Autumn Nations Series: Neil Jenkins – “Pas de cachette” pour le Pays de Galles contre l’Australie après la défaite de la Géorgie | Actualités du rugby à XV

Les joueurs du Pays de Galles montrent leur abattement après leur défaite face à la Géorgie

Neil Jenkins a prévenu le Pays de Galles qu’il n’y aura “pas de cachette” pour eux lors de la finale de la Série des nations d’automne de samedi contre l’Australie.

Le Pays de Galles affronte les Wallabies sept jours après avoir perdu à domicile contre la Géorgie – un résultat qui a mis la pression sur l’entraîneur-chef Wayne Pivac, qui n’a remporté que 13 de ses 33 tests en charge depuis qu’il a succédé à son compatriote néo-zélandais Warren Gatland après la Coupe du monde 2019.

Bien qu’il y ait eu des sommets majeurs dans le règne de Pivac, comme remporter le titre des Six Nations 2021 et vaincre les Springboks en Afrique du Sud, le succès de la Géorgie est survenu huit mois seulement après le triomphe de l’Italie à Cardiff et même une quatrième victoire consécutive contre l’Australie pourrait ne pas suffire. pour apaiser les critiques de Pivac.

“C’est difficile – je ne vais pas mentir”, a déclaré l’entraîneur adjoint du Pays de Galles, Jenkins. “C’est incroyablement décevant, ce qui le dit probablement à la légère.

“C’est l’un des jours les plus sombres, mais vous devez repartir. Nous avons un autre match test samedi, et il est important que nous nous présentions et que nous fassions face.

“Nous ne voulons pas être dans cette position, nous ne voulons pas que Wayne soit dans cette position, aucun de nous ne veut être dans cette position.

“Il est important que collectivement – les joueurs, le staff, tout le monde – se rassemblent rapidement, ce que je pense que nous avons fait, et se présentent samedi. Il n’y a pas de cachette, nous devons être prêts à partir samedi.”

Neil Jenkins attend une réponse du Pays de Galles face à l’Australie

La Géorgie, gracieuseté du penalty du remplaçant Luka Matkava à la 78e minute, a suivi les autres outsiders de la Roumanie (1988), du Canada (1993) et des Samoa (2012) pour embarrasser le Pays de Galles à domicile.

La cause de Pivac contre l’Australie n’est pas aidée par le fait que le match tombe en dehors de la fenêtre des rencontres d’automne de World Rugby.

Cela signifie que les joueurs qui ne jouent pas dans leur club de rugby au Pays de Galles, notamment l’ailier de Gloucester Louis Rees-Zammit, le centre des Saracens Nick Tompkins et l’attaquant des Exeter Chiefs Christ Tshiunza, ne sont pas disponibles.

Jenkins, sélectionné 87 fois par le Pays de Galles en tant que joueur entre 1991 et 2002, est convaincu que l’approche du Pays de Galles ne change pas sans ces membres de son équipe.

Internationaux d’automne du Pays de Galles samedi 5 novembre Pays de Galles 23-55 Nouvelle-Zélande samedi 12 novembre Pays de Galles 20-13 Argentine samedi 19 novembre Pays de Galles 12-13 Géorgie samedi 26 novembre Pays de Galles contre Australie 15h15

“Cela pourrait être des clins d’œil, je veux que le Pays de Galles gagne et réussisse”, a déclaré Jenkins. “Que je sois impliqué ou non n’a pas d’importance pour moi, je veux que le Pays de Galles réussisse.

“Nous avons joué en Afrique du Sud pendant l’été, et après la Nouvelle-Zélande [by beating Argentina]. Nous ne voulons pas continuer à faire la une à cause d’un mauvais affichage ou d’un mauvais résultat.

“Vous n’avez pas tendance à voir à quel point une équipe joue bien quand vous regardez l’histoire, mais à quelle fréquence elle a gagné et si elle a remporté un Grand Chelem ou une Coupe du monde. Il s’agit souvent du résultat final et de la façon dont vous y arrivez. “