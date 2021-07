Autrefois, il fallait être bon pour bien faire. Échouez maintenant et vous gagnez TOUJOURS

C’est très facile pour les gens de mon âge de lever les yeux au ciel et de désespérer devant la génération éveillée avec une sensibilité aux flocons de neige et leur incapacité totale à faire face à quoi que ce soit, même un peu fatiguant.

Mais mettons-nous simplement à la place du jeune moyen de 18 ans.

Les chiffres montrent que plus de la moitié des personnes de moins de 30 ans ont « annulé » quelqu’un pour avoir exprimé une opinion politique avec laquelle ils sont en désaccord Crédit : Getty

Vous avez la gueule de bois qui a disparu en 20 minutes, des genoux qui peuvent supporter des volées d’escaliers et des sourcils qui ne sont pas plus gros que la plupart des buissons d’azalées.

Vous avez tout votre avenir devant vous et, naturellement, vous voulez rendre le monde meilleur.

Qu’est-ce qui ne va pas avec ça?

Personne ne vous a jamais claqué les fesses quand vous étiez enfant et, à l’école, vous n’aviez pas à faire attention aux cours d’histoire parce que tout ce qui concernait l’Empire britannique était trop bouleversant.

Et pourquoi auriez-vous un monde où les gens s’énervent ?

Pour cette raison, vous adoptez la technologie qui vous permet de simplement supprimer de votre vie toute personne qui ne partage pas votre point de vue.

Les chiffres de cette semaine montrent que plus de la moitié des personnes de moins de 30 ans avaient « annulé » quelqu’un pour avoir exprimé une opinion politique avec laquelle ils n’étaient pas d’accord.

Et est-ce une mauvaise chose, se faire une vie où tout le monde est d’accord avec tout ce que vous dites ?

Non, ce serait génial.

Dans le nouveau monde qu’ils essaient de créer, il n’y a même pas d’ambition.

Certes, vous ne voulez pas travailler pour gagner de l’argent pour acheter une voiture, parce que le travail est ennuyeux, l’argent est le capitalisme des hommes blancs et les voitures sont mauvaises.

Vous êtes heureux sur le canapé, qui est en quelque sorte durable et dispose du wifi.

Ensuite, vous inventez un système où vous pouvez éviter la file d’attente pour les dames en prétendant que vous êtes un homme et en utilisant les urinoirs à la place.

Et puis vous transformez le concept d’infraction en arme, donc si votre patron vous dit de faire quelque chose, comme venir, et que vous ne voulez pas, vous pouvez simplement dire qu’il vous a « offensé » et le poursuivre.

Nous, les personnes âgées, pouvons dire à ces jeunes que leur attitude ne les aurait pas conduits très loin dans les tranchées de la Première Guerre mondiale – sur la photo de George Cross Crédit : Alamy

Et vous gagnerez parce que dans ce nouveau monde courageux, personne n’est autorisé à juger qui que ce soit.

Pas même les juges.

Il fut un temps où vous deviez être bon dans quelque chose pour réussir, mais maintenant, si vous jouez, disons, à un jeu de tennis et que vous perdez, vous pouvez simplement le mettre.

Et vous pouvez toujours vous attendre à ce que tout le monde vous soutienne, vous tape dans le dos et dise à quel point vous avez été courageux d’avoir capitulé.

Cette semaine, une jeune femme de Wimbledon a déclaré qu’elle avait pris sa retraite parce que tout était un peu trop, et le lendemain, tous les vieillards qui avaient dit qu’elle avait pris sa retraite « parce que tout était un peu trop » ont été harcelés par la mafia.

Et à juste titre. Bâtards.

Une autre joueuse ne s’est pas présentée du tout car elle n’aime pas faire les interviews de presse d’après-match.

Elle devrait obtenir la George Cross pour ça.

Nous, les vieux, pouvons dire à ces jeunes que leur attitude ne les aurait pas conduits bien loin dans les tranchées de la Première Guerre mondiale.

Mais ils expliqueront qu’ils ne sont pas dans les tranchées et ne le seront jamais car la guerre est l’invention des hommes et les hommes ne sont plus aux commandes. Greta Thunberg l’est.

Je peux voir pourquoi l’idée de cette vie me plaît.

Et peut-être devrions-nous arrêter de nous plaindre et les laisser continuer.

Parce que ce ne sera pas à moitié un rire quand ils auront 40 ans et que c’est la veille de Noël et que leurs toilettes ne tirent pas la chasse d’eau, alors ils doivent les réparer eux-mêmes.

Zoe a frappé, mais où est Sir David ?

UNE FOIS encore, les salaires de la plupart des meilleures stars de la BBC ont été publiés, et encore une fois c’est une liste de tous les suspects habituels.

Gary Lineker. Zoé Ball. Fiona Bruce et ainsi de suite.

La présentatrice Zoe Ball est toujours l’une des personnes les mieux rémunérées de la BBC Crédit : Gratuit pour un usage éditorial

Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi Sir David Attenborough ne figure jamais sur la liste des gains de la BBC

Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi Sir David Attenborough ne figure jamais sur cette liste.

Il doit être de loin le mieux payé, mais on n’entend jamais ce qu’il gagne.

Se pourrait-il que nous ne voulions pas nous moquer de ce trésor national ?

Ou la BBC a-t-elle trouvé un moyen de le payer pour que son salaire n’apparaisse pas dans les documents publics ?

Chiens fous

DIX-SEPT pour cent des personnes qui ont acheté un chien pendant le confinement disent désormais vouloir s’en débarrasser.

Je ne peux tout simplement pas comprendre cela.

Dix-sept pour cent des personnes qui ont acheté un chien pendant le confinement disent désormais vouloir s’en débarrasser Crédit : Getty

Les chiens sont infiniment fidèles, aussi intelligents que l’enfer et de loin les meilleurs compagnons, surtout en promenade

Ils sont brillants à tous points de vue, il est donc impossible de croire que vous pourriez en avoir un chez vous pendant un an, puis décider de le vendre parce que vous voulez aller au pub

Cela étant dit, ma nouvelle maison sera bientôt terminée et la première chose que je reçois – avant même un lave-vaisselle ou un aspirateur – est un chien.

Alors si vous voulez vous débarrasser d’un chiot labrador à tête large, et que vous pensez qu’il serait heureux dans ma ferme, contactez-nous.

Des emplois pour tous ENCORE encore, le ministre de l’Intérieur nous a dit cette semaine que les personnes qui se font passer en contrebande à travers la Manche seront expulsées. Non, ils. Habitude. Car même s’ils sont capturés, ce qui est hautement improbable, où les déporterions-nous exactement ? Ils sont venus de partout. Syrie. Somalie. Irak. Libye. Birmanie. Et certains de pays que la plupart d’entre nous ne pouvaient même pas trouver sur une carte. Le Soudan du Sud, par exemple. Comment ramener quelqu’un de là-bas à la maison ? Il n’y a pas de vols. Il faudrait affréter un jet privé. Et ne serait-ce pas moins cher, et meilleur à tous égards, si nous leur donnions un travail de cueillette de légumes en East Anglia ?

Le logo est interdit

Donc, la BBC a payé une société de design pour changer son logo et apparemment, si vous avez un équipement de mesure sensible, un laser et une heure pour comparer et contraster, vous pouvez distinguer le nouveau de celui qu’il remplace.

Fait intéressant, j’ai fait exactement la même chose avec le logo en haut de ma page cette semaine.

La BBC a payé une entreprise de design pour changer son logo Crédit : Getty

Et maintenant, j’enverrai au Sun une facture de 10 000 £.

Et The Sun ne paiera pas parce qu’il n’est pas financé par l’argent public et par conséquent n’aime pas que les gens prennent les p**s.

Astuce pour l’ennemi juré

Les représentants du gouvernement à la bouche MEALY disent que les arches sous une centaine ou plus de ponts ferroviaires désaffectés doivent être remplies de béton.

Est-ce tragique et dépourvu d’ambition ?

De nombreux ponts menacés ont été conçus par Isambard Kingdom Brunel Crédit : Getty – Contributeur

Certains de ces ponts sont des œuvres d’art.

Certains sont des chefs-d’œuvre d’ingénierie.

Certains sont les deux.

Celui qui est menacé a été conçu par Isambard Kingdom Brunel, pour l’amour de Dieu.

Donc, s’ils risquent de tomber, ne les bloquez pas simplement avec du béton disgracieux.

Faites ce que vous feriez si les lions de Trafalgar Square commençaient à pourrir.

Réparez-les.

Prendre le sifflement

Un HOMME en Autriche se rétablit après avoir été mordu dans la « zone génitale » par un serpent de 1,50 mètre alors qu’il était assis sur les toilettes.

Vous pouvez imaginer qu’une telle chose se passe en Australie.

Un Autrichien malchanceux se remet après avoir été mordu dans la « zone génitale » par un serpent de 5 pieds alors qu’il était assis sur le lavabo – photographié Werner Stangl avec le python Crédit : Reuters

Mais l’Autriche ?

Apparemment, le python réticulé albinos s’était échappé de l’appartement d’un voisin et s’était frayé un chemin à travers le système de plomberie jusqu’à sa rencontre avec le serpent de pantalon tout à fait moins impressionnant du pauvre homme.