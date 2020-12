WEST POINT, NY – Le brouillard s’est installé avant le coup d’envoi et a transformé le terrain du stade Michie en un gâchis soupy à la fin du premier quart-temps, conduisant tous les spectateurs confus à se fier à une règle empirique digne de confiance pour suivre l’action: ce qui vient de se passer – et ce qui s’est passé, exactement, a peut-être été deviné par n’importe qui – était très probablement une pièce de théâtre.

« Ce fut le meilleur match que personne n’a pu voir », a déclaré l’entraîneur de l’armée Jeff Monken. « Le brouillard est arrivé et cela semblait presque approprié pour la bataille qui se déroulait là-bas. Je veux dire, c’était une bagarre. Trois jeux et un botté de dégagement. Trois jeux et un botté de dégagement. Vous avez juste continué à vous battre d’avant en arrière. »

L’armée et la marine se sont combinées pour huit tentatives de passes, n’en complétant que deux pour 37 verges. Les Black Knights et les Midshipmen se sont plutôt combinés pour 88 parties consécutives pour 242 verges, s’appuyant sur des plans offensifs empruntés à l’ère noir et blanc du football universitaire dans un match aussi laid que les conditions.

Ce n’est pas que les points de beauté comptent dans cette rivalité annuelle. Clé par une défense étouffante, la victoire 15-0 des Black Knights était le quatrième du programme en cinq essais contre la Marine, mettant en évidence la nouvelle dynamique de la série après la longue domination des aspirants.

«C’était une bagarre à mains nues et nous sommes chanceux d’avoir pris le dessus», a déclaré Monken.

Mais le jeu était beau, à sa manière étrange, déroutante et unique. Ce n’était que le troisième match dans la subdivision Bowl depuis au moins 2000 pour se terminer 15-0, rejoignant la victoire de la Caroline du Sud contre l’État du Mississippi en 2006 et la victoire de l’Alabama-Birmingham contre la Floride centrale en 2008.

La défense de l’armée a battu la Marine à elle seule, obtenant une sécurité au quatrième quart pour pousser l’avance des Black Knights à 12-0. L’armée est passée une fois au premier quart, puis plus jamais, apparemment confiante dans le fait qu’une fois suffisait étant donné l’état de sa propre défense et la performance toujours terrible de l’offensive de la marine.

« Il n’y a pas vraiment grand chose à dire », a déclaré l’arrière arrière de la Navy Nelson Smith. « Nous avons eu quatre premiers essais pendant tout le match. Nous ne pouvions pas déplacer le ballon, ne pouvions pas entrer dans la zone des buts. »

Initialement prévu pour Philadelphie, le match a été déplacé au stade Michie en raison des restrictions de présence de l’État. Au lieu de cela, l’armée a joué l’hôte en tant qu’équipe à domicile désignée pour la 121e réunion, plaçant la série dans un site non neutre pour la première fois depuis 1943 et la sixième fois au total.

« C’est notre maison », a déclaré le secondeur de l’armée Amadeo West. « Nous allons défendre notre maison. Je ne pourrais pas être plus fier de notre équipe pour avoir défendu notre territoire. »

Lisez une pancarte accrochée au premier rang des sièges alors que les joueurs de la Marine entraient dans le vestiaire: «Amusez-vous en bus pour rentrer chez vous».

Classée quatrième au niveau national pour le nombre de verges allouées par match, en grande partie grâce à une attaque de contrôle du ballon qui domine généralement le temps de possession, la défense de l’armée n’a abandonné que 117 verges, la performance la plus avare du programme depuis que Fordham a atteint 86 verges en 2011. Le blanchissage était le premier des Black Knights contre les Midshipmen depuis 1969.

« Je pense que tout le monde pensait que nous allions les garder hors de la zone des buts », a déclaré le secondeur de l’armée Jon Rhattigan. « Je suis très fier de faire partie de cette défense. Nous nous sommes concentrés sur le plan que nous avions pour le match.

« Nous l’avons fait avec une agression directe. Nous avions la mentalité qu’ils n’allaient pas entrer dans la zone des buts. »

L’armée n’a couru que 134 verges, le moins de victoires du programme depuis au moins 2008, et n’a enregistré que huit premiers essais, le moins dans un match quel que soit le résultat depuis sa défaite face à Duke en 2016.

« La défense a assez bien joué pour que nous puissions gagner. Cela a été l’histoire des trois dernières semaines », a déclaré l’entraîneur de la Marine Ken Niumatalolo. « Ce sont trois semaines consécutives que notre défense a bien joué et nous avons pondu un œuf en attaque. Nous devons faire une introspection et regarder ce que nous faisons. »

Il y a cinq ans à peine, l’idée que l’armée serait l’équipe dominante dans cette rivalité aurait été presque impossible à croire, étant donné la propriété complète de la série par Navy pendant plus d’une décennie. Lors de l’embauche de l’ancien entraîneur Paul Johnson en 2002, les Midshipmen se sont lancés dans une séquence de 14 victoires consécutives maintenue par le successeur de Johnson, Niumatalolo, et qui s’est poursuivie même après que l’armée ait embauché Monken loin de Georgia Southern en 2013.

Monken a perdu ses deux premiers, même si l’écart semblait se resserrer: la Marine a gagné 17-10 en 2014 et 21-17 un an plus tard, menant un Monken émotionnel à dire après le match de la défaite de 2015, «Sur ces champs de conflits amicaux se répandent le graines de victoire. «

La série a officiellement tourné fermement en faveur des Black Knights. La marge de victoire de 15 points samedi était la plus grande de l’Armée contre la Marine depuis une victoire de 27-7 en 1986. Les Black Knights n’avaient pas gagné au moins quatre des cinq depuis en remportant cinq de suite de 1992-96. Au cours des cinq dernières saisons, la victoire 31-7 de la Marine en 2019 est l’aberration.

« Nous avons vécu de cette défaite de 31-7 l’an dernier », a déclaré le quart-arrière de l’Armée Tyhier Tyler, qui a couru pour une équipe de 96 verges et a eu le seul touché du match. « Cela m’a donné des frissons, à quel point les seniors étaient heureux. Juste pour voir l’émotion des entraîneurs, tout le monde. »

Dans un sens plus large, l’armée a remplacé la marine comme étant la plus réussie des trois académies de service. Depuis le début de la saison 2016, l’Armée a une fiche de 42-20 avec quatre enchères et un Top 25. Sur la même période, la Marine a une fiche de 33-30 avec une finition classée, bien que contre un calendrier beaucoup plus difficile en tant que membre de l’American Athletic Conference. Les résultats en tête-à-tête renforcent le cas de l’armée.

Les récentes incohérences de la marine contrastent avec l’ancien flux constant de succès du programme. Ce sera la deuxième saison perdante des Midshipmen en trois ans après avoir affiché une seule défaite en 2003-17. Après s’être classée 12e au niveau national en marquant en 2019, l’attaque de cette année a marqué 13 points combinés lors de ses trois derniers matchs et est à égalité pour la 121e sur 127 équipes. Six des sept pertes des Midshipmen sont survenues à deux chiffres.

Les rôles ont été inversés: l’armée se réjouit du succès; La marine cherche des réponses. Autrefois presque impossible à imaginer, les chevaliers noirs ont renversé près d’une génération de futilité et possèdent maintenant la rivalité contre les aspirants.

« Nous n’avons jamais lutté contre une attaque comme celle-ci auparavant », a déclaré Niumatalolo. « Nous devons examiner en profondeur ce que nous faisons et comment nous faisons les choses. Comment nous l’enseignons, comment nous l’entraînons. »