Athènes, Grèce – La Grèce est devenue un soutien clé d’Israël en Méditerranée orientale, une position inimaginable il y a à peine plus de dix ans et apparemment en contradiction avec l’opinion publique.

« Je viens ici non seulement en tant qu’allié mais en tant que véritable ami », a déclaré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis à son homologue israélien Benjamin Netanyahu, à Tel Aviv le 23 octobre, alors que le dernier conflit au Moyen-Orient éclatait.

« Dès le début, la Grèce a soutenu le droit d’Israël à se défendre conformément au droit international », a-t-il déclaré.

Contrairement à d’autres dirigeants européens qui ont fait preuve d’une solidarité similaire, Mitsotakis n’a pas également rendu une visite de courtoisie à Mahmoud Abbas, leader du mouvement palestinien Fatah.

Cela pourrait irriter les deux tiers des Grecs, qui soutiennent la neutralité dans la guerre actuelle.

Alors que seulement 18,4 pour cent sont favorables à une position pro-israélienne, 11,5 pour cent souhaitent que la Grèce soit ouvertement pro-palestinienne, selon un sondage d’opinion diffusé par Star Channel deux jours après la visite de Mitsotakis.

Bien qu’elle défende l’aide humanitaire aux civils palestiniens coincés à Gaza, la Grèce était l’une des 45 abstentions lors d’un vote de l’Assemblée générale des Nations Unies appelant à une trêve humanitaire immédiate entre Israël et le Hamas, le 27 octobre. Une majorité de 120 pays a voté pour.

« Huit membres de l’UE ont voté en faveur de l’appel de l’ONU à un cessez-le-feu humanitaire. La Grèce, sous Mitsotakis, a choisi de ne pas en faire partie », a déclaré à Al Jazeera le député européen du parti d’opposition Syriza, Dimitris Papadimoulis.

Quiconque « souhaite que l’humanité et la paix prévalent » adopterait « une position plus équilibrée qui maintiendrait également de bonnes relations avec le monde arabe – une position propice à une solution pour les Palestiniens », a déclaré Papadimoulis.

La Grèce s’est toutefois jointe à l’appel du Conseil européen en faveur d’un « accès humanitaire sûr et sans entrave » à Gaza le 27 octobre, « y compris des pauses et des couloirs humanitaires ».

Mais la Grèce est allée au-delà des déclarations en aidant Israël.

Selon les médias grecs, un grand nombre d’avions de transport américains C-17 et C-130 ont été stationnés sur la base aérienne et navale américaine de la baie de Souda, en Crète, et sur la base aérienne grecque d’Elefsina, près d’Athènes, au cas où une évacuation massive des citoyens américains d’Israël devrait être nécessaire.

Un changement historique

La position officielle de la politique étrangère grecque, désormais soutenue par les partis de droite et de gauche lorsqu’elle était au pouvoir, est très différente de sa politique traditionnellement pro-palestinienne pendant la guerre froide, lorsque la Grèce et Israël n’avaient pas encore développé de relations diplomatiques complètes.

Lorsque le prédécesseur de Netanyahu, Menachem Begin, a envahi le Liban pour détruire la branche militaire de l’OLP en 1982, des navires grecs ont emmené le chef de l’organisation, Yasser Arafat, en sécurité à Athènes.

À l’époque, les expatriés palestiniens manifestaient fréquemment dans les rues d’Athènes avec le soutien du parti de gauche grec, pour faire valoir leur cause sur le sol européen.

Le soutien aux Palestiniens n’était pas seulement sentimental.

Les pétroliers grecs transportent un tiers du pétrole brut mondial, et ce commerce a dicté de bonnes relations avec le monde arabe pendant des décennies.

Une autre raison était l’invasion de Chypre par la Turquie en 1974.

« La Grèce était très intéressée à obtenir des votes de l’ONU en faveur de sa position sur la question chypriote », a déclaré à Al Jazeera Aristote Tziampiris, professeur de relations internationales à l’Université du Pirée. « Il fallait peser une voix israélienne contre une vingtaine de voix arabes. »

Le début du rapprochement a eu lieu en 1990, lorsque le père de Mitsotakis, l’ancien Premier ministre Konstantine Mitsotakis, a reconnu pleinement et légalement Israël, qu’il considérait comme nécessaire « au rétablissement et à l’établissement de la paix dans la région ».

Toutefois, les relations étroites entre Israël et la Turquie dans les années 1990 ont posé un problème à la Grèce.

« Le critère turc, un élément permanent du ministère grec des Affaires étrangères, dicte que nous ne pouvons pas avoir de bonnes relations avec Israël si ce pays développe également ses relations avec la Turquie », a déclaré à Al Jazeera un haut responsable du gouvernement grec sous couvert d’anonymat.

« Nous leur avons posé ce dilemme et les Israéliens à l’époque avaient des intérêts bien plus stratégiques en Turquie, nous les avons donc forcés à choisir la Turquie. »

En 2010, un nouvel affrontement entre l’armée israélienne et le Hamas a tout changé.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a envoyé une flottille d’aide humanitaire pour venir en aide aux Palestiniens. Des commandos israéliens ont attaqué la flottille, la soupçonnant de porter des armes, tuant neuf personnes.

La rupture des relations turco-israéliennes est un vide que l’establishment politique grec s’est efforcé de combler « avec une rapidité étonnante », a déclaré Tziampiris.

“Israël a considéré la Grèce toutes ces années comme une porte d’entrée vers l’Union européenne qui pourrait faciliter ses relations avec l’UE et atténuer son isolement dû au comportement d’Israël envers les Palestiniens”, a déclaré le responsable gouvernemental.

L’amitié naissante de la Grèce avec Israël « n’est ni personnelle ni partisane, mais représente une stratégie nationale qui dure depuis près de 15 ans », a déclaré Tziampiris.

Dans un pays dont les politiciens sont enclins aux luttes intestines et placent fréquemment les intérêts des partis au-dessus des intérêts nationaux, cela, a-t-il dit, est « quelque chose qui mérite d’être admiré ».





La Grèce avait ses propres raisons d’adopter Israël.

Elle avait pratiquement fait faillite cette année-là et avait besoin d’un plan de sauvetage de la part de ses partenaires de la zone euro et du Fonds monétaire international à Washington. En manifestant son soutien à Israël, il s’est rapproché des États-Unis.

La Grèce faisait également partie d’un partenariat énergétique naissant. 2010 a été l’année où Israël a découvert Léviathan, détenant environ 566 milliards de mètres cubes de gaz et faisant d’Israël du jour au lendemain le plus grand propriétaire de gaz exportable de la Méditerranée orientale.

L’année suivante, la Grèce et Israël ont commencé à discuter de la construction d’EastMed – un gazoduc de 1 900 km de long, d’une valeur de 7 milliards de dollars, principalement sous-marin, pour transporter chaque année 10 à 20 milliards de mètres cubes de gaz israélien vers l’Europe via la Grèce.

Les sociétés pétrolières grecques ont formé un consortium pour construire ce pipeline, et une société basée à Athènes joue déjà un rôle stratégique dans l’économie israélienne. En partie grâce à un financement israélien, Energean exploite désormais une plate-forme flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) ancrée au large d’Israël, qui extrait et liquéfie le gaz offshore israélien pour l’exportation.

Relation de défense

Lorsqu’en 2020 les relations gréco-turques sont devenues tendues, la Grèce a cherché à nouer des relations avec l’industrie de défense sophistiquée d’Israël.

La Grèce a signé son premier accord militaire avec Israël le 6 mai 2020, louant deux drones Heron pour surveiller la mer Égée. La Grèce avait été prise au dépourvu par le développement par la Turquie de ses drones Bayraktar et avait besoin des Herons comme solution provisoire avant de développer ses propres drones – ce que l’industrie aérospatiale hellénique fait actuellement en collaboration avec les universités grecques.

En 2022, la Grèce achèterait également le système de défense anti-drone Drone Dome à la société israélienne Rafael Advanced Defense Systems, et en 2023 elle achèterait des dizaines de drones de surveillance et de reconnaissance Orbiter 3, également à Rafael.

Mitsotakis a signé des protocoles de coopération en matière de cybersécurité avec Netanyahu en juin 2020 et a invité les investisseurs israéliens à utiliser la Grèce comme base à partir de laquelle accéder au marché unique de l’UE, notamment dans le domaine informatique.

Contrairement à 2010, lorsque l’économie grecque était en difficulté, l’invitation a désormais trouvé preneur.

En février 2021, les fabricants de défense israéliens SK Group et Plasan ont pris le contrôle de la défunte Hellenic Vehicles Industry (ELVO).

En 2022, la Grèce et la société israélienne Elbit ont lancé un centre commun de formation au pilotage dans la ville de Kalamata, dans le sud de la Grèce. Israël avait autrefois cherché un espace aérien d’entraînement auprès de la Turquie. Il disposait désormais de la vaste région d’information de vol d’Athènes.

En 2023, la Grèce a acheté 34 systèmes de défense antimissile à courte portée Spike NLOS avec environ 500 missiles à Elbit, en Israël, pour protéger ses îles de l’est de la mer Égée.

La Turquie a évolué dans la direction opposée pendant cette période, en offrant aux dirigeants du Hamas des passeports et des bureaux sur le sol turc.

Erdogan a récemment frustré Washington lorsqu’il a déclaré que le Hamas n’était pas une organisation « terroriste » et qu’il a qualifié Israël d’occupant.

Cela place la Grèce et la Turquie dans des camps opposés pendant le conflit à Gaza.

“L’hébergement du Hamas a toujours été un problème entre Israël et la Turquie et lorsque nous avons parlé de rapprochement, c’était un sujet qui était sur la table, et il est toujours sur la table”, a déclaré l’ambassadeur israélien Noam Katz à la chaîne grecque Open TV.