Autumn Nations Series : l’Anglais Jamie George prêt pour la bataille de l’Afrique du Sud | ‘Nous souffrons du week-end dernier’ | Actualités du rugby à XV

Jamie George a hâte d’avoir l’opportunité d’affronter le peloton sud-africain lors du dernier test anglais de l’automne

Jamie George savoure la perspective d’affronter le formidable peloton sud-africain lors du dernier test anglais de la série des nations d’automne de cette année, samedi.

Le talonneur des Sarrasins se prépare à affronter les Springboks pour la première fois depuis la défaite de l’Angleterre en finale de la Coupe du monde de rugby 2019 après n’avoir participé à aucun des tests de l’année dernière contre l’Afrique du Sud pour les Lions britanniques et irlandais, et avoir raté l’affrontement de l’année dernière à Twickenham en raison d’une blessure. .

George était un remplaçant alors que l’Angleterre se battait pour obtenir un match nul 25-25 avec la Nouvelle-Zélande le week-end dernier et la mêlée est un domaine que les hôtes visent à améliorer après ce match alors qu’ils visent à faire une déclaration contre les champions du monde moins d’un à un an de la prochaine Coupe du monde.

“C’est tellement excitant d’un point de vue serré parce que nous n’étions pas assez bons le week-end et c’est quelque chose que nous soulignons certainement cette semaine”, a déclaré George. Sky Sports Nouvelles.

“Nous avons mal depuis le week-end dernier et quand vous souffrez comme ça, vous voulez une grosse performance et vous tester contre les meilleurs.

“L’Afrique du Sud est certainement cela; nous avons eu une grande histoire contre eux au cours des dernières années et des dernières années. C’est une période excitante.”

L’affrontement avec les All Blacks a vu l’Angleterre traîner 25-6 avec 11 minutes à jouer avant que le carton jaune de Beauden Barrett ne laisse les visiteurs à 14 hommes, avec deux essais de Will Stuart et un de Freddie Steward aidant l’équipe d’Eddie Jones à arracher une part du butin.

La nature du déficit après l’envoi de Barrett au sin-bin signifiait que l’Angleterre n’avait d’autre choix que de se lancer en attaque et George pense que la façon dont ils l’ont fait leur a appris de précieuses leçons à suivre dans le match contre l’Afrique du Sud.

“Nous prenons énormément de confiance”, a déclaré George. “Cela nous a donné la confiance et la conviction que nous pouvons également jouer d’une certaine manière.

“Presque le tableau de bord nous a dicté que nous devions essayer certaines choses, et en essayant les choses que nous avons apprises sur la façon dont nous pouvons attaquer, ce que nous pouvons faire et pourquoi cela fonctionne comme cela l’a fait et ce sera certainement le focus pour nous cette semaine.

“Nous devons toujours jouer ce qui est devant nous, donc il y a quelques choses autour de la façon dont les équipes défendent, la façon dont les arbitres interprètent le jeu, mais en même temps, nous voulons toujours avoir la possibilité de partir.

Les joueurs anglais célèbrent l’un des essais de Will Stuart lors du retour contre la Nouvelle-Zélande

“Nous avons de grands joueurs qui sont très à l’aise avec le ballon et qui font des choses spéciales. Je pense que vous l’avez vu dans les 20 dernières minutes contre la Nouvelle-Zélande.”

Parmi ces joueurs se trouve Marcus Smith, qui a joué un rôle déterminant dans la riposte de samedi dernier, mais a été critiqué dans certains milieux pour sa décision de mettre le ballon en touche lors du dernier jeu du match, ce qui a obligé l’Angleterre à se contenter d’un match nul.

George n’a pas tari d’éloges pour le demi-mouche Smith et sa performance, et veut jouer son rôle pour atténuer la pression que le joueur de 23 ans se met.

“A quel point était-il beau au cours des 20 dernières minutes?” dit Georges. “Je suis tellement heureux pour lui parce que je sais qu’il a été frustré par la façon dont il a joué, mais c’est un jeune avec un énorme potentiel.

Marcus Smith a été félicité par Jamie George pour sa performance en seconde période contre la Nouvelle-Zélande

“Mais il a des normes si élevées pour lui-même que vous avez presque besoin de le calmer et de dire qu’il n’a pas besoin de faire de nombreux sauts de ligne par match pour avoir un bon match.

“Il se met beaucoup de pression, mais en même temps, c’est à nous de le mettre et de l’armer et de dire qu’il est un rouage essentiel dans cette équipe depuis longtemps.”