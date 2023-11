Autrefois surnommée « la pire tueuse en série d’Australie », Kathleen Folbigg pourrait voir sa condamnation pour le meurtre de ses 4 enfants annulée.

Kathleen Folbigg a perdu ses quatre enfants alors qu’ils étaient bébés entre 1989 et 1999. Un jury a déclaré qu’elle les avait tués – mais après 20 ans de prison, elle a été gracié plus tôt cette année et a maintenant une chance de blanchir complètement son nom.

Un tribunal australien envisagera d’annuler les condamnations de Folbigg pour le meurtre de ses quatre enfants. rapport d’une enquête gouvernementale mercredi, des mois après qu’elle ait été graciée pour les crimes commis en raison de nouvelles preuves selon lesquelles les frères et sœurs étaient morts de causes naturelles.

Annuler les condamnations de Folbigg mettrait fin à une bataille juridique qui a atteint le plus haut niveau du système judiciaire australien pour la dégager de toute responsabilité dans la mort de ses enfants.

Autrefois surnommée « la pire tueuse en série d’Australie », Folbigg, 56 ans, a été libéré en juin lorsque le gouvernement de l’État de Nouvelle-Galles du Sud lui a gracié trois chefs d’accusation de meurtre et un d’homicide involontaire. Elle avait passé 20 ans en prison.

Kathleen Folbigg apparaît par liaison vidéo lors d’une enquête au tribunal des coroners de Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney, en Australie, le 1er mai 2019. Joël Carrett/AP



La grâce était basée sur les recommandations provisoires d’une enquête d’État sur de nouvelles preuves scientifiques qui créaient un doute raisonnable sur le fait que Folbigg avait étouffé ses enfants, comme les procureurs l’avaient allégué lors de son procès en 2003.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Le rapport final de l’enquête a recommandé mercredi que la Cour d’appel pénale de l’État envisage d’effacer le casier judiciaire de Folbigg.

Dans les années qui ont suivi sa condamnation, de nouvelles preuves suggèrent que la mort de ses enfants était le résultat de problèmes médicaux rares. L’Agence France-Presse a rapporté plus tôt cette année que le chef de l’enquête, Tom Bathurst, avait déclaré que Sarah et Laura Folbigg possédaient une mutation génétique rare. Patrick Folbigg souffrait peut-être d’une “maladie neurogène sous-jacente”, a-t-il déclaré à l’AFP plus tôt cette année, suggérant que la mort du quatrième enfant de Folbigg, Caleb, n’était pas non plus suspecte.

Bathurst a fait écho à ces commentaires dans les conclusions de Le rapport de mercredifaisant référence à un événement apparemment potentiellement mortel dans l’écriture : « J’ai conclu qu’il existe une cause identifiable du décès de Patrick, Sarah et Laura, et qu’il était plus probable que l’ALTE de Patrick ait été causée par un trouble neurogénétique plutôt que par une suffocation. “.

Les preuves dans cette affaire comprenaient des entrées de journal dans lesquelles Folbigg avait exprimé sa frustration à l’égard de ses enfants et se reprochait leur mort. “Les personnes qui s’occupent principalement des nourrissons et des jeunes enfants sont fatiguées, frustrées et parfois en colère. Les éléments de preuve présentés à l’enquête démontrent tout au plus que Mme Folbigg était une mère aimante et attentionnée qui se mettait parfois en colère et frustrée envers ses enfants”, a écrit Bathurst.

L’affaire avait attiré l’attention des scientifiques en Australie et dans le monde, qui ont demandé la libération de Folbigg.

L’avocat de Folbigg, Rhanee Rego, a salué la recommandation de mercredi comme “une autre étape positive importante dans le voyage de Kathleen de 24 ans pour blanchir son nom”.

“Aujourd’hui et chaque jour, les pensées de Kathleen vont à ses enfants”, a déclaré Rego dans un communiqué.