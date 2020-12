PARIS – Dans les heures qui ont suivi l’attaque terroriste islamiste de 2015 contre le magazine satirique français Charlie Hebdo, un slogan a émergé pour pleurer les morts et défendre la liberté d’expression, se répandant comme par magie à travers la France et le monde grâce à sa force unificatrice.

«Je suis Charlie.»

Les images du slogan «Je suis Charlie» – en lettres blanches et gris clair sur fond noir – ont inspiré des millions de personnes qui ont défilé en France et ont été rejoints par des dirigeants mondiaux de pays occidentaux et musulmans. Des personnalités hollywoodiennes comme George Clooney ont proclamé «Je suis Charlie». Tout comme Maggie sur « Les Simpsons. » Tous ensemble en tant que Charlie contre les terroristes qui croyaient que le magazine avait insulté l’islam avec ses caricatures insultant le prophète Mahomet.

Mais le slogan jadis unificateur est devenu celui de la division en France – encadrant des débats complexes dans les conversations quotidiennes et la culture populaire, sur les réseaux sociaux et même dans le cadre des programmes scolaires.

«Je suis Charlie» a donné naissance à «Je ne suis pas Charlie», donnant lieu à une question qui exige de choisir des camps: êtes-vous ou n’êtes-vous pas Charlie? La réponse place les gens de part et d’autre des principales failles de la France, notamment la liberté d’expression, la laïcité, la race, l’identité nationale et, bien sûr, l’islam.