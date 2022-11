Autumn Nations Series: Finn Russell l’un des trois changements apportés par l’Écosse pour le choc contre la Nouvelle-Zélande | Actualités du rugby à XV

Finn Russell sera de retour pour l’Ecosse ce week-end

Finn Russell devrait remporter sa 64e sélection pour l’Écosse contre la Nouvelle-Zélande dimanche après avoir été rappelé dans l’équipe à venir pour les Autumn Nations Series.

Il marque l’un des trois changements apportés à l’équipe qui a vaincu les Fidji après avoir été initialement omise de l’équipe et ne figure pas pour l’Écosse depuis les Six Nations.

Le meneur de jeu du Racing 92 a été rappelé cette semaine suite à la blessure d’Adam Hastings et entre pour commencer au numéro 10 devant Blair Kinghorn.

Il est rejoint par Fraser Brown, qui remplace George Turner, et Sione Tuipulotu, qui remplace Cameron Redpath, dans le groupe de Gregor Townsend.

L’Ecosse a commencé ses internationaux d’automne par une défaite 16-15 contre l’Australie avant de riposter avec une victoire 28-12 contre les Fidji.

WP Nel devrait gagner son 50e écart sur le banc après avoir fait ses débuts contre en 2016.

Equipe d’Ecosse :

Équipe: 15 Stuart Hogg; 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris (vice-capitaine), 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe; 10 Finn Russell, 9 Ali Price; 1 Pierre Schoeman, 2 Fraser Brown, 3 Zander Fagerson, 4 Richie Gray, 5 Grant Gilchrist (vice-capitaine), 6 Jamie Ritchie (capitaine), 7 Hamish Watson, 8 Matt Fagerson.

Remplaçants: 16 Ewan Ashman, 17 Rory Sutherland, 18 WP Nel, 19 Jonny Gray, 20 Jack Dempsey, 21 Ben White, 22 Blair Kinghorn, 23 Mark Bennett.

Les All Blacks nomment l’ailier non plafonné Telea dans le XV de départ

L’ailier Mark Telea fera ses débuts en Nouvelle-Zélande dimanche après avoir été nommé dans la formation de départ pour affronter l’Écosse à Murrayfield.

L’entraîneur des All Blacks, Ian Foster, a de nouveau modifié sa sélection avec trois changements dans le groupe d’attaquants et six changements dans la ligne de fond pour le match de dimanche, leur troisième en tournée après avoir battu le Japon et le Pays de Galles.

Auckland Blues back Telea, 25 ans, fait partie de l’équipe depuis son arrivée en tant que couverture de Covid-19 lors du championnat de rugby et obtient maintenant une première casquette sur l’aile droite.

Beauden Barrett est passé d’arrière latéral à demi-volant à la place de Richie Mo’unga, qui a marqué 11 points lors de la victoire dominante 55-23 de samedi dernier contre le Pays de Galles à Cardiff, avec son frère Jordie Barrett passant du centre à l’arrière.

David Havili et Anton Lienert-Brown débutent après avoir tous deux été utilisés comme remplaçants lors des deux derniers tests, tandis que Finlay Christie remportera une troisième sélection en demi de mêlée contre son pays de naissance.

Dans le peloton avant, Samisoni Taukeiaho entre au talonneur, Nepo Laulala à l’accessoire tête serrée et Akira Ioane au flanc aveugle. Les nouveaux visages des remplaçants sont George Bower, le demi de mêlée TJ Perenara et l’arrière Stephen Perofeta.

Équipe: 15 Jordie Barrett; 14 Mark Telea, 13 Anton Lienert-Brown, 12 David Havili, 11 Caleb Clarke; 10 Beauden Barrett, 9 Finlay Christie; 1 Ethan de Groot, 2 Samisoni Taukei’aho, 3 Nepo Laulala, 4 Same Whitelock (capitaine), 5 Scott Barrett, 6 Akira Ioane, 7 Dalton Papalii, 8 Ardie Savea.

Remplaçants: 16 Codie Taylor, 17 George Bower, 18 Fletcher Newell, 19 Tuou Vaai, 20 Shannon Frizell, 21 TJ Perenara, 22 Stephen Perofeta, 23 Rieko Ione.