Autriche Femmes 1 – 0 Norvège Femmes

Nicole Billa a éliminé la Norvège, double championne, de l’Euro 2022 alors que l’Autriche a réservé un affrontement en quart de finale avec l’Allemagne.

La tête de Billa en première mi-temps a assuré une victoire 1-0 – la première des Autrichiens sur les Norvégiens – au stade AMEX un soir où un match nul aurait suffi pour décrocher la deuxième place du groupe A.

Ce n’était pas plus qu’ils ne méritaient car la Norvège n’a pas réussi à rebondir après sa défaite 8-0 contre l’Angleterre, et elle aurait peut-être perdu encore plus lourdement sans les efforts du gardien Guro Pettersen.

L’Autriche a eu la malchance de ne pas prendre l’avantage à la 12e minute lorsque Pettersen a raté le tir de Laura Feiersinger sur sa barre transversale avant que la skipper Maren Mjelde ne lui fasse perdre le ballon.

Après un début décousu, la Norvège s’est peu à peu glissée dans le match mais n’a pas été en mesure de mettre l’attaquante Ada Hegerberg ou l’ailier de Chelsea Guro Reiten sur le ballon assez souvent pour causer de réels dégâts.

Image:

L’Autriche célèbre après avoir atteint les huitièmes de finale de l’Euro 2022





Il a fallu un solide arrêt de Pettersen pour empêcher Billa 11 minutes avant la pause, mais elle ne pouvait rien faire pour empêcher la tête de l’attaquant de Hoffenheim du centre de Verena Hanshaw à la 37e minute alors que l’impasse était finalement brisée.

Le schéma de la première mi-temps s’est largement répété après la pause, les Autrichiens semblant plus susceptibles d’ajouter à leur avance que de la céder.

Pettersen a dû sauver de Barbara Dunst, Billa, Julia Hickelsberger-Fuller et la remplaçante Lisa Makas en succession rapide pour maintenir le déficit d’un seul but, bien que son homologue Manuela Zinsberger ait contrecarré Celin Bizet et Hegerberg à la mort.

Image:

La Norvège a été éliminée de l’Euro 2022 alors qu’elle était l’un des chevaux noirs de la compétition





