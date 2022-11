Autumn Nations Series: Joey Carbery et Robbie Henshaw absents de la finale d’automne de l’Irlande contre l’Australie | Actualités du rugby à XV

Joey Carbery a échoué à une évaluation de blessure à la tête lors de la victoire de l’Irlande sur les Fidji

Joey Carbery et Robbie Henshaw ont été exclus du match irlandais des Autumn Nations Series contre l’Australie samedi.

L’ouvreur Carbery terminera les protocoles de retour au jeu à Munster après son retrait de la victoire contre les Fidji samedi pour une évaluation des blessures à la tête (HIA).

Le problème des ischio-jambiers du centre Henshaw signifie qu’il poursuivra sa rééducation à Leinster, tandis que l’arrière Jimmy O’Brien terminera le processus HIA lundi et devrait être disponible pour s’entraîner par la suite.

Le verrou du Leinster Joe McCarthy revient dans l’équipe après avoir terminé son protocole de retour au jeu, tandis que le centre du Connacht Bundee Aki – qui s’est entraîné avec l’équipe au cours des dernières semaines – est à nouveau disponible pour la sélection après avoir terminé une suspension de huit matchs et l’intervention de l’entraîneur programme.

Johnny Sexton, James Ryan, Andrew Porter, Josh van der Flier et Hugo Keenan, qui ont tous été blessés lors de la victoire contre l’Afrique du Sud, seront réintégrés à mesure qu’ils retrouveront leur forme physique.

Le chef irlandais Farrell a décrit le succès décousu 35-17 de samedi contre les Fidji comme “horrible” et “plutôt décevant” après qu’une crise de blessures l’ait amené à effectuer neuf changements de personnel dans le XV de départ qui a renversé le champion du monde Springboks.

Les Irlandais restent en tête du classement mondial et ont connu une année exceptionnelle qui n’a pas été ternie par l’affichage bâclé contre les insulaires du Pacifique.

Robbie Henshaw s’est blessé aux ischio-jambiers alors que l’Irlande battait les Fidji

Pourtant, à moins d’un an de la prochaine Coupe du monde de rugby, Farrell sera désireux de s’assurer qu’il a suffisamment de qualité en réserve pour faire face s’il devait être privé de stars établies à un moment plus critique.

“Lorsque vous manquez tellement de choses, les gens savent qu’ils doivent essayer de combler ce vide, mais ils ont besoin d’expérience pour pouvoir le faire en même temps”, a déclaré Farrell. « Au moins, nous savons où nous en sommes.

“Je ne suis pas inquiet, c’est ce que c’est. Il y a beaucoup de grands personnages qui n’étaient pas dans les vestiaires et je suis très attaché à ce que certaines personnes font ressentir aux gens.

“Nous avons un leadership différent cette semaine dans toutes sortes de domaines et c’est quelque chose que nous devons aller au fond des choses et continuer à progresser. Parfois, vous obtenez une performance et cela vous mène à une fausse aube, n’est-ce pas ?

L’Irlande n’était pas à son meilleur alors qu’elle battait les Fidji à Dublin

“C’est bien, surtout après une victoire, d’entrer dans le vif du sujet, de creuser profondément et de voir quelle est la réalité.”

Si Farrell et son équipe d’entraîneurs auront à cœur de trouver des réponses, ils doivent également se tourner rapidement vers une finale d’automne contre l’Australie.

Les Wallabies devraient revenir à leur équipe la plus forte au stade Aviva après qu’une formation très modifiée a été stupéfaite 28-27 par l’Italie, une semaine après une défaite angoissante 30-29 contre la France, championne des Six Nations.

Farrell est convaincu que la visite des doubles champions du monde concentrera les esprits de son équipe après les frustrations du week-end.

Andy Farrell s’attend à ce que l’Irlande affronte une équipe australienne très différente de celle qui a perdu contre l’Italie

“Tu regardes de leur côté [against Italy] et ils ont fait beaucoup de changements, probablement parce qu’ils nous regardent cette semaine”, a déclaré Farrell à propos de l’Australie.

“Je sais que ce sera une semaine assez difficile en début de semaine, mais cela concentrera certainement l’esprit et nous savons ce qui s’en vient.

“Regarder leur performance avec une équipe similaire qui va probablement nous affronter à Paris la semaine dernière, c’était probablement plus comme ça.

“Ils étaient très forts, surtout en ce qui concerne les coups de pied arrêtés, ils sont allés après les Français et ont presque réussi le gros ‘W’ là-bas. C’est le type de match auquel nous nous attendons.”