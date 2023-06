NEW YORK (AP) – À l’extérieur d’une station de métro de Harlem, Yusef Salaam, candidat au conseil municipal de New York, a salué à la hâte les électeurs qui affluaient le long du boulevard Malcolm X. Pour certains, aucune présentation n’était nécessaire. Ils connaissaient son visage, son nom et l’histoire de sa vie.

Mais pour les inconnus, Salaam n’avait qu’à se présenter comme l’un des Central Park Five – l’un des adolescents noirs ou bruns, âgés de 14 à 16 ans, accusé à tort, condamné et emprisonné pour le viol et le passage à tabac d’une femme blanche faisant du jogging à Central Parc le 19 avril 1989.

Aujourd’hui âgé de 49 ans, Salaam espère rejoindre la structure du pouvoir d’une ville qui a autrefois travaillé pour le mettre derrière les barreaux.

« J’ai souvent dit que ceux qui ont été proches de la douleur devraient avoir un siège à la table », a déclaré Salaam lors d’une interview à son bureau de campagne.

Salaam est l’un des trois candidats à une primaire démocrate compétitive du 27 juin presque certain de décider qui représentera un district de Harlem peu susceptible d’élire un républicain aux élections générales de novembre. Avec le vote anticipé déjà commencé, il fait face à deux vétérans politiques chevronnés: les membres de l’Assemblée de New York Al Taylor, 65 ans, et Inez Dickens, 73 ans, qui représentait auparavant Harlem au conseil municipal.

La socialiste démocrate sortante Kristin Richard Jordan a abandonné la course en mai après un premier mandat difficile.

Désormais connus de certains sous le nom de «Cinq exonérés», Salaam et les quatre autres – Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana et Korey Wise – ont purgé entre cinq et 12 ans de prison pour le viol de 1989 avant qu’un réexamen de l’affaire ne conduise à leur condamnations annulées en 2002.

Des preuves ADN ont lié un autre homme, un violeur en série, à l’attaque. La ville a finalement accepté dans un règlement judiciaire de payer 41 millions de dollars aux hommes exonérés.

Salaam, qui a été arrêté à 15 ans, a passé près de sept ans derrière les barreaux.

« Quand les gens me regardent et qu’ils connaissent mon histoire, ils résonnent avec elle », a déclaré Salaam, père de 10 enfants. « Mais maintenant, nous voici 34 ans plus tard, et je suis capable d’utiliser cette plate-forme que j’ai et de réorienter la douleur, d’aider les gens alors que nous sortons du désespoir. »

Ces points douloureux sont nombreux dans un quartier qui compte parmi les plus enracinés de la pauvreté et les loyers les plus élevés de la ville.

La pauvreté dans le centre de Harlem est d’environ 10 points supérieure au taux de 18% à l’échelle de la ville, selon les données compilées par le Furman Center de l’Université de New York. Plus d’un quart des habitants de Harlem paient plus de la moitié de leurs revenus en loyer. Et le quartier a certains des taux les plus élevés de sans-abrisme pour les enfants de la ville.

Salaam a déclaré qu’il était impatient de faire face à ces crises et plus encore. Ses adversaires disent qu’il n’en sait pas assez sur le fonctionnement du gouvernement local pour le faire.

« Personne ne devrait vivre ce que mon adversaire a vécu, surtout quand il était enfant. Des années plus tard, après son retour à New York, Harlem est en crise. Nous n’avons pas le temps pour un étudiant de première année d’apprendre le travail, d’apprendre les problèmes et de réapprendre la communauté qu’il a laissée pour Stockbridge, en Géorgie », a déclaré Dickens, faisant référence à la décision de Salaam de quitter la ville après sa sortie de prison. Il est retourné à New York en décembre.

Taylor sait que la célébrité de Salaam est un avantage dans la course.

« Je pense que les gens s’identifieront à lui et au scénario horrible que lui et ses collègues ont subi pendant plusieurs années dans un système carcéral qui l’a traité injustement et injustement », a déclaré Taylor.

« Mais le sien est l’un des mille dans cette ville que nous connaissons », a ajouté Taylor. « C’est la réalité noire. »

L’électeur de Harlem, Raynard Gadson, 40 ans, est conscient de ce facteur.

« En tant qu’homme noir moi-même, je sais exactement ce qui est en jeu », a déclaré Gadson. « Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un de plus passionné par la contestation des problèmes systémiques au niveau local au nom de la justice à cause de ce qu’il a traversé », a-t-il déclaré à propos de Salaam.

Au cours d’un récent débat télévisé par Spectrum News, Salaam a mentionné à plusieurs reprises son arrestation, incitant Taylor à s’exclamer que lui aussi avait été arrêté : à 16 ans, il a été surpris en train de porter une machette – une accusation plus tard rejetée par un juge disposé à une seconde chance.

« Nous voulons tous des logements abordables, nous voulons tous des rues sûres, nous voulons tous des services de police plus intelligents, nous voulons tous des emplois, nous avons tous besoin d’éducation », a déclaré Salaam à propos des objectifs communs des candidats. Ce qu’il offre, dit-il, est une nouvelle voix qui peut parler des luttes de sa communauté.

« Je n’ai aucun antécédent politique », a-t-il concédé. « J’ai un excellent bilan au cours des 34 années de l’affaire du jogger de Central Park dans la lutte pour la liberté, la justice et l’égalité. »

Tous les trois ont reçu des mentions clés. L’activiste noir Cornell West a soutenu Salaam. Dickens a le soutien du maire de New York, Eric Adams, et de l’ancien représentant américain de New York, Charlie Rangel. Taylor est soutenu par le Syndicat des charpentiers.

Lors d’un rassemblement de campagne pour Dickens, Rangel a raconté que Salaam avait appelé pour dire qu’il entrait dans la course. Rangel a ensuite plaisanté en disant que Salaam avait un « nom étranger ». Salaam a répondu ostensiblement sur les réseaux sociaux.

« Je suis un fils de Harlem nommé Yusef Salaam. Je suis allé en prison parce que je m’appelle Yusef Salaam », a-t-il tweeté. « Je suis fier de m’appeler Yusef Salaam. Je suis né ici, élevé ici et d’ici – mais même si je ne l’étais pas, nous appartenons tous à New York.

Rangel et Salaam ont ensuite discuté et résolu le problème, selon un porte-parole de la campagne Dickens.

Il est peu probable que Donald Trump présente des excuses, qui en 1989 ont placé des annonces dans les journaux avant que le groupe ne soit jugé avec le gros titre retentissant : « Ramenez la peine de mort ». Les publicités ne mentionnaient spécifiquement aucun des cinq, mais Salaam a déclaré que le contexte était clair.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé en 2019 s’il s’excuserait jamais, Trump a déclaré qu’il y avait « des gens des deux côtés » de l’affaire.

« Ils ont admis leur culpabilité », avait déclaré Trump, à propos des Central Park Five, faisant référence à des aveux qui, selon les cinq, avaient été obtenus sous la contrainte. « Certains des procureurs », a ajouté Trump, « pensent que la ville n’aurait jamais dû régler cette affaire. Donc, nous allons en rester là.

Lorsque Trump a été inculpé à New York en avril pour falsification de documents commerciaux, Salaam s’est moqué de lui avec sa propre publicité sur les réseaux sociaux qui imitait visuellement celle de Trump d’il y a longtemps.

« Il y a plus de 30 ans, Donald Trump a publié des publicités pleine page appelant à mon exécution », a tweeté Salaam au-dessus de la publicité, intitulée : « Ramenez la justice et l’équité ».

Bobby Caina Calvan, Associated Press