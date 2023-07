Autrefois l’un des acteurs les plus riches de l’Inde avec 7 voitures et un bungalow de 25 chambres, la première star d’action indienne a passé ses dernières années à chawl

Bhagwan Dada, autrefois l’un des acteurs les plus riches de l’Inde, a dû vendre ses 7 voitures et son bungalow de 25 chambres face à la mer après la fin de sa célébrité.

Avant les années 1970, lorsque la plupart des acteurs de Bollywood sont devenus plus conscients et éduqués sur l’investissement de leur richesse, les histoires de chiffons à la richesse, puis de chiffons à nouveau, n’étaient que trop courantes. Plusieurs superstars d’antan ont passé leurs dernières années dans la pauvreté. Mais personne n’a vu un contraste aussi frappant que cette star des années 1940 et 50, qui était autrefois l’un des acteurs les plus riches du pays, mais qui a ensuite été reléguée dans un chawl délabré à Mumbai.

L’homme était Bhagwan Dada, un ouvrier d’usine devenu acteur et réalisateur, qui est devenu une star avec ses succès à petit budget et ses mouvements de danse non conventionnels. Né Bhagwan Aabaji Palav, l’acteur est devenu Bhagwan Dada parce que c’est ainsi qu’il s’appelait dans la communauté de lutte où il était actif. Dans les années 1930, il suit les traces de son père et commence à travailler dans les usines textiles de Bombay mais rêve souvent d’être une star de cinéma. Il a finalement appris le cinéma et a commencé à faire des films à petit budget, organisant souvent des repas et concevant lui-même les costumes des acteurs. En 1938, il coréalise son premier film Bahadur Kisan.

Dans les années 1940, Bhagwan Dada est devenu célèbre grâce à une série de succès à petit budget et de films d’action qui l’ont rendu populaire dans les petites villes. En 1942, il devient également producteur chez Jagruti Productions. Cependant, le succès grand public lui échappait toujours. En 1951, après que Raj Kapoor lui ait conseillé de faire un film social, Bhagwan Dada réalise Albela, qui s’impose comme l’un des plus grands succès de l’année. Sa danse sur Shola Jo Bhadke fait sensation. Bhagwan Dada a continué à faire des blockbusters comme Jhamela (1953) et Bhagam Bhag (1956). Mais à partir de la fin des années 1950, il ne put reproduire son succès.

Au sommet de sa gloire, Bhagwan Dada vivait dans un bungalow de 25 chambres face à la mer à Juhu. Il possédait également une flotte de sept voitures de luxe, une pour chaque jour de la semaine. À ce moment-là, il était l’un des acteurs les plus riches et les mieux payés d’Inde, juste derrière des superstars comme Dilip Kumar, Raj Kapoor et Dev Anand. À partir des années 1960, Bhagwan Dada s’est tourné vers des rôles de personnages mais le travail était limité. Il a finalement dû vendre ses voitures et sa maison. Plus tard dans la vie, il a commencé à vivre dans un chawl à Dadar. Bhagwan Dada est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 89 ans en 2002. Il avait alors été largement oublié par l’industrie cinématographique.