Autrefois la demeure d’une princesse, Malte se souvient de la reine

LA VALETTE, Malte (AP) – Une villa délabrée à l’extérieur de la capitale de Malte où une jeune princesse Elizabeth et son mari ont vécu pendant une période affectueusement rappelée avant de devenir reine est devenue un point central du souvenir de Malte du défunt monarque et de ses liens avec le ancienne colonie britannique en Méditerranée.

Des fleurs et des couronnes ont envahi la porte de la Villa Guardamangia, où Elizabeth et le prince Philip ont passé des mois d’affilée entre 1949 et 1951, depuis la mort de la femme qui allait servir pendant 70 ans en tant que reine Elizabeth II. Philip, un officier de la Royal Navy, a été affecté à Malte dans les premières années du mariage du couple.

“Visiter Malte est toujours très spécial pour moi”, a déclaré la reine lors d’une réunion du Commonwealth tenue dans la nation insulaire en 2015, lors de ce qui est devenu sa dernière visite. “Je me souviens des jours heureux ici avec le prince Phillip lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois.”

Contrairement à certaines autres anciennes colonies, où la mort du monarque a évoqué des souvenirs d’oppression ou de disparités économiques durables en tant qu’héritage de la domination britannique, les résidents de Malte se souviennent généralement du monarque avec respect.

Le gouvernement maltais a acheté en 2020 la Villa Guardamangia, qui était tombée en ruine, et rénove l’habitation dans le but d’en faire un musée documentant l’histoire des relations de Malte avec la monarchie britannique.

“De toute évidence, Malte était aussi une colonie, donc il y a des gens qui se souviennent aussi que la Grande-Bretagne nous avait colonisés”, a déclaré l’ancienne présidente Marie-Louise Coleiro Preca. «Mais je ne pense pas que les gens mélangent vraiment la question d’être colonisé et la reine. La reine portait beaucoup de respect.

L’actuel président de Malte, George Vella, prévoit de représenter le pays lors des funérailles de la reine lundi à Londres.

Le passé colonial de Malte a vu des affrontements politiques et quelques émeutes, mais aussi des pressions pour que le pays se rapproche du Royaume-Uni. Après l’échec des tentatives d’intégration au Royaume-Uni d’un grand parti politique dans les années 1950, Malte s’est stabilisée sur la voie de l’autodétermination et a finalement obtenu son indépendance en 1964. Elizabeth est restée le chef de l’État de Malte jusqu’en 1974, date à laquelle Malte est devenue une république.

“Ayant vécu ici quand elle était encore princesse, Malte est le seul pays que la reine Elizabeth II pouvait appeler chez elle en dehors du Royaume-Uni”, a déclaré Noel Zarb, qui a aidé à gérer les communications du président maltais lors de la dernière visite du monarque. .

Le Commonwealth est une association politique de 56 pays, dont la plupart sont d’anciennes colonies britanniques comme Malte. Zarb a rappelé que pas plus tard que la réunion de 2015 à La Valette, “partout où la reine est allée, il y avait toujours ce sentiment de chaleur, d’hospitalité et d’accueil”.

Coleiro Preca, qui a accueilli la reine au palais de San Anton cette année-là, a déclaré que la reine restait intéressée par Malte et avait clairement de bons souvenirs de son séjour là-bas.

“Elle pouvait se souvenir de beaucoup de détails sur Malte, en particulier sur le temps qu’elle a passé dans le pays au début de son mariage”, a déclaré l’ancien président.

« Elle était également très intéressée par les allées et venues du peuple maltais. Je me souviens lui avoir apporté des produits maltais et des oranges du jardin de San Anton, et elle m’a parlé de la nourriture à Malte.

Après la mort de la reine, une pétition en ligne appelant à la création d’une statue en l’honneur d’Elizabeth a recueilli quelque 1 400 signatures. L’initiative a également suscité un débat en ligne sur la pertinence d’un tel hommage.

Parmi les Maltais avec de bons souvenirs de la reine se trouve Aldo Muscat, dont la famille a une longue histoire de fourniture de fleurs pour les événements royaux à partir du moment où la princesse vivait à Malte et jusqu’au moment où la reine est revenue pour des visites.

Muscat montre fièrement des lettres de remerciements de son personnel le remerciant, ainsi que son père et son grand-père, qui ont tous fourni des fleurs.

“Je sais que la reine aimait tellement les fleurs, et nous avons toujours été remerciés”, a déclaré Muscat.

Ces touches personnelles ont contribué à cimenter une relation durable entre Malte et la reine. Coleiro Preca a rappelé que sa fille avait heurté la reine dans le couloir du palais de San Anton en 2015.

« Elle a arrêté ma fille et a entamé une conversation. Elle savait que ma fille étudiait en Angleterre et a posé des questions sur ses études, ce qu’elle a l’intention de faire à l’avenir », se souvient Coleiro Preca. “Je pouvais voir une mère derrière la personne de renom.”

Kevin Schembri Orland, Associated Press