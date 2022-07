Autriche Femmes 2 – 0 N Irlande Femmes

Les minces espoirs de l’Irlande du Nord de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2022 sont terminés après sa défaite 2-0 contre l’Autriche dans un stade brûlant de St Mary’s, suivie de la victoire de l’Angleterre sur la Norvège.

L’équipe de Kenny Shiels a entamé son deuxième match de groupe en sachant que l’échec de la victoire laisserait ses espoirs de qualification à élimination directe suspendus à un fil, un scénario qui n’a pas été aidé par la chaleur de 42 degrés au bord du terrain à Southampton au coup d’envoi.

Et quelques minutes avant que les joueuses d’Irlande du Nord n’aient droit à une pause dans l’eau en première mi-temps, Katharina Schiechtl a tapé à bout portant sur le coup franc de Sarah Puntigam, avant que la remplaçante Katharina Naschenweng ne scelle le match en fin de match.

Le résultat signifiait que l’Irlande du Nord avait besoin que l’Angleterre perde contre la Norvège plus tard lundi, mais à la place, les hôtes du tournoi ont remporté une victoire record de 8-0 pour sceller le sort de l’équipe de Shiels.

L’Autriche a mieux commencé dans la chaleur torride, l’ailier Julia Hickelsberger semblant être la joueuse la plus brillante sur le terrain lors des premiers échanges.

Le match s’est déroulé sous une chaleur torride, avec une température au bord du terrain de 42 degrés Celsius au coup d’envoi.





L’ailier autrichien de 22 ans a dirigé le centre de Barbara Dunst dans les échanges d’ouverture avant de créer deux occasions pour l’attaquante Nicole Billa dès le début – l’une qui a touché le filet latéral et l’autre étouffée par le gardien Jackie Burns aux pieds de l’attaquant.

L’Irlande du Nord a rarement réussi à sortir de sa moitié de terrain mais s’est créé quelques occasions quand elle l’a fait. Lauren Wade et Kirsty McGuiness ont tenté leur chance, mais la gardienne Manuela Zinsberger a réussi à tenir les deux efforts facilement.

Et l’impasse a été levée quelques instants avant la pause bien méritée pour l’Irlande du Nord alors que Schiechtl était sur place pour frapper le coup franc dévié de Puntigam sur le bord de la surface – un coup franc remporté par le rusé Hickelsberger.

Katharina Schiechtl donne l’avantage à l’Autriche sur coup franc





Cela aurait pu être deux secondes plus tard lorsque Hickelsberger a été relâché sur la droite avec un long ballon en avant – et seul un dernier défi de Sarah Mcfadden a empêché Billa d’avoir un tap-in.

La gardienne nord-irlandaise Burns est passée de zéro à héros alors que son backpass imprudent tombait directement sur le chemin de Dunst, bien que le gardien de but ait pu exploiter l’effort de l’ailier autrichien de loin sur la barre transversale.

L’équipe de Shiels a réussi à étouffer l’élan offensif de l’Autriche au début de la deuxième période, mais a eu du mal à se créer ses propres occasions. Wade a mis un autre effort spéculatif pour la première fois bien au-dessus de la barre de Zinsberger et rien d’autre n’a suivi aux deux extrémités jusqu’à l’heure de jeu.

Le manager de l’Irlande du Nord, Kenny Shiels, regarde avec angoisse





Pour l’Autriche, Dunst a produit un tir du bord de la surface qui a traversé les mains de Burns – mais a atterri sur le dessus du filet nord-irlandais et non à l’intérieur. La remplaçante Laura Feiersinger a lancé un effort juste au-dessus du but nord-irlandais alors que le match entrait dans ses cinq dernières minutes.

Et le résultat a été confirmé lorsque le remplaçant Abbie Magee a été pris sous le long botté de dégagement de Puntigam, laissant Naschenweng passer le ballon devant Burns. Au coup de sifflet final quelques minutes plus tard, on avait le sentiment que l’Autriche avait tenu ses adversaires à distance.

Shiels : NI est arrivé trop tôt à cet Euro

L’entraîneur nord-irlandais Kenny Shiels après la défaite 2-0 de son équipe face à l’Autriche





Le manager de l’Irlande du Nord Kenny Shiels à la BBC :

“Je pense que 1-0, 2-0 était un peu juste. Ils n’étaient pas majoritairement meilleurs que nous, mais ils étaient dans les domaines clés. 2-0 est probablement à peu près correct.

“Vous regardez la perspective et où nous en sommes et où en est l’Autriche en termes d’où elle est arrivée dans le jeu féminin. Ils ont l’une des meilleures académies d’Europe. C’est un adversaire vraiment coriace mais nous exerçons cela autant que nous pouvons et les joueurs acquièrent l’expérience des matchs difficiles – avec un autre à venir et pas plus grand que l’Angleterre.

“Si vous regardez où nous en étions quand nous sommes arrivés, nous avons atteint ce niveau trop tôt. Il n’y a aucun moyen de transformer une équipe en deux ans comme nous l’avons fait et de l’amener à ce niveau immédiatement. Nous avons des éléments de développement dont nous avons besoin à faire, avec les 19, 20 ans pour les amener en équipe senior.

Shiels s’adresse à son équipe d’Irlande du Nord après la défaite contre l’Autriche





“Gagner le match est important mais j’ai une priorité dans ma tête où si nous ne pouvons pas le gagner, donnons de l’expérience aux jeunes, ils seront là pendant de nombreuses années.

“Nous ne sommes pas encore un bon avenir, car nous allons perdre les joueurs expérimentés. Avons-nous assez pour défier les meilleures équipes, pas encore. Nous devons continuer à améliorer les U19 et les U17, pour les améliorer afin qu’ils atteignent un niveau qu’ils sont prêts à jouer. Certains de ces joueurs qui [played today] ne sont pas prêts à jouer, mais l’expérience fait partie du développement. Il est vital que nous le sachions.

“Ils [England] sont l’une des meilleures équipes du monde, je ne pense pas approcher ça [third group] jeu jusqu’à notre retour à l’hôtel.”

McFadden : Les joueurs sont complètement dégoûtés

La défenseuse nord-irlandaise Sarah McFadden s’adressant à la BBC :

“Vraiment proche, nous sommes vidé. Absolument vidé. En première mi-temps, nous nous sommes attaqués à eux et n’avons pas capitalisé, nous n’avons pas eu d’occasion nette. Nous pensions qu’aujourd’hui était le jour où nous obtiendrions une victoire en ces championnats.

“Nous étions tellement dans le match, nous y avons mis tellement de choses en première mi-temps. Nous avions des gens dans les vestiaires assommés à la mi-temps, mais l’Autriche a une équipe de superstars, avec des joueurs qui jouent dans les meilleures ligues du monde. Nous avons essayé de tourner la vis mais nous nous sommes fait prendre.

“Ces filles ont tellement de chance, l’avenir qu’elles ont devant elles. Jouer devant ces fans incroyables, comment cela ne peut-il pas vous aider à réaliser votre potentiel ?”

Et après?

L’Irlande du Nord termine sa campagne de phase de groupes de l’Euro 2022 avec un affrontement contre les favoris du tournoi, l’Angleterre, à St Mary’s vendredi soir, coup d’envoi à 20 heures.

L’Autriche affrontera la Norvège au stade Amex de Brighton, également avec un coup d’envoi à 20 heures.