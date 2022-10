Autumn Drive, promenades œnologiques et marchés fermiers – Shaw Local

1. La 34e édition Campagne d’automne avec 14 arrêts à travers Woodstock rural et Marengo revient ce week-end avec du shopping et du plaisir à la ferme.

L’événement a lieu de 9 h à 17 h les vendredi, samedi et dimanche.

Les arrêts incluent des endroits tels que 5 Lazy K Ranch Barn Sale, 18209 Collins Road, avec des ânes, des chevaux et des poulets à visiter ; des tracteurs anciens à voir et un marché d’artisanat et aux puces pour faire du shopping ; et Woodcliff Creations, 2913 Woodcliff Drive, avec des articles en bois fabriqués à la main, des antiquités et des articles ménagers à vendre.

Pour voir la liste complète des lieux participants et ce qu’ils ont à offrir, rendez-vous sur autumndrive.net.

2. Le Marché fermier de Spring Grove tiendra son dernier marché de la saison ce samedi.

Le marché, offrant des produits frais et des artisans locaux, se déroule de 8 h à midi dans le parc du centre-ville aux rues Main et Blivin.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur springgrovevillage.com.

Campagne d’automne à Woodstock et Marengo. (Photo du dossier Shaw Media)

3. Balades œnologiques arrivent au centre-ville d’Algonquin et de Woodstock ce samedi.

La marche des vins de Woodstock aura lieu samedi de 13 h à 17 h.

Les billets d’admission générale coûtent 45 $ à l’avance et comprennent 32 échantillons de dégustation de vin dans 16 emplacements de Woodstock sur et autour de la place historique de Woodstock, ainsi qu’un verre et un cordon souvenir Woodstock Wine Walk. Les billets coûtent 55 $ le jour de l’événement.

Les billets de conducteur désigné coûtent 30 $ et comprennent des boissons non alcoolisées, un sac souvenir vide et des amuse-gueules. Les billets VIP sont épuisés.

Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, rendez-vous sur woodstockilchamber.com/wine-walk/.

La marche des vins d’Halloween organisée par la chambre de commerce d’Algonquin/Lake in the Hills aura lieu samedi de 14 h à 17 h, avec enregistrement à partir de 13 h 30 dans le gymnase de l’église luthérienne St. John’s, 300 Jefferson St. à Algonquin.

La marche mettra en vedette du vin dans 15 magasins et restaurants différents. Les bouteilles des vins disponibles pour la dégustation peuvent être achetées à Cucina Bella, 220 S. Main St. à Algonquin.

Les billets d’admission générale coûtent 50 $ et comprennent un verre à vin souvenir, un sac de cadeaux, des possibilités de participer à des tirages et à des dégustations de vin dans toutes les entreprises participantes.

Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, rendez-vous sur alchamber.com.

4. Le Pub dans le parc Craft Beer and Food Truck Festival amènera un ancien joueur et entraîneur des Cubs, de la musique live, de la nourriture et des bières samedi à Lake in the Hills ‘Sunset Park pour collecter des fonds pour la People for Parks Foundation.

L’événement commence à 15 h pour ceux qui ont des billets VIP et à 16 h pour l’admission générale et se poursuit jusqu’à 19 h 30. Sunset Park est au 5200 Miller Road.

Miguel Montero, qui a joué avec les Cubs de 2015 à 2017, et l’ancien entraîneur des frappeurs John Mallee signeront des autographes sur des objets apportés de chez eux pour 25 $. Les balles à signer peuvent être achetées pour 30 $ et les photos de 8 x 10 pouces pour 10 $.

Les détenteurs de billets VIP pourront recevoir une photo dédicacée ainsi qu’une photo avec les joueurs.

Les billets VIP coûtent 65 $ à l’avance et comprennent l’heure supplémentaire de dégustation de vin. Les billets d’admission générale coûtent 45 $ à l’avance. Les deux séries de billets sont accompagnées d’un verre à dégustation et coûtent 10 $ de plus à la porte.

La musique live sera interprétée par Felix & Fingers Dueling Pianos.

Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, rendez-vous sur pubinthepark.org.

5. Mania : l’hommage à ABBA prendra la scène samedi au Raue Center for the Arts au centre-ville de Crystal Lake.

Le concert commence à 20h et les portes ouvrent à 19h30

Les billets coûtent entre 25,90 $ et 35 $ pour les membres RaueNOW et entre 37 $ et 50 $ pour les non-membres. Il y a des frais de traitement de 3 $ par billet et de 6 $ par commande pour soutenir le lieu.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur rauecenter.org

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Northwest Herald à shawlocal.com/northwest-herald/local-events/ où ils sont ensuite pris en compte pour inclusion dans cette fonctionnalité.