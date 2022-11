Autumn Nations Series: l’entraîneur anglais Eddie Jones est responsable de la défaite face à l’Argentine | Actualités du rugby à XV

Eddie Jones dit que la défaite de l’Angleterre était “entièrement de ma responsabilité”

Eddie Jones a exhorté ses joueurs anglais à rebondir après la défaite choc de dimanche face à l’Argentine, mais a déclaré qu’il continuerait à utiliser les Autumn Nations Series pour expérimenter en vue de la Coupe du monde de l’année prochaine.

Jones a insisté sur le fait qu’il assume l’entière responsabilité de la défaite 30-29, estimant qu’il a laissé l’attention s’égarer vers les attentes à long terme de l’équipe, et il s’attend à une réaction lorsqu’ils affronteront le Japon ce week-end.

“J’ai été très déçu du dernier match”, a déclaré l’entraîneur-chef Jones. “Nous n’étions pas assez bons et c’était entièrement ma responsabilité.

“Quand votre équipe ne joue pas au potentiel que vous voulez, il y a toujours quelque chose dans le message que vous donnez à l’équipe qui n’est pas tout à fait clair.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jones insiste sur le fait que son équipe répondra positivement à sa défaite surprise face à l’Argentine Jones insiste sur le fait que son équipe répondra positivement à sa défaite surprise face à l’Argentine

“Quand je réfléchis au match, nous avons examiné un certain nombre de stratégies à long terme pour nous préparer pour la Coupe du monde, et peut-être que nous n’étions pas assez concentrés sur le match contre l’Argentine. Peut-être que nous réfléchissions trop un peu, et c’est entièrement de ma faute.

“Il y a un groupe d’équipes au sommet du rugby mondial et nous voulons briser ce groupe, et pour ce faire, nous devons avoir un certain nombre de façons de jouer au jeu. Ces 11 prochains mois consisteront à obtenir suffisamment d’équipement dans notre arsenal afin nous pouvons jouer de n’importe quelle manière.”

Internationaux d’automne d’Angleterre dimanche 6 novembre Angleterre 29-30 Argentine 14h15 samedi 12 novembre L’Angleterre contre le Japon 15h15 samedi 19 novembre Angleterre contre Nouvelle-Zélande 17h30 samedi 26 novembre Angleterre vs Afrique du Sud 17h30

Jones a apporté trois changements à son équipe de 36 joueurs pour l’affrontement de samedi avec l’équipe qu’il a dirigée de manière mémorable vers une célèbre victoire en Coupe du monde contre l’Afrique du Sud en 2015, avec le duo de Northampton Tommy Freeman et Alex Mitchell rejoignant le talonneur sarrasin Jamie George en étant appelé.

Le retour de George est une surprise alors qu’on s’attendait initialement à ce qu’il rate toute la série d’automne après s’être cassé deux métatarsiens alors qu’il jouait pour les Saracens au début du mois dernier.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Le personnel des Saracens et notre personnel ont fait un excellent travail sur lui”, a déclaré Jones. “Cela montre la bonne collaboration entre le club et l’équipe nationale.

“Je sais qu’il a eu un dernier contrôle [on Monday] et tous deux ont convenu qu’il était prêt à continuer à progresser, nous espérons donc qu’il sera en lice pour les 23.”

Jones espère également que Manu Tuilagi sera remis en forme après avoir lutté contre des ampoules lors de la défaite contre l’Argentine, et pense que sa performance contre les Pumas a plus que justifié sa sélection.

“Une ampoule peut se transformer en beaucoup de choses, nous allons donc attendre et voir”, a déclaré Jones. “Mais tout en ce moment montre qu’il est dans le meilleur pseudo qu’il ait jamais eu, donc après ce coup sûr dimanche, il entrera dans ce match dans un bien meilleur état qu’il ne l’était.”