Autriche vs Norvège – Rapport de match de football – 15 juillet 2022

L’Autriche a battu la Norvège 1-0 pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2022 en tant que vainqueur du groupe A, où elle affrontera l’Allemagne, vainqueur du groupe B, en quarts de finale.

Nicole Billa a marqué à la 37e minute pour donner à l’Autriche le but vainqueur du match et éliminer la Norvège de la compétition.

La Norvège avait besoin d’au moins deux buts pour progresser, mais les banques défensives autrichiennes ont fait leur travail, la gardienne autrichienne Manuela Zinsberger n’ayant dû faire face qu’à deux tirs pendant tout le match.

“Je pense que c’était une performance d’équipe massive, surtout en première mi-temps, je pense que nous étions la meilleure équipe, en deuxième mi-temps, évidemment ils avaient plus de possession et ils ont poussé un peu plus”, a déclaré le capitaine autrichien Viki Schnaderbeck après le match. “Évidemment, ils devaient le faire, mais dans l’ensemble, c’était une victoire méritée, mais vous pouviez voir que nous étions la meilleure équipe, en termes d’esprit et de ce que nous avons investi et investi et je pense, oui, c’est incroyable.”