que l’Angleterre ne peut pas battre la Nouvelle-Zélande. Lors de la Coupe du monde 2019, je pense que nous avons montré que si vous avez la bonne attitude, le bon plan de match, alors l’histoire peut être brisée.

“Nous avons une excellente opportunité cette semaine de briser à nouveau l’histoire et nous attendons cette opportunité avec impatience.

“Si nous les poursuivons, alors ils sont là pour la prise et nous allons les poursuivre.”

L’équipe d’entraînement de 36 joueurs d’Angleterre

Attaquants : Alex Coles (Northampton Saints), Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs), Tom Curry (Sale Sharks), Ellis Genge (Bristol Bears), Jamie George (Saracens), Joe Heyes (Leicester Tigers), Jonny Hill (Sale Sharks), Maro Itoje (Saracens), David Ribbans (Northampton Saints), Sean Robinson (Newcastle Falcons), Bevan Rodd (Sale Sharks), Sam Simmonds (Exeter Chiefs), Kyle Sinckler (Bristol Bears), Jack Singleton (Gloucester Rugby), Will Stuart (Bath), Hugh Tizard (Saracens), Billy Vunipola (Saracens), Mako Vunipola (Saracens), Jack Willis (Guêpes).

Dos : Joe Cokanasiga (Bath Rugby), Owen Farrell (Saracens), Tommy Freeman (Northampton Saints), George Furbank (Northampton Saints), Will Joseph (London Irish), Jonny May (Gloucester Rugby), Alex Mitchell (Northampton Saints), Cadan Murley (Harlequins), Jack Nowell (Exeter Chiefs), Guy Porter (Leicester Tigers), Adam Radwan (Newcastle Falcons), Henry Slade (Exeter Chiefs), Marcus Smith (Harlequins), Freddie Steward (Leicester Tigers), Manu Tuilagi (Sale Sharks ), Jack van Poortvliet (Tigres de Leicester), Ben Youngs (Tigres de Leicester).