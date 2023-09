Autriche : une attaque de rhinocéros tue un gardien de zoo et un autre blessé lors d’une tentative de sauvetage héroïque

En Autriche, un incident tragique s’est produit au zoo de Hellbrunn à Salzbourg lorsqu’un rhinocéros a attaqué un couple marié qui travaillait tous deux comme gardien de zoo.

Un rhinocéros a attaqué mardi un couple marié travaillant comme gardien de zoo en Autriche, tuant la femme et blessant grièvement l’homme alors qu’il tentait de la sauver, ont indiqué les autorités.

L’attaque a eu lieu au zoo de Hellbrunn, dans la ville de Salzbourg, dans l’ouest de l’Autriche.

La directrice du zoo, Sabine Grebner, a déclaré aux journalistes que la femme de 33 ans, une citoyenne allemande de Bavière, avait été chargée ce jour-là de mettre un insectifuge sur le corps du rhinocéros, car celui-ci est très sensible aux piqûres d’insectes.

La femelle rhinocéros de 30 ans, Jeti, a attaqué le gardien sans que l’on sache pourquoi, a déclaré l’agence de presse autrichienne APA citant Grebner.

La police de Salzbourg a indiqué que la femme « a succombé à ses blessures sur les lieux de l’accident ». Les tentatives pour la réanimer n’ont pas abouti.

L’autre gardien du zoo, un citoyen autrichien de 34 ans qui nourrissait d’autres animaux à ce moment-là, a également été attaqué et blessé alors qu’il tentait de chasser le rhinocéros loin de sa femme. La femme a subi un grave traumatisme thoracique tandis que son mari a eu une jambe fracturée et a été transporté à l’hôpital, a rapporté APA.

Les noms des deux gardiens du zoo n’ont pas été divulgués, conformément aux règles autrichiennes en matière de confidentialité.

L’homme, gardien d’animaux qualifié, travaille au zoo depuis 2008 et sa femme, gardienne d’animaux certifiée, depuis 2014. Auparavant, elle travaillait à Munich, a indiqué le directeur du zoo.

La directrice du zoo a déclaré qu’elle était connue pour être « très prudente et attentionnée avec les animaux, et qu’elle avait un très bon sens » lorsqu’elle s’occupait d’eux.

Grebner a déclaré que les circonstances exactes de l’attaque n’avaient pas encore été déterminées.

« Peut-être qu’il y avait une sorte d’irritation », a-t-elle déclaré. « Nous sommes profondément bouleversés et choqués. »

Toutes les règles de sécurité seront réévaluées, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il n’y avait eu aucun incident auparavant dans l’enclos des rhinocéros, créé il y a près de 30 ans.

Grebner a déclaré que Jeti pèse 1,8 tonne et qu’il est au zoo depuis 2009. Elle a déclaré que le rhinocéros était coopératif et n’avait jamais été bruyant. Elle a endossé le rôle de tante auprès des jeunes animaux et a elle-même donné naissance à un petit en 2015.

Le zoo de Salzbourg compte quatre rhinocéros, trois femelles et un taureau, a rapporté l’APA.

« Les animaux sont très coopératifs et sont au zoo de Salzbourg depuis très longtemps », a déclaré le directeur du zoo. Elle a expliqué que tous les rhinocéros réagissent à la manipulation, viennent de l’extérieur dans la maison des rhinocéros lorsqu’ils sont appelés par leur nom et que les vétérinaires peuvent prélever leur sang sans anesthésie, a rapporté l’APA.

La police enquête sur cette attaque, a indiqué l’agence de presse.

Le zoo restera fermé mardi et mercredi.