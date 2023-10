Autres types de planification de la retraite

« On a tendance à penser que l’aspect social… est quelque chose que l’on peut faire rapidement une fois que l’on a compris l’aspect financier », explique Wes Moss, associé directeur et conseiller en investissement principal chez Capital Investment Advisors. « Mais cela devrait être une quête permanente pour s’assurer que tous les éléments non financiers sont bien placés lorsque viendra le temps d’arrêter de travailler. »

En planifiant votre retraite, vous avez peut-être cotisé à un 401(k), rencontré des planificateurs financiers et créé un budget pour vous assurer que vous pourriez vous permettre de quitter le marché du travail. Mais constituer un fonds de retraite ne suffit pas à vous préparer à la vie après le travail. Vous devez également tenir compte des aspects sociaux et émotionnels de la retraite.

Mais l’un des meilleurs moyens d’éviter l’isolement social, la perte d’identité et le manque de but est de planifier à l’avance.

Repensez votre 9h à 17h : Votre calendrier ne sera peut-être plus rempli de réunions, de délais et de conférences. Mais cela ne veut pas dire qu’il doit être vide. Un manque d’activités planifiées pourrait conduire à des sentiments d’ennui, d’absence de but et d’isolement.

Votre emploi du temps sera moins chargé que lorsque vous travailliez à temps plein, explique Moss, auteur de Ce que savent les retraités les plus heureux. Mais avoir quelques entrées sur votre calendrier chaque semaine vous aidera à reprendre une routine et vous donnera quelque chose à espérer.

Pensez à rejoindre un club de lecture, à vous inscrire à des cours de fitness, à faire du bénévolat ou à planifier des déjeuners réguliers avec des amis. Ces activités peuvent éviter l’ennui et vous donner un sentiment de but et de bien-être, explique Moss.

Créer des liens: La retraite peut avoir des conséquences néfastes sur votre vie sociale. Dans un sondage de l’Université du Michigan réalisé en 2023, 37 % des retraités ont admis avoir le sentiment de manquer de compagnie.

« Pour beaucoup de gens, même si nos collègues étaient virtuels, nous parlions avec les mêmes personnes toute la journée, tous les jours, [and] maintenant, nous n’avons plus ces gens-là », déclare Richard Eisenberg, qui écrit la rubrique View from Unretirement pour MarketWatch.